amazon ny sale 2026 monitorAmazon
Amazon初売りは1/7(水)まで開催！売り切れ必至の人気商品はこちら
Aoi Fujimiya

Amazonスマイルセール初売りでモニターが1万円台！安くなるゲーミングモニター・割引率・おすすめ商品まとめ

【本日が最終日！】Amazonスマイルセール初売りでゲーミングモニターは安くなる？割引率・狙い目モデル・おすすめモニターを紹介。

1/3(土)～1/7(水)まで開催

Amazonスマイルセール初売りは、年始からガジェット・家電が大きく動く注目のセールだ。

本記事では、Amazonスマイルセール初売り安くなるモニター・ゲーミングモニターについて紹介する。

Amazonスマイルセール初売りでモニター・ゲーミングモニターは安くなる？

amazon ny sale 2026 monitorAmazon

Amazonスマイルセール初売りは、フルHDクラスのモニターが1万円前後まで値下がりするケースが見られ、100Hz以上に対応したエントリー向けゲーミングモニターも対象に含まれる傾向がある。作業用とゲーム用を兼ねたいユーザーにとっては、コストを抑えやすい価格帯だ。

例えば、23〜24インチのフルHDモニターでは、通常価格から数千円引きで購入できるモデルが登場しやすく、144Hzや180Hz対応といったゲーミングモニターも2万円を切る価格帯まで下がることがある。また、WQHD対応の大型ゲーミングモニターが3万円前後まで下がる例もあり、ワンランク上の環境を狙う人にとってもチャンスとなる。

一方で、すべてのモデルが大幅値下げされるわけではなく、サイズや解像度、リフレッシュレートによって割引幅には差が出る。仕事用のサブモニターを探しているのか、ゲーム用途で高性能モデルを求めているのかによって、チェックすべきポイントも変わってくる。

