2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグが日本時間2月20日(金)に開催。前田大然と旗手怜央 の所属するセルティックと、シュトゥットガルトが対戦する。

本記事では、セルティックvsシュトゥットガルトのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

セルティックvsシュトゥットガルトの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグのセルティックvsシュトゥットガルトは、セルティックのホーム「セルティック・パーク」で開催される。

大会：UEFAヨーロッパリーグ ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグ

日程：2026年2月20日(金)5:00キックオフ／日本時間

カード：セルティック vs シュトゥットガルト

会場：セルティック・パーク

セルティックvsシュトゥットガルトの放送・配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、セルティックvsシュトゥットガルトの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。なお、2026年1月30日(金)12:00～2月28日(土)23:59には期間限定で「CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス」を販売。税込7,480円の買い切りで、2026年6月30日(火)23:59までCL・ELの決勝トーナメント全試合などが視聴可能となる。

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

セルティックvsシュトゥットガルト チーム情報

セルティック vs シュトゥットガルト 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー マーティン・オニール 予想スタメン 控え選手 マネージャー セバスティアン・ヘーネス

成績

両チームの対戦成績

CEL 直近の 2 試合 VFB 1 Win 0 引分け 1 Win シュトゥットガルト 3 - 2 セルティック

セルティック 3 - 1 シュトゥットガルト 5 得点 4 2.5ゴール以上のゲーム 2/2 両チームが得点 2/2

