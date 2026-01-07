Amazonスマイルセール初売りでモニターが1万円台！安くなるゲーミングモニター・割引率・おすすめ商品まとめ

Amazonスマイルセール初売りは、年始からガジェット・家電が大きく動く注目のセールだ。

本記事では、Amazonスマイルセール初売り安くなるモニター・ゲーミングモニターについて紹介する。

Amazonスマイルセール初売りでモニター・ゲーミングモニターは安くなる？

Amazonスマイルセール初売りは、フルHDクラスのモニターが1万円前後まで値下がりするケースが見られ、100Hz以上に対応したエントリー向けゲーミングモニターも対象に含まれる傾向がある。作業用とゲーム用を兼ねたいユーザーにとっては、コストを抑えやすい価格帯だ。

例えば、23〜24インチのフルHDモニターでは、通常価格から数千円引きで購入できるモデルが登場しやすく、144Hzや180Hz対応といったゲーミングモニターも2万円を切る価格帯まで下がることがある。また、WQHD対応の大型ゲーミングモニターが3万円前後まで下がる例もあり、ワンランク上の環境を狙う人にとってもチャンスとなる。

一方で、すべてのモデルが大幅値下げされるわけではなく、サイズや解像度、リフレッシュレートによって割引幅には差が出る。仕事用のサブモニターを探しているのか、ゲーム用途で高性能モデルを求めているのかによって、チェックすべきポイントも変わってくる。

Amazonスマイルセール初売りで安くなるモニター

【最大12％還元】Amazonスマイルセール初売りの参加方法

2026年のAmazonスマイルセール初売りは、2026年1月3日(土)午前9時から1月7日(水)23時59分まで開催。ブラックフライデーなどとは異なり、本セール前の先行セールなどは実施されない。

Amazonスマイルセール初売りでは、人気商品が多数セール対象となるだけでなく、福袋セールも同時開催されるなど、年始ならではのセールとなっている。また、ポイントアップキャンペーンにエントリーすることで最大12%のポイント還元を受けられる点も魅力だ。

▶Amazonスマイルセール初売り 公式サイトよりポイントアップキャンペーンにエントリー

還元率アップの内訳・加算条件

※最大12%のポイント還元はペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品の対象商品を購入した場合に限り適用。それ以外の商品は最大7%のポイント還元が適用。

※ウェア・バッグ・シューズは最大5%ポイントアップ対象外。

