ブンデスリーガ
team-logoバイエルン
Allianz Arena
team-logoヴォルフスブルク
Yuta Tokuma

【1月12日】バイエルン・ミュンヘンvsヴォルフスブルクのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第16節

【伊藤洋輝出場予定】2025-26ブンデスリーガ第16節、バイエルン・ミュンヘン対ヴォルフスブルクのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第16節が日本時間2026年1月12日(月)に開催され、伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンと、ヴォルフスブルクが対戦する。

本記事では、バイエルンvsヴォルフスブルクの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

バイエルンvsヴォルフスブルク｜試合日程・キックオフ時間

バイエルンvsヴォルフスブルクは、日本時間1月12日(月)にバイエルンのホーム、アリアンツ・アレーナで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第16節
  • 日時：2026年1月12日(月)　1:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：バイエルン・ミュンヘン vs ヴォルフスブルク
  • 会場：アリアンツ・アレーナ

バイエルンvsヴォルフスブルク｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第16節のバイエルンvsヴォルフスブルクは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

バイエルンvsヴォルフスブルクのおすすめ視聴方法

【DAZN】ブンデスリーガを全試合ライブ配信！DFBポカールも視聴可能

DAZN bundes 202526DAZN

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

DAZNでブンデスリーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

バイエルンvsヴォルフスブルク チーム情報

バイエルン vs ヴォルフスブルク 予想スタメン

バイエルンHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestWOB
1
マヌエル・ノイアー
2
ダヨ・ウパメカノ
4
ヨナタン・ター
44
ヨシプ・スタニシッチ
27
コンラート・ライマー
8
レオン・ゴレツカ
42
レナート・カール
45
アレクサンダル・パブロヴィッチ
14
ルイス・ディアス
17
マイケル・オリーセ
9
ハリー・ケイン
1
カミル・グラバラ
4
コンスタンティノス・クリアライキス
25
アーロン・ツェンター
15
モリッツ・ジェンツ
26
サエル・クンベディ
31
ヤニック・ゲルハルト
24
クリスティアン・エリクセン
27
マクシミリアン・アーノルド
10
ロヴロ・マイェル
39
パトリック・ヴィマー
17
ジェナン・ペイチノヴィッチ

4-2-3-1

WOBAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • D. Bauer

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

FCB
-直近成績

ゴールを許す
19/3
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
2/5

WOB
-直近成績

ゴールを許す
11/10
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

両チームの対戦成績

FCB

直近の 5 試合

WOB

4

勝利

0

引分け

1

Win

12

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表

0