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サッカーW杯はDAZNで全試合配信！7月20日まで視聴料割引キャンペーン実施中
Aoi Fujimiya

ワールドカップ2026はABEMAで見れる？無料配信はある？DAZNとの違いや視聴方法

ワールドカップ
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オランダ 対 日本
チュニジア 対 日本
日本 対 スウェーデン

W杯2026はABEMAで無料視聴できる？日本代表戦の配信予定と放送権情報を整理。

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ABEMAは2022年カタールW杯で全64試合を無料ライブ配信し、大会期間中には多くのサッカーファンが利用した。

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本記事では、W杯2026の放送・配信権の状況を整理しながら、ABEMAでの視聴について紹介する。

ワールドカップ2026はABEMAで見れる？無料配信の可能性は？

2022年カタールW杯のようにABEMAでのライブ配信・無料ライブ配信予定ともに現時点で発表されていない。今大会のインターネット配信権は『DAZN』が取得しており、全104試合をライブ配信する。

一方で、ABEMAでは有料サービス「ABEMA de DAZN」を通じてW杯を視聴できる見込みとなっている。加入者はABEMAアプリやブラウザ上から、全104試合のライブ配信や見逃し配信を楽しめる。

なお、『DAZN』では日本代表戦3試合に加え、準決勝2試合と決勝戦を含む計6試合を無料ライブ配信することを発表済み。現時点では、W杯2026をABEMAで確実に視聴したい場合は「ABEMA de DAZN」への加入が有力な選択肢となる。

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ワールドカップのライブ配信予定は？放送権を整理

2026年北中米ワールドカップ(W杯)は、インターネット配信とテレビ放送の両方で視聴できる。前述したように、今大会の配信権を保有するのは『DAZN』で、全104試合をライブ配信予定。日本代表戦は全試合無料配信される予定となっている。

テレビ放送では、『NHK総合』『NHK BS』『日本テレビ』『フジテレビ』が大会を中継。日本代表のグループステージ3試合はすべてテレビ放送が予定されており、開幕戦や決勝戦も地上波で視聴可能だ。

また、『NHK ONE』ではNHK地上波で放送される試合や関連番組の同時配信・見逃し配信に対応。さらに『ABEMA』では全試合無料配信こそ予定されていないものの、「ABEMA de DAZN」を通じて全104試合を視聴できる見込みとなっている。

視聴方法ごとの配信・放送内容は以下の通り。

サービス形態内容
DAZNネット配信全104試合ライブ配信
日本代表戦全試合無料配信
ABEMA de DAZNネット配信DAZN経由で全104試合を視聴可能
NHK総合地上波開幕戦・決勝を含む33試合を生中継
日本代表戦2試合を放送
NHK BSBS日本代表戦1試合を生中継
NHK BSプレミアム4KBS4K全104試合を放送(生中継・録画放送)
NHK ONEネット配信NHK放送試合の同時配信・見逃し配信
日本テレビ地上波15試合を生中継
日本代表戦1試合を放送
フジテレビ地上波10試合を生中継

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2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

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『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

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DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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