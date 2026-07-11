アルゼンチンvsスイスの通算対戦成績は？過去の勝敗・試合結果まとめ

FIFAワールドカップ2026の準々決勝でアルゼンチン代表とスイス代表が激突。絶対エースのメッシ擁する前回大会王者アルゼンチンと72年ぶりにワールドカップベスト8進出を決めたスイスによる大一番だ。

本記事では、この一戦を前にアルゼンチンvsスイスの通算対戦成績を紹介する。

アルゼンチンvsスイスの通算対戦成績は？

アルゼンチン代表とスイス代表は、これまでに7度対戦。アルゼンチンの5勝、スイスの0勝、2引き分けと、アルゼンチンがスイス相手に無敗を維持している。ワールドカップ本戦ではこれまでに2度対戦しており、1966年のグループ2で対戦し、アルゼンチンが2-0でスイスを撃破した。また、2014年大会のラウンド16でも両国は対戦して、延長戦の末にアンヘル・ディ・マリアの決勝点でアルゼンチンが1-0でスイスに勝利し、そのまま決勝進出を決めた。

■アルゼンチンvsスイス｜通算対戦成績

試合数 アルゼンチン勝利 引き分け スイス勝利 7 5 2 0

■アルゼンチンvsスイス｜過去対戦結果一覧

開催日 大会 結果 1966年7月19日 ワールドカップ

グループ2 アルゼンチン 2-0 スイス 1980年12月16日 国際親善試合 アルゼンチン 5-0 スイス 1984年9月1日 国際親善試合 スイス 0-2 アルゼンチン 1990年5月8日 国際親善試合 スイス 1-1 アルゼンチン 2007年6月2日 国際親善試合 スイス 1-1 アルゼンチン 2012年2月29日 国際親善試合 スイス 1-3 アルゼンチン 2014年7月1日 ワールドカップ

ラウンド16 アルゼンチン 1-0（延長）スイス

アルゼンチンvsスイスの日程は？

FIFAワールドカップ2026準々決勝のアルゼンチン代表vsスイス代表は、日本時間2026年7月12日(日)10:00にキックオフが予定されている。

会場はアメリカのミズーリ州にある「カンザスシティ・スタジアム」だ。

ラウンド 試合 日時 会場 準々決勝 アルゼンチンvsスイス 2026年7月12日(日)10:00 カンザスシティ・スタジアム

※日本時間表記

アルゼンチンvsスイスの放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026準々決勝のアルゼンチン代表vsスイス代表は、BS『NHK BSプレミアム4K』で録画放送される。

また、インターネットでは『DAZN』が同日10:00からライブ配信を実施する。『NHK ONE』でも『NHK総合』と同時中継予定だ。

チャンネル 形態 中継開始 DAZN ネット 午前10:00 NHK BSP4K BS 午後7:30

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