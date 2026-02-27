Goal.com
ブンデスリーガ
team-logoボルシア・ドルトムント
Signal Iduna Park
team-logoバイエルン
ドルトムントvsバイエルンを配信！DMM×DAZNホーダイでお得な限定キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

【3月1日】ドルトムントvsバイエルン・ミュンヘンのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第24節

【伊藤洋輝出場予定】2025-26ブンデスリーガ第24節、ボルシア・ドルトムント対バイエルン・ミュンヘンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第24節が日本時間2026年3月1日(日)に開催され、ボルシア・ドルトムントと、伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンが対戦する。

本記事では、ドルトムントvsバイエルンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ドルトムントvsバイエルン｜試合日程・キックオフ時間

ボルシア・ドルトムントvsバイエルン・ミュンヘンは、日本時間3月1日(日)にドルトムントのホーム、ジグナル・イドゥナ・パルクで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第24節
  • 日時：2026年3月1日(日)2:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：ボルシア・ドルトムント vs バイエルン・ミュンヘン
  • 会場：ジグナル・イドゥナ・パルク

ドルトムントvsバイエルン｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第24節のドルトムントvsバイエルンは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ドルトムントvsバイエルンのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

ドルトムントvsバイエルン チーム情報

ボルシア・ドルトムント vs バイエルン 予想スタメン

ボルシア・ドルトムントHome team crest

3-5-2

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestFCB
1
グレゴール・コーベル
49
L. Reggiani
3
ヴァルデマール・アントン
5
ラミ・ベンセバイニ
24
ダニエル・スヴェンソン
8
フェリックス・ヌメチャ
2
ヤン・コウト
20
マルセル・ザビッツァー
7
ジョーブ・ベリンガム
14
マクシミリアン・バイアー
9
セール・ギラシ
40
ヨナス・ウルビヒ
21
伊藤洋輝
3
キム・ミンジェ
44
ヨシプ・スタニシッチ
2
ダヨ・ウパメカノ
14
ルイス・ディアス
6
ヨズア・キミッヒ
10
ジャマル・ムシアラ
45
アレクサンダル・パブロヴィッチ
17
マイケル・オリーセ
9
ハリー・ケイン

4-2-3-1

FCBAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ニコ・コヴァチ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

BVB
-直近成績

ゴールを許す
11/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

FCB
-直近成績

ゴールを許す
15/5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

BVB

直近の 5 試合

FCB

1

Win

2

引分け

2

勝利

6

得点

9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表

