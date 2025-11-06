このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
【11月8日】エルチェvsレアル・ソシエダのテレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間｜ラ・リーガ第12節

【久保建英出場予定】ラ・リーガ2025-26第12節、エルチェ対レアル・ソシエダのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのラ・リーガは、11月8日(土)に第12節が開催され、エルチェと、久保建英が所属するレアル・ソシエダが対戦する。

本記事では、エルチェvsレアル・ソシエダの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

エルチェvsレアル・ソシエダの試合日程・キックオフ時間

エルチェvsレアル・ソシエダは、日本時間2025年11月8日(土)にエルチェのホーム、エスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレーロで開催される。

  • 大会：ラ・リーガ2025-26 第12節
  • 日時：2025年11月8日(土) 5:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：エルチェ vs レアル・ソシエダ
  • 会場：エスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレーロ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

エルチェvsレアル・ソシエダの放送・配信予定

エルチェvsレアル・ソシエダ チーム情報

エルチェ vs レアル・ソシエダ スタメン

エルチェHome team crest

4-1-4-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestRSO
1
マティアス・ディトゥーロ
22
ダーヴィト・アーフェンルーバー
15
A. Nunez
23
ビクトル・チュスト
3
アドリア・ペドロサ
30
R. Mendoza
10
ラファ・ミル
8
M. Aguado
14
アレックス・フェバス
17
C
ジョサン
20
A. Rodriguez
1
アレックス・レミーロ
17
セルヒオゴメス
31
J. Martin
5
イゴール・スベルディア
2
ジョン・アランブル
18
カルロス・ソレール
23
ブライス・メンデス
4
J. Gorrotxategi
10
C
ミケル・オヤルザバル
14
久保建英
11
ゴンサロ・ゲデス

4-3-3

RSOAway team crest

ELC
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • エデル・サラビア

RSO
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • セルヒオ・フランシスコ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

成績

ELC
-直近成績

ゴールを許す
6/7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

RSO
-直近成績

ゴールを許す
11/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

ELC

直近の 5 試合

RSO

0

勝利

0

引分け

5

勝利

1

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

