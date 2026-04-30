『DAZN(ダゾーン)』がサッカー特化型プラン「DAZN SOCCER」を提供している。

本記事では、「DAZN SCOCER」の同時視聴可能台数を紹介する。

DAZN SOCCERの料金は？最初の3カ月・月々980円キャンペーン中！

「DAZN SOCCER」は、『DAZN』が2026年8月30日(日)までの期間限定で提供するサッカー特化型のプラン。同プランは年間プラン(月々払い)のみでの提供となり、料金は年間31,200円で月々の支払いが2,600円(税込)となっている。

また、「DAZN SOCCER」の提供に際し、『DAZN』は割引キャンペーンを実施。2026年4月21日(火)～7月20日(月・祝)23:59までのキャンペーン期間中に「DAZN SOCCER」に加入すると、最初の3カ月間が月々980円(税込)(4カ月目から月々2,600円)、初年度年間総額26,340円(税込)となる。期間中に加入手続きを完了させると自動的にキャンペーン価格が適用される仕組みだ。「DAZN SOCCER」はDAZNアプリから選択することはできず、パソコン、スマートフォンなどのWebブラウザからのみ選択可能となる点には注意が必要だ。

『DAZN SOCCCER』に加入すると、プロ野球やモータースポーツ、格闘技といったサッカー以外のコンテンツを除き、2026年ワールドカップ(W杯)全試合など『DAZN』が提供するすべてのサッカーコンテンツをよりお得に視聴することができる。

「DAZN SOCCER」の加入方法は以下の通り。

DAZN公式サイトへアクセス 「サッカーを選択」をタップ メールアドレスを入力 支払い情報を入力して登録が完了！

DAZN SOCCERの同時視聴可能台数は？

『DAZN』は、利用中のプランにかかわらず「アカウントに登録できるデバイス数」と「DAZNを視聴できるデバイス数」が決まっている。

そして、同時視聴可能台数は異なる2つのデバイスまで。利用は同じネットワークアクセスポイントに接続されている場合に限るため、遠方の方とアカウントを共有して同時にコンテンツを再生することなどはできない。前提として、アカウント情報は個人専用となっているため、規約によって共有不可となっている。

同時視聴できない場合、『DAZN』上で「同時に視聴できるデバイス数の上限を超えています」または「他の場所ですでにDAZNを視聴しています」とメッセージが表示される。「同時に視聴できるデバイス数の上限を超えています」は記載の通り、エラーが表示されたデバイスを除く2台の機器で既に『DAZN』を利用している場合に表示。「他の場所ですでにDAZNを視聴しています」は、別々のネットワークポイントに接続されたデバイスで同時に視聴しようとした際に表示されるため、同居家族間での使用などでも表示された場合は接続しているネットワークを確認することで解決する場合がある。

一方、登録できるデバイス数は1つのプランにつき最大3台まで。「登録済みデバイスの上限に達しました」というメッセージが表示された場合、「マイ・アカウント」から既存のデバイスを1台削除することで新たなデバイスを登録できるようになる。