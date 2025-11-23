このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoアーセナル
Emirates Stadium
team-logoトッテナム
GOAL

【11月24日】アーセナル対トッテナムのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第12節

【ノースロンドンダービー】2025-26プレミアリーグ第12節、アーセナルvsトッテナムのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのプレミアリーグ第12節が日本時間11月24日(月)に開催。アーセナルと、高井幸大の所属するトッテナム・ホットスパーが対戦する。

本記事では、アーセナルvsトッテナムの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

アーセナル対トッテナムの試合日程・キックオフ時間

アーセナルvsトッテナム・ホットスパーは、日本時間2025年11月24日(月)にアーセナルのホーム、エティハド・スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第12節
  • 日時：2025年11月24日(月) 1:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：アーセナル vs トッテナム・ホットスパー
  • 会場：エティハド・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

アーセナル対トッテナムのテレビ放送・ネット配信予定

アーセナル対トッテナムのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

アーセナル対トッテナムの予想スタメンは？

アーセナル vs トッテナム スタメン

アーセナルHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestTOT
1
ダビド・ラヤ
33
リッカルド・カラフィオーリ
12
ユリエン・ティンバー
2
ウィリアム・サリバ
5
ピエロ・インカピエ
19
レアンドロ・トロサール
7
C
ブカヨ・サカ
41
デクラン・ライス
36
マルティン・スビメンディ
10
エベレチ・エゼ
23
ミケル・メリーノ
1
グリエルモ・ヴィカーリオ
4
ケビン・ダンソ
37
ミッキー・ファン・デ・フェン
17
C
クリスティアン・ロメロ
13
イエノマ・ウドジェ
28
ウィルソン・オドベール
24
ジェド・スペンス
20
モハメド・クドゥス
6
ジョアン・パリーニャ
30
ロドリゴ・ベンタンクール
9
リシャルリソン

3-4-2-1

TOTAway team crest

ARS
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ミケル・アルテタ

TOT
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • トーマス・フランク

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

ARS
-直近成績

ゴールを許す
10/2
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

TOT
-直近成績

ゴールを許す
9/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

ARS

直近の 5 試合

TOT

3

勝利

1

Draw

1

Win

8

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表

※本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

