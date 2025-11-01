ワールドシリーズ第7戦のドジャース先発予定は？大谷翔平の登板はある？

ロサンゼルス・ドジャースが、ワールドシリーズ連覇を懸けて2025年のMLBポストシーズンに挑んでいる。

本記事では、ドジャースのワールドシリーズ第7戦の先発予定についてまとめている。

ドジャースのワールドシリーズ第7戦先発投手は？

ドジャースのワールドシリーズ第7戦先発投手は、大谷翔平が務めることが正式に発表された。

デーブ・ロバーツ監督は第7戦の先発投手について未確定としていたが、このほど球団が発表。10月29日の第4戦で投手として先発した大谷を中3日で起用する運びとなった。

大谷が先発として登板した場合は、その後もDHとして試合に残ることが可能。一方でリリーフ登板した場合は登板を終えた時点でDHを解除するレギュレーションを考慮した人選と見られる。

当初第7戦の先発が予想されていたタイラー・グラスノーは第6戦の終盤でリリーフ登板。マウンドではわずか3球しか投げておらず、グラスノーは継投としての役割を担うことになりそうだ。

なお、ドジャースは1日の第6戦で山本由伸が先発起用しており、ロバーツ監督は最終戦での山本の登板を否定している。

試合 日程 先発投手 結果 第1戦 10月25日(土)9:00 ブレイク・スネル × 4-11 第2戦 10月26日(日)9:00 山本由伸 ◯ 5-1 第3戦 10月28日(火)9:00 タイラー・グラスノー ◯ 6-5 第4戦 10月29日(水)9:00 大谷翔平 × 2-6 第5戦 10月30日(木)9:00 ブレイク・スネル × 1-6 第6戦 11月1日(土)9:00 山本由伸 ◯ 3-1 第7戦 11月2日(日)9:00 大谷翔平

MLBワールドシリーズ第7戦のおすすめ視聴方法

11月2日に開催されるMLBワールドシリーズ第7戦、ブルージェイズ対ドジャースは地上波での中継はなく、BS『NHK BS』が中継を行う。

ネット配信は『Amazonプライムビデオ』『SPOTV NOW』『MLB.tv』の3局でライブ配信される。

【Amazonプライムビデオ】ワールドシリーズを完全ライブ配信！無料体験あり

Amazon

『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なくMLBポストシーズンの一部試合が視聴可能。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦が全試合必ずライブ配信されるほか、試合日は1日1試合、ワールドシリーズは全試合中継される。

プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

【SPOTV NOW】全試合日本語実況・解説付き配信！

SPOTV NOW

前述の通り、MLBポストシーズン2025の全試合が日本語実況・配信付きで視聴できるのは『SPOTV NOW』だけだ。『SPOTV NOW』の料金は、ベーシック月間プランが月額2,000円(税込)、1080p高解像度や広告なしとなるプレミアム月間プランは月額3,000円(税込)。両方のプランで、ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。

登録方法は以下の通り。

【MLB.tv(Amazon)】7日間無料体験あり

Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能。無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。

登録方法は以下の通り。

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

