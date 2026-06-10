ABEMAは2022年カタールW杯で全64試合を無料ライブ配信し、大会期間中には多くのサッカーファンが利用した。

本記事では、W杯2026の放送・配信権の状況を整理しながら、ABEMAでの視聴について紹介する。

ワールドカップ2026はABEMAで見れる？無料配信の可能性は？

2022年カタールW杯のようにABEMAでのライブ配信・無料ライブ配信予定ともに現時点で発表されていない。今大会のインターネット配信権は『DAZN』が取得しており、全104試合をライブ配信する。

一方で、ABEMAでは有料サービス「ABEMA de DAZN」を通じてW杯を視聴できる見込みとなっている。加入者はABEMAアプリやブラウザ上から、全104試合のライブ配信や見逃し配信を楽しめる。

なお、『DAZN』では日本代表戦3試合に加え、準決勝2試合と決勝戦を含む計6試合を無料ライブ配信することを発表済み。現時点では、W杯2026をABEMAで確実に視聴したい場合は「ABEMA de DAZN」への加入が有力な選択肢となる。

ワールドカップのライブ配信予定は？放送権を整理

2026年北中米ワールドカップ(W杯)は、インターネット配信とテレビ放送の両方で視聴できる。前述したように、今大会の配信権を保有するのは『DAZN』で、全104試合をライブ配信予定。日本代表戦は全試合無料配信される予定となっている。

テレビ放送では、『NHK総合』『NHK BS』『日本テレビ』『フジテレビ』が大会を中継。日本代表のグループステージ3試合はすべてテレビ放送が予定されており、開幕戦や決勝戦も地上波で視聴可能だ。

また、『NHK ONE』ではNHK地上波で放送される試合や関連番組の同時配信・見逃し配信に対応。さらに『ABEMA』では全試合無料配信こそ予定されていないものの、「ABEMA de DAZN」を通じて全104試合を視聴できる見込みとなっている。

視聴方法ごとの配信・放送内容は以下の通り。

サービス 形態 内容 DAZN ネット配信 全104試合ライブ配信

日本代表戦全試合無料配信 ABEMA de DAZN ネット配信 DAZN経由で全104試合を視聴可能 NHK総合 地上波 開幕戦・決勝を含む33試合を生中継

日本代表戦2試合を放送 NHK BS BS 日本代表戦1試合を生中継 NHK BSプレミアム4K BS4K 全104試合を放送(生中継・録画放送) NHK ONE ネット配信 NHK放送試合の同時配信・見逃し配信 日本テレビ 地上波 15試合を生中継

日本代表戦1試合を放送 フジテレビ 地上波 10試合を生中継

2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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