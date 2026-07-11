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argentina switzerlandGetty Images
【7月12日10時キックオフ】アルゼンチンvsスイスはDAZNでライブ配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

アルゼンチンvsスイスの通算対戦成績は？過去の勝敗・試合結果まとめ

ワールドカップ
アルゼンチン 対 スイス
アルゼンチン
スイス

【FIFAワールドカップ2026】FIFAワールドカップ2026準々決勝で対戦するアルゼンチン代表とスイス代表の通算対戦成績は？過去の直接対決・ワールドカップ対戦歴・最新結果を紹介。

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FIFAワールドカップ2026の準々決勝でアルゼンチン代表とスイス代表が激突。絶対エースのメッシ擁する前回大会王者アルゼンチンと72年ぶりにワールドカップベスト8進出を決めたスイスによる大一番だ。

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本記事では、この一戦を前にアルゼンチンvsスイスの通算対戦成績を紹介する。

アルゼンチンvsスイスの通算対戦成績は？

アルゼンチン代表とスイス代表は、これまでに7度対戦。アルゼンチンの5勝、スイスの0勝、2引き分けと、アルゼンチンがスイス相手に無敗を維持している。ワールドカップ本戦ではこれまでに2度対戦しており、1966年のグループ2で対戦し、アルゼンチンが2-0でスイスを撃破した。また、2014年大会のラウンド16でも両国は対戦して、延長戦の末にアンヘル・ディ・マリアの決勝点でアルゼンチンが1-0でスイスに勝利し、そのまま決勝進出を決めた。

■アルゼンチンvsスイス｜通算対戦成績

試合数アルゼンチン勝利引き分けスイス勝利
7520

■アルゼンチンvsスイス｜過去対戦結果一覧

開催日大会結果
1966年7月19日ワールドカップ
グループ2		アルゼンチン 2-0 スイス
1980年12月16日国際親善試合アルゼンチン 5-0 スイス
1984年9月1日国際親善試合スイス 0-2 アルゼンチン
1990年5月8日国際親善試合スイス 1-1 アルゼンチン
2007年6月2日国際親善試合スイス 1-1 アルゼンチン
2012年2月29日国際親善試合スイス 1-3 アルゼンチン
2014年7月1日ワールドカップ
ラウンド16		アルゼンチン 1-0（延長）スイス

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アルゼンチンvsスイスの日程は？

FIFAワールドカップ2026準々決勝のアルゼンチン代表vsスイス代表は、日本時間2026年7月12日(日)10:00にキックオフが予定されている。

会場はアメリカのミズーリ州にある「カンザスシティ・スタジアム」だ。

ラウンド試合日時会場
準々決勝アルゼンチンvsスイス2026年7月12日(日)10:00カンザスシティ・スタジアム

※日本時間表記

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アルゼンチンvsスイスの放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026準々決勝のアルゼンチン代表vsスイス代表は、BS『NHK BSプレミアム4K』で録画放送される。

また、インターネットでは『DAZN』が同日10:00からライブ配信を実施する。『NHK ONE』でも『NHK総合』と同時中継予定だ。

チャンネル形態中継開始
DAZNネット午前10:00
NHK BSP4KBS午後7:30

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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