サッカーW杯2026に向け、公式試合球(マッチボール)のデザインや販売情報に注目が集まっている。

4カ国共催となる史上最大規模のFIFAワールドカップでは、アディダス製の新公式ボールが使用予定。毎大会、開催地や大会コンセプトを反映したデザインが採用されることから、今大会のボールデザインにも世界中のサッカーファンから期待が高まっている。

本記事では、サッカーW杯2026公式ボールのデザイン情報をはじめ、発売日や購入方法について紹介する。

サッカーW杯2026ボールのデザインは？

@adidas

FIFAワールドカップ2026の公式試合球として採用されるのは、アディダス社製の『TRIONDA(トリオンダ)』。アメリカ、カナダ、メキシコによる史上初の3カ国共催を象徴するデザインと最新テクノロジーを融合したモデルとなっている。

名称の「TRI」は3カ国開催、「ONDA」はスペイン語で“波”を意味しており、大会テーマである「世界へ広がる熱狂の波」を表現。開催3カ国の文化や象徴を取り入れたビジュアルが大きな特徴だ。

3カ国を表現したカラー・モチーフ

『TRIONDA』では、開催国であるアメリカ、カナダ、メキシコを象徴するカラーやアイコンが大胆に採用されている。

カナダを表現する“赤”にはカエデの葉、メキシコを象徴する“緑”にはワシ、アメリカを表現する“青”には星のモチーフを配置。3色が中央で繋がるデザインによって、3カ国の団結と共催大会の一体感を演出している。

さらに、FIFAワールドカップトロフィーをイメージしたゴールドアクセントも施されており、特別感のあるビジュアルに仕上がっている。

カラー 象徴モチーフ 開催国 赤 カエデの葉 カナダ 緑 ワシ メキシコ 青 星 アメリカ

W杯史上最少の4枚パネル構造

『TRIONDA』は、ワールドカップ公式球史上最少となる4枚パネル構造を採用。同一形状のパネルを組み合わせることで、流れるようなフォルムを実現している。

デザインコンセプトである「波(ONDA)」を体現するような風車状の形状となっており、空力性能や飛行安定性の向上にも繋がっている。

表面にはエンボス加工とディボス加工が施され、グリップ力やコントロール性能を向上。雨天時でも安定したプレーをサポートする仕様となっている。

構造・加工 特徴 4枚パネル構造 W杯史上最少パネル数を採用 エンボス加工 グリップ力向上 ディボス加工 飛行安定性向上 サーマルボンディング 縫い目のない滑らかな表面

VAR連動の最新テクノロジーも搭載

大会使用モデルには「コネクテッド・ボール・テクノロジー」が搭載されている点も大きな特徴。ボール内部に500Hzモーションセンサーを内蔵し、ボールの動きをリアルタイムでVARへ送信する。

これにより、オフサイドやハンド判定の精度向上が期待されており、FIFAワールドカップ2026でも最新テクノロジーを活用した判定システムが採用される見込みだ。

テクノロジー 内容 コネクテッド・ボール・テクノロジー ボール内部センサーでVARと連携 モーションセンサー 500Hzで動作データ送信 判定サポート オフサイド・ハンド精度向上

サッカーW杯2026のボールはどこで購入できる？

2026年FIFAワールドカップ公式試合球『TRIONDA(トリオンダ)』は、アディダス(adidas)から正式発表され、日本国内ではアディダス公式オンラインショップや全国のスポーツ用品店などで販売されている。

日本国内での販売は、アディダス社とライセンス契約を結ぶ株式会社モルテンが担当。2025年10月3日(金)よりオンライン販売がスタートし、翌10月4日(土)からは全国のスポーツショップでも順次一般販売が開始された。

販売ラインナップは、大会使用モデルの「Official Match Ball(OMB)」をはじめ、レプリカモデル、トレーニング向けモデル、キッズ向けモデル、ミニボールまで幅広く展開。プレー用途だけでなく、コレクション需要にも対応したラインナップとなっている。

特に『TRIONDA プロ』は、FIFAワールドカップ2026本大会で実際に使用される公式試合球と同仕様のハイエンドモデルとして注目を集めている。

モデル名 特徴 価格(税込) トリオンダ プロ(ADF520) W杯2026公式試合球と同仕様の5号球モデル 25,300円 トリオンダ リーグ ルシアーダ 公式球と同デザイン・同製法のレプリカモデル 6,820円 トリオンダ クラブ 練習・一般向けモデル(3号〜5号球) 3,850円 トリオンダ キッズ(ADF420) 軽量仕様の4号球キッズモデル 7,920円 トリオンダ ミニ コレクション・室内向けミニボール 2,420円

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