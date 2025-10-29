2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(UCL)が、日本時間2025年9月17日(水)に開幕を迎えた。
本記事では、チャンピオンズリーグのテレビ放送・ネット配信局を紹介する。
チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが放送・配信！
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
|Leminoプレミアム
月額加入
|990円(月額)
[初月無料]
|・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり
チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOW以外で見られる？
2025-26シーズンのチャンピオンズリーグは『WOWOW』が独占中継・ライブ配信を行う。『ABEMA』上で『WOWOW』の一部コンテンツが視聴できる「ABEMA de WOWSPO(月額1,980円/税込)」であれば試合を視聴することができるが、全試合中継ではなく注目試合のみの配信となる。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』も月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。
その他のテレビ局、『DAZN』や『U-NEXT』といったネット配信局などでの中継は予定されていない。
|チャンネル
|形態
|放送・配信
|WOWOW
|テレビ・ネット
|全試合放送・配信
|Leminoプレミアム
|ネット
|一部注目試合ディレイ配信
|ABEMA de WOWSPO
|ネット
|一部注目試合
|DAZN
|ネット
|×
|U-NEXT
|ネット
|×
|地上波各局
|テレビ
|×
|その他BS・CS各局
|テレビ
|×