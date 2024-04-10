バレーボール世界三大大会の一つである「ネーションズリーグ2024」の女子大会が、5月14日(火)に開幕する。
今回はネーションズリーグ2024に出場する女子日本代表（火の鳥NIPPON）の試合日程、放送・配信予定、視聴方法を紹介する。
ネーションズリーグ2024｜概要
女子日本代表チーム「火の鳥NIPPON」はアンタルヤ(トルコ)、マカオ(中国)、西日本総合展示場(福岡県北九州市)で予選ラウンドを戦い、勝ち上がればバンコク(タイ)でのファイナルラウンドへと進む。
また、火の鳥NIPPONにとっては、世界ランキングによるパリ五輪の出場権獲得が懸かる大会にもなっている。
女子日本代表(火の鳥NIPPON)の日程・放送予定
【予選第1週／アンタルヤ(トルコ)】
|試合日
|対戦カード
|放送・配信
|5/16(木)2:00
|日本 vs トルコ
|【放送】BS-TBS(録)
【配信】未定
|5/16(木)23:00
|日本 vs ブルガリア
|【放送】BS-TBS(録)
【配信】未定
|5/17(金)20:00
|日本 vs ドイツ
|【放送】BS-TBS
【配信】未定
|5/19(日)23:00
|日本 vs ポーランド
|【放送】BS-TBS(録)
【配信】未定
【予選第2週／マカオ(中国)】
|試合日
|対戦カード
|中継・ライブ
|5/28(火)20:30
|日本 vs ブラジル
|【放送】BS-TBS
【配信】未定
|5/30(木)17:30
|日本 vs フランス
|【放送】BS-TBS(録画)
【配信】未定
|5/31(金)20:30
|日本 vs 中国
|【放送】BS-TBS
【配信】未定
|6/1(土)17:00
|日本 vs ドミニカ共和国
|【放送】BS-TBS(録画)
【配信】未定
【予選第3週／西日本総合展示場】
|試合日
|対戦カード
|中継・ライブ
|6/12(水)19:20
|日本 vs 韓国
|【放送】TBS
【配信】未定
|6/13(木)19:20
|日本 vs カナダ
|【放送】TBS
【配信】未定
|6/15(土)19:20
|日本 vs セルビア
|【放送】TBS
【配信】未定
|6/16(日)18:45
|日本 vs アメリカ
|【放送】TBS
【配信】未定
【準々決勝／バンコク(タイ)】
|試合日
|対戦カード
|中継・ライブ
|6/20(木)19:00
|未定
|【放送】未定
【配信】未定
|6/20(木)22:30
|未定
|【放送】未定
【配信】未定
|6/21(金)19:00
|未定
|【放送】未定
【配信】未定
|6/21(金)22:30
|未定
|【放送】未定
【配信】未定
【準決勝／バンコク(タイ)】
|試合日
|対戦カード
|中継・ライブ
|6/22(土)19:00
|未定
|【放送】未定
【配信】未定
|6/22(土)22:30
|未定
|【放送】未定
【配信】未定
【3位決定戦／バンコク(タイ)】
|試合日
|対戦カード
|中継・ライブ
|6/23(日)19:00
|未定
|【放送】未定
【配信】未定
【決勝／バンコク(タイ)】
|試合日
|対戦カード
|中継・ライブ
|6/23(日)22:30
|未定
|【放送】未定
【配信】未定
バレーボールネーションズリーグ女子2024の放送・配信予定
バレーボールネーションズリーグはテレビ放送が地上波『TBS』と衛星放送『BS-TBS』で行われる。『BS-TBS』の放送は、一部録画となる。
一方で、ネット配信については2024年4月8日時点で未定。昨年も日本戦を全試合ライブ配信していた『U-NEXT』での配信が期待されるため、最新情報を注視したい。