UEFAチャンピオンズリーグ(UCL)2025-26をWOWOW以外で視聴する方法はある？

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(UCL)全試合をWOWOW以外で視聴する方法はある？DAZNやAmazonプライムビデオ、ABEMAは？テレビ放送・ネット配信局を紹介。

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(UCL)が、日本時間2025年9月17日(水)に開幕を迎えた。

本記事では、チャンピオンズリーグのテレビ放送・ネット配信局を紹介する。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが放送・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		990円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOW以外で見られる？

2025-26シーズンのチャンピオンズリーグは『WOWOW』が独占中継・ライブ配信を行う。『ABEMA』上で『WOWOW』の一部コンテンツが視聴できる「ABEMA de WOWSPO(月額1,980円/税込)」であれば試合を視聴することができるが、全試合中継ではなく注目試合のみの配信となる。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』も月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

その他のテレビ局、『DAZN』や『U-NEXT』といったネット配信局などでの中継は予定されていない。

チャンネル形態放送・配信
WOWOWテレビ・ネット全試合放送・配信
Leminoプレミアムネット一部注目試合ディレイ配信
ABEMA de WOWSPOネット一部注目試合
DAZNネット×
U-NEXTネット×
地上波各局テレビ×
その他BS・CS各局テレビ×

チャンピオンズリーグ2025-26の関連情報

