プレミアリーグ
team-logoアストン・ヴィラ
Villa Park
team-logoリーズ
アストン・ヴィラvsリーズはU-NEXTで独占配信！まずは31日間無料トライアルに登録
Yuta Tokuma

【2月22日】アストン・ヴィラ対リーズのテレビ放送/ネット配信予定｜田中碧出場予定！プレミアリーグ第27節

【田中碧出場予定】2025-26プレミアリーグ第27節、アストン・ヴィラvsリーズ・ユナイテッドのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占ライブ配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

2025-26シーズンのプレミアリーグ第27節が日本時間2月22日(日)に開催。アストン・ヴィラと、田中碧の所属するリーズ・ユナイテッドが対戦する。

本記事では、アストン・ヴィラvsリーズの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

アストン・ヴィラ対リーズの試合日程・キックオフ時間

アストン・ヴィラvsリーズ・ユナイテッドは、日本時間2026年2月22日(日)にアストン・ヴィラのホーム、ヴィラ・パークで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第27節
  • 日時：2026年2月22日(日) 0:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：アストン・ヴィラ vs リーズ・ユナイテッド
  • 会場：ヴィラ・パーク

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

アストン・ヴィラ対リーズのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT特設ページから視聴登録
(特典あり)

アストン・ヴィラ対リーズのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT MOBILE set priceU-NEXT

U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

【動画視聴に最適】U-NEXTモバイルは20GB・音声通話付きで実質300円/月！公式サイトはこちら

U-NEXTモバイルの加入方法

  1. 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
    今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
  2. U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
  3. まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
  4. 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

アストン・ヴィラ対リーズの予想スタメンは？

アストン・ヴィラ vs リーズ 予想スタメン

アストン・ヴィラHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestLEE
23
エミリアーノ・マルティネス
5
タイロン・ミングス
4
エズリ・コンサ
26
ラマーレ・ボガード
22
イアン・マートセン
10
エミリアーノ・ブエンディア
19
ジェイドン・サンチョ
27
モーガン・ロジャーズ
21
ドウグラス・ルイス
24
アマドゥ・オナナ
11
オリー・ワトキンス
26
カール・ダーロウ
15
ジャカ・ビヨル
6
ジョー・ロドン
5
パスカル・ストライク
11
ブレンデン・アーロンソン
29
ウィルフリード・グノント
44
イリヤ・グルエフ
4
イーサン・アンパドゥ
2
ジェイデン・ボーグル
3
ガブリエル・グドムンドソン
9
ドミニク・カルバート＝ルーウィン

3-4-2-1

LEEAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ウナイ・エメリ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ダニエル・ファルケ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

AVL
-直近成績

ゴールを許す
6/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

LEE
-直近成績

ゴールを許す
7/9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

AVL

直近の 5 試合

LEE

4

勝利

1

Draw

0

勝利

8

得点

2
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

順位表

※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

