プレミアリーグ
team-logoブレントフォード
Gtech Community Stadium
team-logoトッテナム
Yuta Tokuma

【1月2日】ブレントフォード対トッテナムのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第19節

【プレミアリーグ放送予定】2025-26プレミアリーグ第19節、ブレントフォードvsトッテナムのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのプレミアリーグ第19節が日本時間2026年1月2日(金)に開催。ブレントフォードと、高井幸大が所属するトッテナム・ホットスパーが対戦する。

本記事では、ブレントフォードvsトッテナム試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ブレントフォード対トッテナムの試合日程・キックオフ時間

ブレントフォードvsトッテナム・ホットスパーは、日本時間2026年1月2日(金)にブレントフォードのホーム、ブレントフォード・コミュニティ・スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第19節
  • 日時：2026年1月2日(金) 5:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：ブレントフォード vs トッテナム・ホットスパー
  • 会場：ブレントフォード・コミュニティ・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

ブレントフォード対トッテナムのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT特設ページから視聴登録
(特典あり)

ブレントフォード対トッテナムのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

ブレントフォード対トッテナムの予想スタメンは？

ブレントフォード vs トッテナム 予想スタメン

ブレントフォードHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestTOT
1
クィービーン・ケレハー
33
マイケル・カヨデ
3
リコ・ヘンリー
20
クリストフェル・ヴァスバク・アエル
22
ネイサン・コリンズ
8
マティアス・イェンセン
18
イェホル・ヤルモリュク
27
ヴィタリー・ヤネルト
7
ケビン・シャーデ
9
チアゴ・ロドリゲス
23
キーン・ルイス＝ポッター
1
グリエルモ・ヴィカーリオ
23
ペドロ・ポロ
24
ジェド・スペンス
4
ケビン・ダンソ
37
ミッキー・ファン・デ・フェン
30
ロドリゴ・ベンタンクール
28
ウィルソン・オドベール
20
モハメド・クドゥス
14
アーチー・グレイ
39
ランダル・コロ・ムアニ
9
リシャルリソン

4-2-3-1

TOTAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • キース・アンドリュース

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • トーマス・フランク

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

BRE
-直近成績

ゴールを許す
7/6
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

TOT
-直近成績

ゴールを許す
7/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

BRE

直近の 5 試合

TOT

0

勝利

1

Draw

4

勝利

5

得点

12
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0