チャンピオンズ リーグ
team-logoガラタサライ
Rams Global Stadyumu
team-logoユヴェントス
Yuta Tokuma

【2月18日】ガラタサライvsユヴェントスのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26ノックアウトプレーオフ1stレグ

【欧州CL 放送予定】2月18日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグ、ガラタサライ対ユヴェントスの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグが日本時間2月18日(水)に開催。ガラタサライとユヴェントスが対戦する。

本記事では、ガラタサライvsユヴェントスのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ガラタサライvsユヴェントスの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグのガラタサライvsユヴェントスは、ガラタサライのホーム「RAMSパーク」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグ
  • 日程：2026年2月18日(水)2:45キックオフ／日本時間
  • カード：ガラタサライ vs ユヴェントス
  • 会場：RAMSパーク

ガラタサライvsユヴェントスの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、ガラタサライvsユヴェントスの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

ガラタサライvsユヴェントス チーム情報

ガラタサライ vs ユヴェントス 予想スタメン

ガラタサライHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestJUV
1
ウグルカン・チャクル
4
イスマイル・ヤコブス
7
ローランド・サライ
42
アブドゥルケリム・バルダクチ
6
ダビンソン・サンチェス
99
マリオ・レミナ
10
リロイ・サネ
53
バリス・アルパー・イルマズ
20
イルカイ・ギュンドアン
8
ガブリエル・サラ
45
ヴィクター・オシメン
1
マッティア・ペリン
3
ブレーメル
6
ロイド・ケリー
32
フアン・カバル
15
ピエール・カルル
22
ウェストン・マッケニー
10
ケナン・ユルディズ
7
フランシスコ・コンセイソン
21
ファビオ・ミレッティ
8
トゥーン・コープマイネルス
20
ロイス・オペンダ

4-2-3-1

JUVAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • オカン・ブルク

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ルチアーノ・スパレッティ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

GAL
-直近成績

ゴールを許す
15/4
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

JUV
-直近成績

ゴールを許す
8/9
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

GAL

直近の 4 試合

JUV

2

勝利

1

Draw

1

Win

6

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
2/4
両チームが得点
2/4

順位表

0