ヨーロッパリーグ
team-logoセルティック
Celtic Park
team-logoシュトゥットガルト
Yuta Tokuma

【2月20日】セルティックvsシュトゥットガルトのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパリーグ2025-26ノックアウトプレーオフ1stレグ

【前田大然・旗手怜央出場予定】2月20日開催のヨーロッパリーグ(EL)2025-26ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグ、セルティック対シュトゥットガルトの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグが日本時間2月20日(金)に開催。前田大然と旗手怜央 の所属するセルティックと、シュトゥットガルトが対戦する。

本記事では、セルティックvsシュトゥットガルトのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

セルティックvsシュトゥットガルトの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグのセルティックvsシュトゥットガルトは、セルティックのホーム「セルティック・パーク」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパリーグ ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグ
  • 日程：2026年2月20日(金)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：セルティック vs シュトゥットガルト
  • 会場：セルティック・パーク

セルティックvsシュトゥットガルトの放送・配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、セルティックvsシュトゥットガルトの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。なお、2026年1月30日(金)12:00～2月28日(土)23:59には期間限定で「CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス」を販売。税込7,480円の買い切りで、2026年6月30日(火)23:59までCL・ELの決勝トーナメント全試合などが視聴可能となる。

サービス料金(税込)配信内容
【期間限定】CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス
(販売期間：2026/1/30(金)12:00～2/28(土)23:59)		7,480円
[2026/6/30(火)23:59まで視聴可能]		・CL決勝トーナメント全試合
・EL決勝トーナメント全試合
・ECL決勝トーナメント注目試合
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

セルティックvsシュトゥットガルト チーム情報

セルティック vs シュトゥットガルト 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • マーティン・オニール

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • セバスティアン・ヘーネス

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

CEL
-直近成績

ゴールを許す
13/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

VFB
-直近成績

ゴールを許す
11/5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

CEL

直近の 2 試合

VFB

1

Win

0

引分け

1

Win

5

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
2/2
両チームが得点
2/2

順位表

