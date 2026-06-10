ABEMAは2022年カタールW杯で全64試合を無料ライブ配信し、大会期間中には多くのサッカーファンが利用した。
本記事では、W杯2026の放送・配信権の状況を整理しながら、ABEMAでの視聴について紹介する。
ワールドカップ2026はABEMAで見れる？無料配信の可能性は？
2022年カタールW杯のようにABEMAでのライブ配信・無料ライブ配信予定ともに現時点で発表されていない。今大会のインターネット配信権は『DAZN』が取得しており、全104試合をライブ配信する。
一方で、ABEMAでは有料サービス「ABEMA de DAZN」を通じてW杯を視聴できる見込みとなっている。加入者はABEMAアプリやブラウザ上から、全104試合のライブ配信や見逃し配信を楽しめる。
なお、『DAZN』では日本代表戦3試合に加え、準決勝2試合と決勝戦を含む計6試合を無料ライブ配信することを発表済み。現時点では、W杯2026をABEMAで確実に視聴したい場合は「ABEMA de DAZN」への加入が有力な選択肢となる。
ワールドカップのライブ配信予定は？放送権を整理
2026年北中米ワールドカップ(W杯)は、インターネット配信とテレビ放送の両方で視聴できる。前述したように、今大会の配信権を保有するのは『DAZN』で、全104試合をライブ配信予定。日本代表戦は全試合無料配信される予定となっている。
テレビ放送では、『NHK総合』『NHK BS』『日本テレビ』『フジテレビ』が大会を中継。日本代表のグループステージ3試合はすべてテレビ放送が予定されており、開幕戦や決勝戦も地上波で視聴可能だ。
また、『NHK ONE』ではNHK地上波で放送される試合や関連番組の同時配信・見逃し配信に対応。さらに『ABEMA』では全試合無料配信こそ予定されていないものの、「ABEMA de DAZN」を通じて全104試合を視聴できる見込みとなっている。
視聴方法ごとの配信・放送内容は以下の通り。
|サービス
|形態
|内容
|DAZN
|ネット配信
|全104試合ライブ配信
日本代表戦全試合無料配信
|ABEMA de DAZN
|ネット配信
|DAZN経由で全104試合を視聴可能
|NHK総合
|地上波
|開幕戦・決勝を含む33試合を生中継
日本代表戦2試合を放送
|NHK BS
|BS
|日本代表戦1試合を生中継
|NHK BSプレミアム4K
|BS4K
|全104試合を放送(生中継・録画放送)
|NHK ONE
|ネット配信
|NHK放送試合の同時配信・見逃し配信
|日本テレビ
|地上波
|15試合を生中継
日本代表戦1試合を放送
|フジテレビ
|地上波
|10試合を生中継
2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
FIFAワールドカップ2026｜最新情報
【大会情報・日程】
- 【番組表】FIFAワールドカップ2026全試合のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
- 試合日程・結果・組み合わせ｜FIFAワールドカップ2026
- FIFAワールドカップ2026 出場全48カ国のメンバーリスト
- FIFAワールドカップ2026｜キックオフ時間・出場国・会場
- ワールドカップのルール変更点まとめ 2026年大会のレギュレーションは何が変わる？
- FIFAランキング最新版｜ワールドカップ出場国・日本代表の順位は？
【日本代表】
- サッカー日本代表のワールドカップ(W杯)試合日程・キックオフ時間・テレビ放送/ネット配信予定
- サッカー日本代表 最新選手名鑑・背番号・プロフィール一覧｜FIFAワールドカップ2026
- サッカー日本代表のW杯グループリーグ移動スケジュールまとめ｜会場・気候・時差から見る負担は？