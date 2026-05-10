エル・クラシコ2026何時から？日本時間のキックオフ・試合日程・放送配信予定まとめ

世界最高峰のビッグマッチ「エル・クラシコ」が2026年も開催される。レアル・マドリードとバルセロナによる伝統の一戦は、ラ・リーガ優勝争いだけでなく、世界中のサッカーファンが注目する特別な試合として大きな関心を集めている。

近年は若手スターの台頭や新戦力加入によって両クラブの勢力図にも変化が生まれており、2026年のクラシコもハイレベルな攻防が期待される。日本人選手や世界的スター選手の出場にも注目が集まる中、キックオフ時間や視聴方法を事前に確認しておきたい。

本記事では、エル・クラシコ2026の日本時間でのキックオフ時間について紹介する。

エル・クラシコ2026は何時から？日本のキックオフ時間まとめ

2025-26シーズンの「エル・クラシコ」第2戦は、ラ・リーガ第35節として開催される。舞台はバルセロナの本拠地「スポティファイ・カンプノウ」。リーグ終盤の大一番として、優勝争いを左右する重要な一戦となる可能性も高い。

試合は現地時間2026年5月10日(日)21:00キックオフ予定。日本時間では5月11日(月)午前4:00開始となる見込みで、日本のファンにとっては深夜帯での観戦となる。

レアル・マドリードとバルセロナによる伝統の一戦は、毎年世界中から注目を集めるビッグマッチ。スター選手同士の激突はもちろん、リーグ順位争いの行方にも大きな影響を与える一戦として高い関心が寄せられている。

項目 内容 大会 ラ・リーガ2025-26 第35節 対戦カード バルセロナ vs レアル・マドリード 開催日(日本時間) 2026年5月11日(月) キックオフ時間 午前4:00予定 現地キックオフ 2026年5月10日(日)21:00 開催会場 スポティファイ・カンプノウ

エル・クラシコの放送・配信予定は？

ラ・リーガ2025-26第35節では、バルセロナとレアル・マドリードによる「エル・クラシコ」が開催される。舞台はバルセロナの本拠地スポティファイ・カンプノウ。リーグ優勝争いを左右する大一番として、世界中のサッカーファンから注目を集めている。

試合は日本時間2026年5月11日(月)午前4:00キックオフ予定。バルセロナは勝ち点状況次第で、この試合で優勝決定の可能性もある重要な一戦となる。

日本国内では『U-NEXT サッカーパック』と『DAZN』がライブ配信および見逃し配信を実施予定。地上波、BS、CSでのテレビ放送は予定されていない。

エル・クラシコ2026の視聴方法は以下の通り。

配信サービス 配信形態 U-NEXT サッカーパック ネット配信 DAZN ネット配信

エル・クラシコのおすすめ視聴方法

【U-NEXT】サッカーパックでプレミアリーグやラ・リーガが視聴可能

U-NEXT

2025-26シーズンのラ・リーガは、『U-NEXT』で全試合ライブ＆見逃し配信を行う。

ラ・リーガの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

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なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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