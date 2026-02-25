Goal.com
チャンピオンズ リーグ
team-logoアタランタ
New Balance Arena
team-logoボルシア・ドルトムント
Yuta Tokuma

【2月26日】アタランタvsドルトムントのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26ノックアウトプレーオフ2ndレグ

【欧州CL 放送予定】2月26日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグ、アタランタ対ボルシア・ドルトムントの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグが日本時間2月26日(木)に開催。アタランタとボルシア・ドルトムントが対戦する。

本記事では、アタランタvsドルトムントのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

アタランタvsドルトムントの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグのアタランタvsボルシア・ドルトムントは、アタランタのホーム「スタディオ・アトレティ・アズーリ・ディターリア」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグ
  • 日程：2026年2月26日(木)2:45キックオフ／日本時間
  • カード：アタランタ vs ボルシア・ドルトムント
  • 会場：スタディオ・アトレティ・アズーリ・ディターリア

アタランタvsドルトムントの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、アタランタvsドルトムントの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。なお、2026年1月30日(金)12:00～2月28日(土)23:59には期間限定で「CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス」を販売。税込7,480円の買い切りで、2026年6月30日(火)23:59までCL・ELの決勝トーナメント全試合などが視聴可能となる。

サービス料金(税込)配信内容
【期間限定】CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス
(販売期間：2026/1/30(金)12:00～2/28(土)23:59)		7,480円
[2026/6/30(火)23:59まで視聴可能]		・CL決勝トーナメント全試合
・EL決勝トーナメント全試合
・ECL決勝トーナメント注目試合
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		1,540円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

アタランタvsドルトムント チーム情報

アタランタ vs ボルシア・ドルトムント 予想スタメン

アタランタHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestBVB
29
マルコ・カルネセッキ
23
セアド・コラシナツ
19
ベラト・ジムシティ
3
オディロン・コスヌ
15
マルテン・デ・ローン
77
ダヴィデ・ザッパコスタ
8
マリオ・パシャリッチ
47
ロレンツォ・ベルナスコーニ
59
ニコラ・ザレフスキー
13
エデルソン
9
ジャンルカ・スカマッカ
1
グレゴール・コーベル
3
ヴァルデマール・アントン
5
ラミ・ベンセバイニ
49
L. Reggiani
8
フェリックス・ヌメチャ
14
マクシミリアン・バイアー
26
ユリアン・リエルソン
24
ダニエル・スヴェンソン
7
ジョーブ・ベリンガム
10
ユリアン・ブラント
9
セール・ギラシ

3-4-2-1

BVBAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • R. Palladino

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ニコ・コヴァチ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

ATA
-直近成績

ゴールを許す
9/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

BVB
-直近成績

ゴールを許す
13/5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

ATA

直近の 4 試合

BVB

1

Win

1

Draw

2

勝利

4

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
1/4
両チームが得点
2/4

順位表

