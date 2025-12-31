このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
kohaku 2025(C)NHK
【無料体験あり】第76回NHK紅白歌合戦はNHKオンデマンドで見逃し配信！
Aoi Fujimiya

紅白歌合戦2025の見逃し配信はある？どこで見れる？放送・配信予定まとめ

紅白歌合戦2025の見逃し配信はどこで見れる？NHKプラス・NHKオンデマンド・U-NEXT・Amazonでの視聴方法を紹介。

年末の風物詩として親しまれてきた紅白歌合戦が今年も開催される。

本記事では、紅白歌合戦2025の見逃し配信、視聴方法について紹介する。

紅白歌合戦2025のスケジュールは？

紅白歌合戦2025は、2025年12月31日(水)に放送される。放送時間は午後7時20分から午後11時45分までを予定しており、例年通り年越し直前に番組が終了する流れとなる見込みだ。

なお、放送時間内には中断ニュースが含まれる予定となっているため、進行状況によって一部時間帯で番組が中断される可能性がある点には注意したい。

紅白歌合戦2025の放送・配信予定は？

紅白歌合戦2025は、2025年12月31日(水)に放送される。テレビはNHK総合での地上波放送に加え、BSP4KとBS8Kでも同時中継が行われる予定となっている。放送時間はいずれも午後7時20分から午後11時45分までで、年越し直前に番組が終了する流れだ。

また、テレビ放送と同時にインターネット配信にも対応。NHK ONE(旧NHKプラス)では放送同時配信が行われ、らじる★らじるではNHKラジオ第1の音声中継をリアルタイムで視聴できる。放送後はNHK ONEをはじめ、NHKオンデマンドやU-NEXT、Amazonプライム・ビデオ経由のNHKオンデマンドでも見逃し配信が予定されており、視聴手段は幅広い。

区分サービス/チャンネル内容配信/放送期間
見逃し配信U-NEXT(NHKオンデマンド)アーカイブ配信2026年1月7日〜1月23日
見逃し配信Amazonプライム・ビデオ(NHKオンデマンド経由)アーカイブ配信2026年1月7日〜1月23日
見逃し配信NHKオンデマンド(公式サイト)期間限定配信2026年1月7日〜1月23日
テレビ放送NHK総合地上波放送2025年12月31日(水)19:20〜23:45
テレビ放送BSP4K4K同時放送2025年12月31日(水)19:20〜23:45
テレビ放送BS8K8K同時放送2025年12月31日(水)19:20〜23:45
ラジオ放送NHKラジオ第1音声中継2025年12月31日(水)19:20〜23:45
リアルタイム配信NHK ONE(旧NHKプラス)放送同時配信2025年12月31日(水)19:20〜23:45
リアルタイム配信らじる★らじるラジオ音声同時配信2025年12月31日(水)19:20〜23:45
見逃し配信NHK ONE1週間限定見逃し配信放送終了後〜2026年1月7日23:45
見逃し配信NHKオンデマンド前半配信2026年1月7日(水)20:55〜予定
見逃し配信NHKオンデマンド後半配信2026年1月7日(水)23:45〜

紅白歌合戦2025の見逃し配信は？

放送時間に視聴できなかった場合でも、紅白歌合戦2025はオンデマンド配信でカバーできる。NHKプラスを利用すれば、放送後から1週間にわたり最新の放送内容をスマホやPCで見逃し視聴が可能だ。さらに、NHKオンデマンドに加入すれば、過去の放送回を含めた関連番組もまとめて視聴できる。U-NEXTやAmazon Prime Videoチャンネル経由でも同様に利用でき、視聴スタイルに合わせて選択できる点が特徴となっている。

サービス料金特徴無料トライアル注意点
U-NEXT経由月額2,189円(税込)
毎月1,200ポイント付与
NHKパック(月額990円)に利用可		NHKオンデマンドをポイント利用で視聴可能
映画やアニメなど42万本以上が見放題
多彩な支払い方法に対応
テレビデバイスでも視聴可		31日間無料
初回登録時に1,000ポイント付与		NHK番組の同時視聴は1台まで
ポイント付与は公式キャンペーン経由登録が条件
Amazon Prime Videoチャンネル経由月額990円(税込)
※別途Amazonプライム会員費が必要		Amazonアカウントで手軽に利用可能
支払いをAmazonに一本化
Fire TV Stickやスマホアプリ対応		なし無料体験なし
プライム会員登録が前提
NHKオンデマンド(公式)月額990円(税込)
単品購入110円〜330円		大河ドラマや朝ドラを含む17,000本以上の番組を配信
月約500本の新作を順次追加(2025/9/29以降は本放送終了時刻から7日後に配信開始)
まるごと見放題パックで全作品視聴可能		なし日割り計算なし
契約タイミングは月初が有利
ダウンロード機能に制限あり
同時視聴は1台まで

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

  1. ▶【U-NEXT公式】NHKオンデマンド視聴ページへアクセス
  2. 「今すぐ観る」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)／NHKオンデマンドパックの月額料金は990円(税込)

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

