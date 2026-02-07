Goal.com
ブンデスリーガ
team-logoバイエルン
Allianz Arena
team-logoホッフェンハイム
Yuta Tokuma

【2月9日】バイエルン・ミュンヘンvsホッフェンハイムのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第21節

【ブンデスリーガ放送予定】2025-26ブンデスリーガ第21節、バイエルン・ミュンヘン対ホッフェンハイムのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第21節が日本時間2026年2月9日(月)に開催され、伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンと、町田浩樹が所属するホッフェンハイムが対戦する。

本記事では、バイエルン・ミュンヘンvsホッフェンハイムの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

バイエルンvsホッフェンハイム｜試合日程・キックオフ時間

バイエルン・ミュンヘンvsホッフェンハイムは、日本時間2月9日(月)にバイエルンのホーム、アリアンツ・アレーナで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第21節
  • 日時：2026年2月9日(月) 1:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：バイエルン・ミュンヘン vs ホッフェンハイム
  • 会場：アリアンツ・アレーナ

バイエルンvsホッフェンハイム｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第21節のバイエルンvsホッフェンハイムは『DAZN』と『ABEMA』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

バイエルンvsホッフェンハイムのおすすめ視聴方法

バイエルンvsホッフェンハイム チーム情報

バイエルン vs ホッフェンハイム 予想スタメン

バイエルンHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestTSG
1
マヌエル・ノイアー
44
ヨシプ・スタニシッチ
19
アルフォンソ・デイヴィス
2
ダヨ・ウパメカノ
3
キム・ミンジェ
42
レナート・カール
45
アレクサンダル・パブロヴィッチ
7
セルジュ・ニャブリ
6
ヨズア・キミッヒ
17
マイケル・オリーセ
9
ハリー・ケイン
1
オリヴァー・バウマン
5
オザン・カバク
34
ウラジミール・クーファル
2
ロビン・フラナーチ
21
アルビアン・ハジダリ
27
アンドレイ・クラマリッチ
7
レオン・アヴドゥラフ
6
グリシャ・プロメル
11
フィスニック・アスラーニ
33
マックス・メルシュテット
29
バズマナ・トゥーレ

4-3-3

TSGAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • クリスティアン・イルツァー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

FCB
-直近成績

ゴールを許す
12/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

TSG
-直近成績

ゴールを許す
14/3
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

FCB

直近の 5 試合

TSG

4

勝利

0

引分け

1

Win

18

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
2/5

順位表

0