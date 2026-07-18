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france englandGetty Images
【7月19日6時キックオフ】フランスvsイングランドはDAZNで無料ライブ配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

フランスvsイングランドの通算対戦成績は？過去の勝敗・試合結果まとめ

ワールドカップ
フランス 対 イングランド
フランス
イングランド

【FIFAワールドカップ2026】FIFAワールドカップ2026 3位決定戦で対戦するフランス代表とイングランド代表の通算対戦成績は？過去の直接対決・ワールドカップ対戦歴・最新結果を紹介。

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FIFAワールドカップ2026の3位決定戦でフランス代表とイングランド代表が激突。準決勝でスペインに敗れて３大会連続の決勝進出を逃したフランスと、王者アルゼンチンを追い詰めるも逆転負けしたイングランドが大会3位の座を懸けて対戦する。

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本記事では、この一戦を前にフランスvsイングランドの通算対戦成績を紹介する。

フランスvsイングランドの通算対戦成績は？

フランス代表とイングランド代表は、これまでに32度対戦。フランスの10勝、イングランドの17勝、5引き分けと、イングランドが勝ち越している。ワールドカップではこれまでに3度対戦しており、1966年大会ではグループステージで対戦してイングランドが2-0でフランスを破って、そのまま初優勝を飾った。1984年大会でも両者はグループステージで激突し、イングランドが3-1で勝利。前回大会の2022年大会の準々決勝でもフランスとイングランドは対戦し、チュアメニとジルーが得点を挙げたフランスが、ケインのPK失敗のあったイングランドに2-1で競り勝った。なお、21世紀以降に行われた7試合で、フランスが5勝1分け1敗と、イングランドを得意としている。

■フランスvsイングランド｜通算対戦成績

試合数フランス勝利引き分けイングランド勝利
3210517

■フランスvsイングランド｜過去対戦結果一覧

開催日大会結果
1923年5月10日国際親善試合フランス 1-4 イングランド
1924年5月17日国際親善試合フランス 1-3 イングランド
1925年5月21日国際親善試合フランス 2-3 イングランド
1927年5月26日国際親善試合フランス 0-6 イングランド
1928年5月17日国際親善試合フランス 1-5 イングランド
1929年5月9日国際親善試合フランス 1-4 イングランド
1931年5月14日国際親善試合フランス 5-2 イングランド
1933年12月6日国際親善試合イングランド 4-1 フランス
1938年5月26日国際親善試合フランス 2-4 イングランド
1947年5月3日国際親善試合イングランド 3-0 フランス
1949年5月22日国際親善試合フランス 1-3 イングランド
1951年10月3日国際親善試合イングランド 2-2 フランス
1955年5月15日国際親善試合フランス 1-0 イングランド
1957年11月27日国際親善試合イングランド 4-0 フランス
1962年10月3日EURO予選イングランド 1-1 フランス
1963年2月27日EURO予選フランス 5-2 イングランド
1966年7月20日ワールドカップイングランド 2-0 フランス
1969年3月12日国際親善試合イングランド 5-0 フランス
1982年6月16日ワールドカップイングランド 3-1 フランス
1984年2月29日国際親善試合フランス 2-0 イングランド
1992年2月19日国際親善試合イングランド 2-0 フランス
1992年6月15日EUROフランス 0-0 イングランド
1997年6月7日国際親善試合フランス 0-1 イングランド
1999年2月10日国際親善試合イングランド 0-2 フランス
2000年9月2日国際親善試合フランス 1-1 イングランド
2004年6月13日EUROフランス 2-1 イングランド
2008年3月26日国際親善試合フランス 1-0 イングランド
2010年11月17日国際親善試合イングランド 1-2 フランス
2012年6月11日EUROフランス 1-1 イングランド
2015年11月17日国際親善試合イングランド 2-0 フランス
2017年6月13日国際親善試合フランス 3-2 イングランド
2022年12月10日ワールドカップイングランド 1-2 フランス

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フランスvsイングランドの日程は？

FIFAワールドカップ2026 3位決定戦のフランス代表vsイングランド代表は、日本時間2026年7月19日(日)6:00にキックオフが予定されている。

会場はアメリカのフロリダ州にある「マイアミ・スタジアム」だ。

ラウンド試合日時会場
3位決定戦フランスvsイングランド2026年7月19日(日)6:00マイアミ・スタジアム

※日本時間表記

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フランスvsイングランドの放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026 3位決定戦のフランス代表vsイングランド代表は、地上波『NHK総合』、BS『NHK BSプレミアム4K』で生中継される。

また、インターネットでは『DAZN』が無料ライブ配信を実施する。『NHK ONE』でも『NHK総合』と同時中継予定だ。

チャンネル形態中継開始
DAZNネット午前6:00
NHK総合地上波午前5:45
NHK BSP4KBS午前5:45
午後9:00(録画)
NHK ONEネット午前5:45

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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