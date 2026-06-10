2026年北中米ワールドカップ(W杯)が、6月12日(金)～7月20日(月)に行われる。

本記事では、各中継局の実況・解説者ラインアップを紹介する。

ワールドカップ2026の放送・配信局は？

2026年W杯は、ネットは『DAZN』が全104試合をライブ配信、日本戦においては全試合無料配信を実施する。

地上波でのテレビ放送は、『NHK』が33試合、『日本テレビ』が15試合、『フジテレビ』が10試合を生中継。NHK地上波は開幕戦や決勝も中継し、『BSプレミアム4K』では録画放送を含めて全104試合を放送する。また、ネット『NHK ONE』でもNHK地上波と同時配信を行う。

チャンネル 形態 内容 DAZN ネット ・全104試合ライブ配信

・日本戦全試合無料ライブ配信 NHK総合 地上波 ・開幕戦や決勝を含む計33試合生中継

・グループステージ日本戦2試合生中継

・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継 NHK BS BS ・グループステージ日本戦1試合生中継

・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継 NHK BSプレミアム4Ｋ BS ・全104試合を放送(生中継・録画) NHK ONE ネット ・NHK地上波の試合やハイライト番組は同時・見逃し配信 日本テレビ 地上波 ・計15試合生中継

・・グループステージ日本戦1試合生中継 フジテレビ 地上波 ・10試合を生中継

ワールドカップ2026の実況・解説一覧｜DAZN＆NHKは？

地上波・衛星放送・ネット配信を含む『NHK』では、本田圭佑氏や林陵平氏、柿谷曜一朗氏らが解説を担当。一方の『DAZN』でも、内田篤人氏や田中マルクス闘莉王氏、戸田和幸氏ら豪華解説陣が起用されている。また、『フジテレビ』では小野伸二氏らが登場予定だ。

なお、各チャンネルの実況・解説陣は変更となる場合がある。各出演者の担当試合は、各チャンネルの公式サイトおよび番組表から順次確認することができる。

NHK DAZN フジテレビ 【解説】

福西崇史

柿谷曜一朗

井原正巳

森岡隆三

播戸竜二

林陵平 【解説】

内田篤人

岩政大樹

太田宏介

風間八宏

川勝良一

佐藤勇人

佐藤寿人

髙萩洋次郎

田中隼磨

田中マルクス闘莉王

田中裕介

鄭大世

坪井慶介

戸田和幸

長谷川アーリアジャスール

福田正博

細貝萌

松原良香

水沼貴史

南雄太

安永聡太郎

山口素弘

ラモス瑠偉



【実況】

青嶋達也

江本一真

河村太朗

北川義隆

喜谷知純

桑原秀和

桑原学

小林惇希

小松正英

瀬﨑一耀

下田恒幸

永田実

西達彦

西岡明彦

野並正佑

野村明弘

原大悟

福田浩大

藤田崇寛

松原稜典

安井成行

山田泰三



【日本テレビアナウンサー】

鈴木崇司

田中毅

伊藤遼

澁谷善ヘイゼル 【メインキャスター】

ジョン カビラ

佐久間みなみ



【メイン解説】

小野伸二



【メインナビゲーター】

柿谷曜一朗

ワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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