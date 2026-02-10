Goal.com
DFBポカール
team-logoヘルタ・ベルリン
Olympiastadion
team-logoSCフライブルク
ヘルタvsフライブルクを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma

【2月11日】ヘルタ・ベルリンvsフライブルクのテレビ放送・ネット配信予定｜DFBポカール 準々決勝

【鈴木唯人出場予定】DFBポカール2025-26 準々決勝、ヘルタ・ベルリン対フライブルクのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2026年2月11日(水)に行われる2025-26シーズンのDFBポカール準々決勝で、ヘルタ・ベルリンと、鈴木唯人が所属するSCフライブルクが対戦する。

本記事では、ヘルタ・ベルリンvsフライブルクの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ヘルタvsフライブルク｜試合日程・キックオフ時間

ヘルタ・ベルリンvsフライブルクは、日本時間2月11日(水)にヘルタのホーム、ベルリン・オリンピアシュタディオンで開催される。

  • 大会：2025-26 DFBポカール 準々決勝
  • 日時：2026年2月11日(水) 4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：ヘルタ・ベルリン vs フライブルク
  • 会場：ベルリン・オリンピアシュタディオン

ヘルタvsフライブルク｜放送・配信予定

DFBポカール準々決勝のヘルタ・ベルリンvsフライブルクは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ヘルタ・ベルリンvsフライブルクのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのDFBポカールは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

ヘルタvsフライブルク チーム情報

ヘルタ・ベルリン vs SCフライブルク 予想スタメン

ヘルタ・ベルリンHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestSCF
1
T. Ernst
37
トニー・ライストナー
2
ジュリアン・アイチバーガー
33
ミハエル・カルボニク
44
L. Gechter
11
ファビアン・リース
30
パウル・シギーン
10
ミカエル・キュイザンス
41
P. Klemens
22
マーテン・ヴィンクラー
18
ルカシューラー
1
ノア・アトゥボル
33
ヨルディ・マケンゴ
28
マティアス・ギンター
37
マックス・ローゼンフェルダー
43
ブルーノ・オグブス
14
鈴木唯人
8
マクシミリアン・エッゲシュタイン
19
ヤン・ニクラス・ベステ
7
デリー・シェアハント
44
ヨハン・マンザンビ
9
ルーカス・ヘーラー

4-2-3-1

SCFAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • S. Leitl

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ユリアン・シュスター

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

BSC
-直近成績

ゴールを許す
9/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

SCF
-直近成績

ゴールを許す
4/3
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

BSC

直近の 5 試合

SCF

1

Win

2

引分け

2

勝利

7

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

順位表

0