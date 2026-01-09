2025-26シーズンのFAカップ3回戦が日本時間1月11日(日)に開催。ダービー・カウンティと、田中碧が所属するリーズ・ユナイテッドが対戦する。
本記事では、ダービー・カウンティvsリーズ・ユナイテッドの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
ダービー対リーズの試合日程・キックオフ時間
ダービーvsリーズは、日本時間2026年1月11日(日)にダービーのホーム、プライド・パーク・スタジアムで開催される。
- 大会：2025-26FAカップ3回戦
- 日時：2026年1月11日(日) 21:00キックオフ／日本時間
- 対戦：ダービー・カウンティ vs リーズ・ユナイテッド
- 会場：プライド・パーク・スタジアム
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
ダービー対リーズのテレビ放送・ネット配信予定
|U-NEXT
|特設ページから視聴登録
(特典あり)
ダービー対リーズのU-NEXT視聴方法U-NEXT
2025-26シーズンのFAカップは、『U-NEXT』が独占配信を行う。視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。
このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。
U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順
- 「U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
- 「サッカーパックを始める」をタップ
- 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
- 必要情報を入力して登録完了！
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2025-26を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に
※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。