アルゼンチンvsスイスの通算対戦成績は？過去の勝敗・試合結果まとめ

FIFAワールドカップ2026の準々決勝でアルゼンチン代表とスイス代表が激突。絶対エースのメッシ擁する前回大会王者アルゼンチンと72年ぶりにワールドカップベスト8進出を決めたスイスによる大一番だ。
本記事では、この一戦を前にアルゼンチンvsスイスの通算対戦成績を紹介する。
アルゼンチンvsスイスの通算対戦成績は？
アルゼンチン代表とスイス代表は、これまでに7度対戦。アルゼンチンの5勝、スイスの0勝、2引き分けと、アルゼンチンがスイス相手に無敗を維持している。ワールドカップ本戦ではこれまでに2度対戦しており、1966年のグループ2で対戦し、アルゼンチンが2-0でスイスを撃破した。また、2014年大会のラウンド16でも両国は対戦して、延長戦の末にアンヘル・ディ・マリアの決勝点でアルゼンチンが1-0でスイスに勝利し、そのまま決勝進出を決めた。
■アルゼンチンvsスイス｜通算対戦成績
|試合数
|アルゼンチン勝利
|引き分け
|スイス勝利
|7
|5
|2
|0
■アルゼンチンvsスイス｜過去対戦結果一覧
|開催日
|大会
|結果
|1966年7月19日
|ワールドカップ
グループ2
|アルゼンチン 2-0 スイス
|1980年12月16日
|国際親善試合
|アルゼンチン 5-0 スイス
|1984年9月1日
|国際親善試合
|スイス 0-2 アルゼンチン
|1990年5月8日
|国際親善試合
|スイス 1-1 アルゼンチン
|2007年6月2日
|国際親善試合
|スイス 1-1 アルゼンチン
|2012年2月29日
|国際親善試合
|スイス 1-3 アルゼンチン
|2014年7月1日
|ワールドカップ
ラウンド16
|アルゼンチン 1-0（延長）スイス
アルゼンチンvsスイスの日程は？
FIFAワールドカップ2026準々決勝のアルゼンチン代表vsスイス代表は、日本時間2026年7月12日(日)10:00にキックオフが予定されている。
会場はアメリカのミズーリ州にある「カンザスシティ・スタジアム」だ。
|ラウンド
|試合
|日時
|会場
|準々決勝
|アルゼンチンvsスイス
|2026年7月12日(日)10:00
|カンザスシティ・スタジアム
※日本時間表記
アルゼンチンvsスイスの放送・配信予定は？
FIFAワールドカップ2026準々決勝のアルゼンチン代表vsスイス代表は、BS『NHK BSプレミアム4K』で録画放送される。
また、インターネットでは『DAZN』が同日10:00からライブ配信を実施する。『NHK ONE』でも『NHK総合』と同時中継予定だ。
|チャンネル
|形態
|中継開始
|DAZN
|ネット
|午前10:00
|NHK BSP4K
|BS
|午後7:30
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