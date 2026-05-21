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Ivory CoastGetty
Yuta Tokuma

サッカーコートジボワール代表 メンバー・ワールドカップ試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

ワールドカップ
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コートジボワール 対 エクアドル
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ドイツ 対 コートジボワール
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キュラソー島 対 コートジボワール
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【サッカーW杯】2026年北中米ワールドカップのコートジボワール代表招集メンバーは？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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コートジボワール代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

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本記事では、コートジボワール代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

コートジボワール代表｜プロフィール

大陸・連盟W杯予選結果FIFAランク(4/1時点)W杯出場回数W杯最高成績
アフリカ(CAF)アフリカ予選グループF：1位(8勝2分け)34位3大会ぶり4回目1次ラウンド（2006、2010、2014）

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コートジボワール代表｜ワールドカップ メンバーリスト

コートジボワール代表は5月15日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号ポジション選手名所属クラブ
 GKヤヒア・フォファナリゼスポル
 GKモハメド・コネシャルルロワ
 GKアルバン・ラフォンパナシナイコス
 DFエマニュエル・アグバドゥベシクタシュ
 DFクレマン・アクパオセール
 DFウスマン・ディオマンデスポルティングCP
 DFゲラ・ドゥエストラスブール
 DFギスラン・コナンジル・ビセンテ
 DFオディロン・コスヌアタランタ
 DFウィルフリード・シンゴガラタサライ
 DFエヴァン・エンディカASローマ
 MFセコ・フォファナポルト
 MFパルフェ・ギアゴンシャルルロワ
 MFクリスト・イナオ・ウライトラブゾンスポル
 MFフランク・ケシエアル・アハリ
 MFイブラヒム・サンガレノッティンガム・フォレスト
 MFジャン＝ミカエル・セリマリボル
 FWシモン・アディングラASモナコ
 FWアンジュ＝ヨアン・ボニーインテル
 FWアマド・ディアロマンチェスター・ユナイテッド
 FWウマル・ディアキテサークル・ブルッヘ
 FWヤン・ディオマンデRBライプツィヒ
 FWエヴァン・ゲサンニューカッスル・ユナイテッド
 FWニコラ・ペペビジャレアル
 FWバズマナ・トゥーレホッフェンハイム
 FWグスタフ・ニルソンニース

※所属クラブは2026年5月15日時点。
※背番号は未発表

注目選手｜アマド・ディアロ

Amad Diallo Ivory CoastGetty Images

マンチェスター・ユナイテッドに所属するFWアマド・ディアロは、変幻自在のドリブルとスピード、技術を兼ね備えた強力なアタッカーだ。2021年に初代表選出、所属チームでのパフォーマンスも高く評価され、今回もチームの要として攻撃力、得点力が期待されている。

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コートジボワール代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

コートジボワール代表は、W杯本大会でグループEに入り、ドイツ代表、エクアドル代表、キュラソー代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時ラウンド対戦カード開催地放送/配信
6月15日(月)
8:00		グループE第1戦コートジボワール vs エクアドルフィラデルフィア【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月21日(日)
5:00		グループE第2戦ドイツ vs コートジボワールトロント【テレビ】
日本テレビ系列
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月26日(金)
5:00		グループE第3戦キュラソー vs コートジボワールフィラデルフィア【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN

※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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【W杯】コートジボワール代表戦のおすすめ視聴方法

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