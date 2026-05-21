コートジボワール代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、コートジボワール代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

コートジボワール代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 アフリカ(CAF) アフリカ予選グループF：1位(8勝2分け) 34位 3大会ぶり4回目 1次ラウンド（2006、2010、2014）

コートジボワール代表｜ワールドカップ メンバーリスト

コートジボワール代表は5月15日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ GK ヤヒア・フォファナ リゼスポル GK モハメド・コネ シャルルロワ GK アルバン・ラフォン パナシナイコス DF エマニュエル・アグバドゥ ベシクタシュ DF クレマン・アクパ オセール DF ウスマン・ディオマンデ スポルティングCP DF ゲラ・ドゥエ ストラスブール DF ギスラン・コナン ジル・ビセンテ DF オディロン・コスヌ アタランタ DF ウィルフリード・シンゴ ガラタサライ DF エヴァン・エンディカ ASローマ MF セコ・フォファナ ポルト MF パルフェ・ギアゴン シャルルロワ MF クリスト・イナオ・ウライ トラブゾンスポル MF フランク・ケシエ アル・アハリ MF イブラヒム・サンガレ ノッティンガム・フォレスト MF ジャン＝ミカエル・セリ マリボル FW シモン・アディングラ ASモナコ FW アンジュ＝ヨアン・ボニー インテル FW アマド・ディアロ マンチェスター・ユナイテッド FW ウマル・ディアキテ サークル・ブルッヘ FW ヤン・ディオマンデ RBライプツィヒ FW エヴァン・ゲサン ニューカッスル・ユナイテッド FW ニコラ・ペペ ビジャレアル FW バズマナ・トゥーレ ホッフェンハイム FW グスタフ・ニルソン ニース

※所属クラブは2026年5月15日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜アマド・ディアロ

Getty Images

マンチェスター・ユナイテッドに所属するFWアマド・ディアロは、変幻自在のドリブルとスピード、技術を兼ね備えた強力なアタッカーだ。2021年に初代表選出、所属チームでのパフォーマンスも高く評価され、今回もチームの要として攻撃力、得点力が期待されている。

コートジボワール代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

コートジボワール代表は、W杯本大会でグループEに入り、ドイツ代表、エクアドル代表、キュラソー代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月15日(月)

8:00 グループE第1戦 コートジボワール vs エクアドル フィラデルフィア 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月21日(日)

5:00 グループE第2戦 ドイツ vs コートジボワール トロント 【テレビ】

日本テレビ系列

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月26日(金)

5:00 グループE第3戦 キュラソー vs コートジボワール フィラデルフィア 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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