2026年北中米ワールドカップ(W杯)などを中継する『DAZN(ダゾーン)』は、様々な方法で登録することができる。

本記事では、『DAZN』のおすすめ登録方法や特典情報を紹介する。

DAZNの割引・無料トライアルはある？

『DAZN』は無料トライアルは実施していないが、W杯応援キャンペーンとして2026年7月20日(月・祝)まで割引キャンペーンを実施している。期間中に「DAZN Standard」に加入すると、通常の月額4,200円(税込)ではなく、最初の3カ月間が月額1,980円(税込)となる。4カ月目からは通常料金となるが、月額プランのため月ごとに解約することができる。

また、サッカーファンであれば2026年8月30日(日)まで期間限定販売されているサッカー特化型プラン「DAZN SOCCER」もお得だ。「DAZN Standard」と違い、プロ野球などサッカー以外のコンテンツを視聴することはできないが、月々2,600円(税込)の年間プラン(月々払い)で提供。さらに、7月20日(月・祝)までに加入した場合、最初の3カ月間の支払いが月々980円(税込)となる。

DAZN 割引キャンペーン

プラン 価格(税込) キャンペーン情報 プランの特徴 DAZN SOCCER 月々2,600円

年間3,1200円 ・8/30(日)までの期間限定販売

・7/20(月・祝)までの加入で最初の3カ月・月々980円(税込) ・DAZNサッカーコンテンツの年間視聴なら最安値

・年間契約(月々払い)でのみ提供 DAZN Standard 月額4,200円

年間合計50,400 ・7/20(月・祝)までの加入で最初の3カ月・月額1,980円(税込) ・月ごとの解約が可能

・サッカーコンテンツ以外も視聴可能

※DAZN SOCCERはサッカーコンテンツのみ視聴可能。

DAZNの特典・ポイント還元は？

『DAZN』公式サイト経由で加入した場合、ポイント還元などは行われていない。一方で、「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』であれば最大1,650ptのDMMポイントが付与される。『DMM×DAZNホーダイ』は月額3,480円(税込)で、「DAZN Standard」のすべてのコンテンツだけでなく、「DMMプレミアム」のアニメやドラマ・映画などを視聴することが可能だ。

なお、DMMポイントの付与は毎月の月額料金決済時に550ptで最大3カ月間となっている。

DMM×DAZNホーダイ概要

料金：月額3,480円(税込)

ポイント還元：新規登録から最大3カ月間・毎月550pt (DMMポイント)

利用可能コンテンツ：DAZN Standard ＆ DMMプレミアム

登録サイト：DMM公式サイト

W杯も全試合配信！DAZNのおすすめ登録方法

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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