バレーボール女子日本代表 2024年試合日程・結果・テレビ放送予定・メンバー

バレーボール女子日本代表のカレンダー（日程・結果・スケジュール）、2024年登録メンバー、テレビ放送・ネット配信予定まとめ。

バレーボール女子日本代表の2024年のスケジュールを紹介。

バレーボール女子日本代表はパリ五輪出場権を懸けて、5月から6月にかけてネーションズリーグ2024に臨む。本記事では女子日本代表の年間試合日程をまとめている。

バレーボール女子日本代表｜2024年日程・結果

日時 大会 カード 開催地 5/16(木)2:00 ネーションズリーグ2024予選第1週 日本 vs トルコ アンタルヤ(トルコ) 5/16(木)23:00 ネーションズリーグ2024予選第1週 日本 vs ブルガリア アンタルヤ(トルコ) 5/17(金)20:00 ネーションズリーグ2024予選第1週 日本 vs ドイツ アンタルヤ(トルコ) 5/19(日)23:00 ネーションズリーグ2024予選第1週 日本 vs ポーランド アンタルヤ(トルコ) 5/28(火)20:30 ネーションズリーグ2024予選第2週 日本 vs ブラジル マカオ(中国) 5/30(木)17:30 ネーションズリーグ2024予選第2週 日本 vs フランス マカオ(中国) 5/31(金)20:30 ネーションズリーグ2024予選第2週 日本 vs 中国 マカオ(中国) 6/1(土)17:00 ネーションズリーグ2024予選第2週 日本 vs ドミニカ共和国 マカオ(中国) 6/12(水)19:20 ネーションズリーグ2024予選第3週 日本 vs 韓国 西日本総合展示場 6/13(木)19:20 ネーションズリーグ2024予選第3週 日本 vs カナダ 西日本総合展示場 6/15(土)19:20 ネーションズリーグ2024予選第3週 日本 vs セルビア 西日本総合展示場 6/16(日)18:45 ネーションズリーグ2024予選第3週 日本 vs アメリカ 西日本総合展示場 6/20(木)～21(金) ネーションズリーグ2024準々決勝 未定 バンコク(タイ) 6/22(土) ネーションズリーグ2024準決勝 未定 バンコク(タイ) 6/23(日)19:00 ネーションズリーグ2024 3位決定戦 未定 バンコク(タイ) 6/23(日)22:30 ネーションズリーグ2024決勝 未定 バンコク(タイ) 7/27(土)～8/11(日) 第33回オリンピック競技大会(2024パリ五輪) 未定 パリ(フランス)

バレーボール女子日本代表｜2024年放送・配信予定

日程 大会 放送・配信 5/16(木)～5/19(日) ネーションズリーグ2024予選第1週 【テレビ】

BS-TBS ※

【ネット】

U-NEXT(ライブ) 5/28(火)～6/1(土) ネーションズリーグ2024予選第2週 【テレビ】

BS-TBS ※

【ネット】

U-NEXT(ライブ) 6/12(水)～6/16(日) ネーションズリーグ2024予選第3週 【テレビ】

TBS

【ネット】

U-NEXT(ライブ) 6/18(火)～6/23(日) ネーションズリーグ2024ファイナルラウンド 【テレビ】

未定

【ネット】

U-NEXT(ライブ)

※日本が進出の場合のみ 7/27(土)～8/11(日) 第33回オリンピック競技大会(2024パリ五輪) 【テレビ】

未定

【ネット】

TVer

※BS-TBS、TBSでのテレビ放送は一部録画

バレーボールネーションズリーグ2024の放送・配信予定

バレーボールネーションズリーグ2024大会は『U-NEXT』が男女日本戦を全試合ライブ配信するほか、『BS-TBS』と『TBS系列』でも日本戦を全試合放送(一部録画)する。

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バレーボール女子日本代表 2024年登録メンバー

1 岩崎 こよみ S（埼玉上尾メディックス）

2 林 琴奈 OH（JTマーヴェラス）

3 古賀 紗理那 OH（NECレッドロケッツ）主将

4 石川 真佑 OH（イル・ビゾンテ・フィレンツェ／イタリア）

5 山岸 あかね L（埼玉上尾メディックス）

6 関 菜々巳 S（公益財団法人日本バレーボール協会）

7 渡邊 彩 MB（日立Astemoリヴァーレ）

8 小島 満菜美 L（NECレッドロケッツ）

9 田中 瑞稀 OH（JTマーヴェラス）

10 井上 愛里沙 OH（ヴィクトリーナ姫路）

11 山田 二千華 MB（NECレッドロケッツ）

12 福留 慧美 L（デンソーエアリービーズ）

13 松井 珠己 S（ユニライフ・マリンガ／ブラジル）

14 オクム大庭冬美ハウィ OH（日立Astemoリヴァーレ）

15 宮部 藍梨 MB（ヴィクトリーナ姫路）

16 黒後 愛 OH（埼玉上尾メディックス）

17 西村 弥菜美 L（久光スプリングス）

18 中川 つかさ S（NECレッドロケッツ）

19 平山 詩嫣 MB（久光スプリングス）

20 荒木 彩花 MB（久光スプリングス）

21 和田 由紀子 OH（JTマーヴェラス）

24 長内 美和子 OH（日立Astemoリヴァーレ）

25 山中 宏予 MB（埼玉上尾メディックス）

26 佐藤 淑乃 OH（NECレッドロケッツ）

《ポジション》

OH：アウトサイドヒッター

MB：ミドルブロッカー

S：セッター

L：リベロ

※本ページの情報は2024年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください