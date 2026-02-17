Goal.com
チャンピオンズ リーグ
team-logoボルシア・ドルトムント
Signal Iduna Park
team-logoアタランタ
Yuta Tokuma

【2月18日】ドルトムントvsアタランタのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26ノックアウトプレーオフ1stレグ

【欧州CL 放送予定】2月18日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグ、ボルシア・ドルトムント対アタランタの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグが日本時間2月18日(水)に開催。ボルシア・ドルトムントとアタランタが対戦する。

本記事では、ドルトムントvsアタランタのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ドルトムントvsアタランタの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグのボルシア・ドルトムントvsアタランタは、ドルトムントのホーム「ジグナル・イドゥナ・パルク」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグ
  • 日程：2026年2月18日(水)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：ボルシア・ドルトムント vs アタランタ
  • 会場：ジグナル・イドゥナ・パルク

ドルトムントvsアタランタの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、ドルトムントvsアタランタの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

ドルトムントvsアタランタ チーム情報

ボルシア・ドルトムント vs アタランタ 予想スタメン

ボルシア・ドルトムントHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestATA
1
グレゴール・コーベル
3
ヴァルデマール・アントン
49
L. Reggiani
5
ラミ・ベンセバイニ
10
ユリアン・ブラント
24
ダニエル・スヴェンソン
8
フェリックス・ヌメチャ
14
マクシミリアン・バイアー
26
ユリアン・リエルソン
20
マルセル・ザビッツァー
9
セール・ギラシ
57
マルコ・スポルティエッロ
19
ベラト・ジムシティ
42
ジョルジョ・スカルヴィーニ
69
オネスト・アハノール
15
マルテン・デ・ローン
59
ニコラ・ザレフスキー
13
エデルソン
77
ダヴィデ・ザッパコスタ
10
ラザール・サマルジッチ
47
ロレンツォ・ベルナスコーニ
9
ジャンルカ・スカマッカ

3-4-2-1

ATAAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ニコ・コヴァチ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • R. Palladino

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

BVB
-直近成績

ゴールを許す
12/5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

ATA
-直近成績

ゴールを許す
7/2
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

BVB

直近の 3 試合

ATA

1

Win

1

Draw

1

Win

4

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
1/3
両チームが得点
2/3

順位表

