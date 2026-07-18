フランスvsイングランドの通算対戦成績は？過去の勝敗・試合結果まとめ

FIFAワールドカップ2026の3位決定戦でフランス代表とイングランド代表が激突。準決勝でスペインに敗れて３大会連続の決勝進出を逃したフランスと、王者アルゼンチンを追い詰めるも逆転負けしたイングランドが大会3位の座を懸けて対戦する。

本記事では、この一戦を前にフランスvsイングランドの通算対戦成績を紹介する。

フランスvsイングランドの通算対戦成績は？

フランス代表とイングランド代表は、これまでに32度対戦。フランスの10勝、イングランドの17勝、5引き分けと、イングランドが勝ち越している。ワールドカップではこれまでに3度対戦しており、1966年大会ではグループステージで対戦してイングランドが2-0でフランスを破って、そのまま初優勝を飾った。1984年大会でも両者はグループステージで激突し、イングランドが3-1で勝利。前回大会の2022年大会の準々決勝でもフランスとイングランドは対戦し、チュアメニとジルーが得点を挙げたフランスが、ケインのPK失敗のあったイングランドに2-1で競り勝った。なお、21世紀以降に行われた7試合で、フランスが5勝1分け1敗と、イングランドを得意としている。

■フランスvsイングランド｜通算対戦成績

試合数 フランス勝利 引き分け イングランド勝利 32 10 5 17

■フランスvsイングランド｜過去対戦結果一覧

開催日 大会 結果 1923年5月10日 国際親善試合 フランス 1-4 イングランド 1924年5月17日 国際親善試合 フランス 1-3 イングランド 1925年5月21日 国際親善試合 フランス 2-3 イングランド 1927年5月26日 国際親善試合 フランス 0-6 イングランド 1928年5月17日 国際親善試合 フランス 1-5 イングランド 1929年5月9日 国際親善試合 フランス 1-4 イングランド 1931年5月14日 国際親善試合 フランス 5-2 イングランド 1933年12月6日 国際親善試合 イングランド 4-1 フランス 1938年5月26日 国際親善試合 フランス 2-4 イングランド 1947年5月3日 国際親善試合 イングランド 3-0 フランス 1949年5月22日 国際親善試合 フランス 1-3 イングランド 1951年10月3日 国際親善試合 イングランド 2-2 フランス 1955年5月15日 国際親善試合 フランス 1-0 イングランド 1957年11月27日 国際親善試合 イングランド 4-0 フランス 1962年10月3日 EURO予選 イングランド 1-1 フランス 1963年2月27日 EURO予選 フランス 5-2 イングランド 1966年7月20日 ワールドカップ イングランド 2-0 フランス 1969年3月12日 国際親善試合 イングランド 5-0 フランス 1982年6月16日 ワールドカップ イングランド 3-1 フランス 1984年2月29日 国際親善試合 フランス 2-0 イングランド 1992年2月19日 国際親善試合 イングランド 2-0 フランス 1992年6月15日 EURO フランス 0-0 イングランド 1997年6月7日 国際親善試合 フランス 0-1 イングランド 1999年2月10日 国際親善試合 イングランド 0-2 フランス 2000年9月2日 国際親善試合 フランス 1-1 イングランド 2004年6月13日 EURO フランス 2-1 イングランド 2008年3月26日 国際親善試合 フランス 1-0 イングランド 2010年11月17日 国際親善試合 イングランド 1-2 フランス 2012年6月11日 EURO フランス 1-1 イングランド 2015年11月17日 国際親善試合 イングランド 2-0 フランス 2017年6月13日 国際親善試合 フランス 3-2 イングランド 2022年12月10日 ワールドカップ イングランド 1-2 フランス

フランスvsイングランドの日程は？

FIFAワールドカップ2026 3位決定戦のフランス代表vsイングランド代表は、日本時間2026年7月19日(日)6:00にキックオフが予定されている。

会場はアメリカのフロリダ州にある「マイアミ・スタジアム」だ。

ラウンド 試合 日時 会場 3位決定戦 フランスvsイングランド 2026年7月19日(日)6:00 マイアミ・スタジアム

※日本時間表記

フランスvsイングランドの放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026 3位決定戦のフランス代表vsイングランド代表は、地上波『NHK総合』、BS『NHK BSプレミアム4K』で生中継される。

また、インターネットでは『DAZN』が無料ライブ配信を実施する。『NHK ONE』でも『NHK総合』と同時中継予定だ。

チャンネル 形態 中継開始 DAZN ネット 午前6:00 NHK総合 地上波 午前5:45 NHK BSP4K BS 午前5:45

午後9:00(録画) NHK ONE ネット 午前5:45

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