Amazonスマイルセール初売りで安くなるモニター

商品価格(税込)割引率
Xiaomi モニター A24i ディスプレイ 23.8インチ フルHD 1920x1080 IPSパネル 100Hz 超薄型 6ms ブルーライト VESAマウント対応10,980円→9,980円9%OFF
MAXZEN ゲーミングモニター 24.5インチ FHD(1920×1080) 180Hz HDMI2.0 FastIPS 1ms(GTG) Adaptive-Sync ブルーライトカット 非光沢 フリッカーレス ブラック MGM25IC03 マクスゼン13,980円→12,980円7%OFF
MAXZEN モニター 21.5型 液晶ディスプレイ 壁掛け フリッカーレス FreeSync 21.5インチ 角度調節 FullHD ブルーライトカット VAパネル VESAフルHD 非光沢 ノングレア JM22CH02 マクスゼン9,980円→9,481円5%OFF
MAXZEN ゲーミングモニター 34インチ WQHD(2560×1440) 1440P 180Hz HDMI2.0×2 DP1.4×2 1ms(GTG) Adaptive-Sync ブルーライトカット フリッカーレス ブラック MGM34IC02 マクスゼン29,980円→27,980円7%OFF
Amzfast 32インチ ゲーミングモニター WQHD(2560×1440) 180Hz VAパネル 1500R曲面 1ms OD Adaptive Sync HDR VESA 5年保証 AMZG32C1Q33,999円→25,649円25%OFF
MAXZEN モニター 27インチ 144Hz FHD ブルーライトカット ノングレア Adaptive-Sync ブラック MJM27IC01 マクスゼン14,380円→13,661円5%OFF
MAXZEN ゲーミングモニター 27インチ WQHD(2560×1440) 180Hz FastIPS 1ms(GTG) Adaptive-Sync ブルーライトカット 非光沢 フリッカーレス ブラック MGM27IC02 マクスゼン19,980円→17,980円10%OFF
Minifire モニター27インチ 120Hz フルHD IPS USB-Type C/HDMI スピーカー内蔵 Adaptive Sync HDR10 sRGB110% VESA対応 フレームレス 5年保証(MF27X3A)17,999円→13,589円25%OFF
【整備済み品】IODATA LCD-DF321XDB 31.5型 フルHD液晶ディスプレイ ADSパネル DisplayPort/HDMI対応 ブルーライトカット フリッカーレス スピーカー内蔵19,800円→16,800円15%OFF
【整備済み品】HP ProDisplay P224 モニター 21.5インチ IPS フルHD HDMI/DisplayPort/VGA 5ms ブルーライトカット フリッカーフリー VESA対応9,800円→8,820円10%OFF
【Amazon.co.jp限定】ASUSモニター VY249HGR Eye Care 23.8インチ FHD IPS 120Hz(OC) 1ms(MPRT) Adaptive Sync ブルーライト軽減機能14,949円→11,800円21%OFF
【整備済み品】HP EliteDisplay E243 24型 ワイドIPSフルHDモニター HDMI/DP/VGA/USB3.0搭載14,800円→13,320円10%OFF
Xiaomi 曲面ゲーミングモニター G34WQi 34インチ UWQHD 180Hz MPRT1ms 3440x1440 1500R湾曲 VA非光沢 FreeSync Premium39,980円→37,981円5%OFF
Minifire モニター 21.5インチ 120Hz フルHD 非光沢 Adaptive Sync VESA対応 フレームレス HDMI*2 5年保証(MF22X3AH)11,699円→8,999円23%OFF
cocopar モニター 27インチ 180Hz 1ms FHD 非光沢VAパネル FreeSync/HDR チルト スピーカー内蔵 HG-27H23,999円→18,745円22%OFF
【整備済み品】BenQ GW2480 24型フルHDモニター IPS 狭額縁 スピーカー内蔵 VESA準拠14,800円→11,088円25%OFF
【整備済み品】アイ・オー・データ機器 21.5型ワイド液晶ディスプレイ FHD ADSパネル スピーカー内蔵 LCD-MF224EDB(白)8,755円→7,880円10%OFF
KTC 23.8インチ ゲーミングモニター 190Hz(OC)/180Hz FHD 1ms FastIPS HDR400 FreeSync/G-Sync対応 H24F8(ホワイト)19,890円→12,778円36%OFF
Minifire 24インチゲーミングモニター 200Hz 1ms FHD FastIPS FreeSync HDR10 スピーカー内蔵 VESA対応 5年保証(MFG24F4-200)17,999円→12,999円28%OFF
KTC 27インチ モニター WQHD(2560×1440) 100Hz IPS HDR10 Adaptive Sync VESA対応 H27T2715,167円→14,421円5%OFF
KTC 27インチ 湾曲ゲーミングモニター WQHD(2560x1440) 180Hz 1ms(MPRT) 1500R VA HDR10 AdaptiveSync対応 H27S1721,800円→20,710円5%OFF

【最大12％還元】Amazonスマイルセール初売りの参加方法

2026年のAmazonスマイルセール初売りは、2026年1月3日(土)午前9時から1月7日(水)23時59分まで開催。ブラックフライデーなどとは異なり、本セール前の先行セールなどは実施されない。

Amazonスマイルセール初売りでは、人気商品が多数セール対象となるだけでなく、福袋セールも同時開催されるなど、年始ならではのセールとなっている。また、ポイントアップキャンペーンにエントリーすることで最大12%のポイント還元を受けられる点も魅力だ。

▶Amazonスマイルセール初売り 公式サイトよりポイントアップキャンペーンにエントリー

還元率アップの内訳・加算条件

プライム会員Amazon Mastercardでの購入ブランドセレクション対象商品の購入対象カテゴリー商品の購入合計還元率
1%
[10,000円以上購入]		最大3%
[10,000円以上購入]
※プライム会員の場合。通常還元率を含む。		最大3%
[5,000円以上：2%]
[20,000円以上：3%]		最大5%
[10,000円以上：4%]
[20,000円以上：5%]		最大12%

※最大12%のポイント還元はペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品の対象商品を購入した場合に限り適用。それ以外の商品は最大7%のポイント還元が適用。
※ウェア・バッグ・シューズは最大5%ポイントアップ対象外。

