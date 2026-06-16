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Cherki ManeGetty Images
FIFAワールドカップ2026はDAZNで全試合ライブ配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

フランスvsセネガルは何時から？どこで見られる？地上波中継予定

2026年北中米ワールドカップ(W杯)グループI第1節フランスvsセネガルはいつ？試合は何時キックオフ？開催日程や放送・配信予定、視聴方法を紹介。

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)グループI第1節で、フランス代表とセネガル代表が対戦する。

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本記事では、フランスvsセネガルのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。

フランスvsセネガルは何時から？試合日程・開始時刻

ワールドカップ・グループI第1節のフランスvsセネガルは、日本時間2026年6月17日(水)午前4:00にキックオフを予定している。

大会・ラウンド開始日時対戦カード会場
北中米ワールドカップ2026
グループI 第1節		2026/6/17(水)
4:00		フランス代表 vs セネガル代表ニューヨーク/ニュージャージースタジアム
(ニュージャージー／アメリカ)

※すべて日本時間。

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フランスvsセネガルの放送予定は？

フランスvsセネガルは、ネット『DAZN』がライブ＆見逃し配信を実施。地上波・フジテレビでも生中継される。

衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では録画放送される。

グループI・第1節 フランスvsセネガルの中継予定

チャンネル形態放送予定
DAZNネットライブ＆見逃し配信
NHK BSプレミアム4K衛星放送録画
NHK地上波×
フジテレビ地上波生中継
日本テレビ地上波×
TVerネット×

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FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

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月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

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