コートジボワール代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、コートジボワール代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
コートジボワール代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|アフリカ(CAF)
|アフリカ予選グループF：1位(8勝2分け)
|34位
|3大会ぶり4回目
|1次ラウンド（2006、2010、2014）
コートジボワール代表｜ワールドカップ メンバーリスト
コートジボワール代表は5月15日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|GK
|ヤヒア・フォファナ
|リゼスポル
|GK
|モハメド・コネ
|シャルルロワ
|GK
|アルバン・ラフォン
|パナシナイコス
|DF
|エマニュエル・アグバドゥ
|ベシクタシュ
|DF
|クレマン・アクパ
|オセール
|DF
|ウスマン・ディオマンデ
|スポルティングCP
|DF
|ゲラ・ドゥエ
|ストラスブール
|DF
|ギスラン・コナン
|ジル・ビセンテ
|DF
|オディロン・コスヌ
|アタランタ
|DF
|ウィルフリード・シンゴ
|ガラタサライ
|DF
|エヴァン・エンディカ
|ASローマ
|MF
|セコ・フォファナ
|ポルト
|MF
|パルフェ・ギアゴン
|シャルルロワ
|MF
|クリスト・イナオ・ウライ
|トラブゾンスポル
|MF
|フランク・ケシエ
|アル・アハリ
|MF
|イブラヒム・サンガレ
|ノッティンガム・フォレスト
|MF
|ジャン＝ミカエル・セリ
|マリボル
|FW
|シモン・アディングラ
|ASモナコ
|FW
|アンジュ＝ヨアン・ボニー
|インテル
|FW
|アマド・ディアロ
|マンチェスター・ユナイテッド
|FW
|ウマル・ディアキテ
|サークル・ブルッヘ
|FW
|ヤン・ディオマンデ
|RBライプツィヒ
|FW
|エヴァン・ゲサン
|ニューカッスル・ユナイテッド
|FW
|ニコラ・ペペ
|ビジャレアル
|FW
|バズマナ・トゥーレ
|ホッフェンハイム
|FW
|グスタフ・ニルソン
|ニース
※所属クラブは2026年5月15日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜アマド・ディアロ
Getty Images
マンチェスター・ユナイテッドに所属するFWアマド・ディアロは、変幻自在のドリブルとスピード、技術を兼ね備えた強力なアタッカーだ。2021年に初代表選出、所属チームでのパフォーマンスも高く評価され、今回もチームの要として攻撃力、得点力が期待されている。
コートジボワール代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
コートジボワール代表は、W杯本大会でグループEに入り、ドイツ代表、エクアドル代表、キュラソー代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月15日(月)
8:00
|グループE第1戦
|コートジボワール vs エクアドル
|フィラデルフィア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月21日(日)
5:00
|グループE第2戦
|ドイツ vs コートジボワール
|トロント
|【テレビ】
日本テレビ系列
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月26日(金)
5:00
|グループE第3戦
|キュラソー vs コートジボワール
|フィラデルフィア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
【W杯】コートジボワール代表戦のおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値で視聴可能
DAZNを単月でお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶【DAZN月額プラン最安値】DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可