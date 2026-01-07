Amazonスマイルセール初売りでモニターが1万円台！安くなるゲーミングモニター・割引率・おすすめ商品まとめ

Amazonスマイルセール初売りは、年始からガジェット・家電が大きく動く注目のセールだ。
本記事では、Amazonスマイルセール初売り安くなるモニター・ゲーミングモニターについて紹介する。
Amazonスマイルセール初売りでモニター・ゲーミングモニターは安くなる？
Amazon
Amazonスマイルセール初売りは、フルHDクラスのモニターが1万円前後まで値下がりするケースが見られ、100Hz以上に対応したエントリー向けゲーミングモニターも対象に含まれる傾向がある。作業用とゲーム用を兼ねたいユーザーにとっては、コストを抑えやすい価格帯だ。
例えば、23〜24インチのフルHDモニターでは、通常価格から数千円引きで購入できるモデルが登場しやすく、144Hzや180Hz対応といったゲーミングモニターも2万円を切る価格帯まで下がることがある。また、WQHD対応の大型ゲーミングモニターが3万円前後まで下がる例もあり、ワンランク上の環境を狙う人にとってもチャンスとなる。
一方で、すべてのモデルが大幅値下げされるわけではなく、サイズや解像度、リフレッシュレートによって割引幅には差が出る。仕事用のサブモニターを探しているのか、ゲーム用途で高性能モデルを求めているのかによって、チェックすべきポイントも変わってくる。
Amazonスマイルセール初売りで安くなるモニター
|商品
|価格(税込)
|割引率
|Xiaomi モニター A24i ディスプレイ 23.8インチ フルHD 1920x1080 IPSパネル 100Hz 超薄型 6ms ブルーライト VESAマウント対応
|10,980円→9,980円
|9%OFF
|MAXZEN ゲーミングモニター 24.5インチ FHD(1920×1080) 180Hz HDMI2.0 FastIPS 1ms(GTG) Adaptive-Sync ブルーライトカット 非光沢 フリッカーレス ブラック MGM25IC03 マクスゼン
|13,980円→12,980円
|7%OFF
|MAXZEN モニター 21.5型 液晶ディスプレイ 壁掛け フリッカーレス FreeSync 21.5インチ 角度調節 FullHD ブルーライトカット VAパネル VESAフルHD 非光沢 ノングレア JM22CH02 マクスゼン
|9,980円→9,481円
|5%OFF
|MAXZEN ゲーミングモニター 34インチ WQHD(2560×1440) 1440P 180Hz HDMI2.0×2 DP1.4×2 1ms(GTG) Adaptive-Sync ブルーライトカット フリッカーレス ブラック MGM34IC02 マクスゼン
|29,980円→27,980円
|7%OFF
|Amzfast 32インチ ゲーミングモニター WQHD(2560×1440) 180Hz VAパネル 1500R曲面 1ms OD Adaptive Sync HDR VESA 5年保証 AMZG32C1Q
|33,999円→25,649円
|25%OFF
|MAXZEN モニター 27インチ 144Hz FHD ブルーライトカット ノングレア Adaptive-Sync ブラック MJM27IC01 マクスゼン
|14,380円→13,661円
|5%OFF
|MAXZEN ゲーミングモニター 27インチ WQHD(2560×1440) 180Hz FastIPS 1ms(GTG) Adaptive-Sync ブルーライトカット 非光沢 フリッカーレス ブラック MGM27IC02 マクスゼン
|19,980円→17,980円
|10%OFF
|Minifire モニター27インチ 120Hz フルHD IPS USB-Type C/HDMI スピーカー内蔵 Adaptive Sync HDR10 sRGB110% VESA対応 フレームレス 5年保証(MF27X3A)
|17,999円→13,589円
|25%OFF
|【整備済み品】IODATA LCD-DF321XDB 31.5型 フルHD液晶ディスプレイ ADSパネル DisplayPort/HDMI対応 ブルーライトカット フリッカーレス スピーカー内蔵
|19,800円→16,800円
|15%OFF
|【整備済み品】HP ProDisplay P224 モニター 21.5インチ IPS フルHD HDMI/DisplayPort/VGA 5ms ブルーライトカット フリッカーフリー VESA対応
|9,800円→8,820円
|10%OFF
|【Amazon.co.jp限定】ASUSモニター VY249HGR Eye Care 23.8インチ FHD IPS 120Hz(OC) 1ms(MPRT) Adaptive Sync ブルーライト軽減機能
|14,949円→11,800円
|21%OFF
|【整備済み品】HP EliteDisplay E243 24型 ワイドIPSフルHDモニター HDMI/DP/VGA/USB3.0搭載
|14,800円→13,320円
|10%OFF
|Xiaomi 曲面ゲーミングモニター G34WQi 34インチ UWQHD 180Hz MPRT1ms 3440x1440 1500R湾曲 VA非光沢 FreeSync Premium
|39,980円→37,981円
|5%OFF
|Minifire モニター 21.5インチ 120Hz フルHD 非光沢 Adaptive Sync VESA対応 フレームレス HDMI*2 5年保証(MF22X3AH)
|11,699円→8,999円
|23%OFF
|cocopar モニター 27インチ 180Hz 1ms FHD 非光沢VAパネル FreeSync/HDR チルト スピーカー内蔵 HG-27H
|23,999円→18,745円
|22%OFF
|【整備済み品】BenQ GW2480 24型フルHDモニター IPS 狭額縁 スピーカー内蔵 VESA準拠
|14,800円→11,088円
|25%OFF
|【整備済み品】アイ・オー・データ機器 21.5型ワイド液晶ディスプレイ FHD ADSパネル スピーカー内蔵 LCD-MF224EDB(白)
|8,755円→7,880円
|10%OFF
|KTC 23.8インチ ゲーミングモニター 190Hz(OC)/180Hz FHD 1ms FastIPS HDR400 FreeSync/G-Sync対応 H24F8(ホワイト)
|19,890円→12,778円
|36%OFF
|Minifire 24インチゲーミングモニター 200Hz 1ms FHD FastIPS FreeSync HDR10 スピーカー内蔵 VESA対応 5年保証(MFG24F4-200)
|17,999円→12,999円
|28%OFF
|KTC 27インチ モニター WQHD(2560×1440) 100Hz IPS HDR10 Adaptive Sync VESA対応 H27T27
|15,167円→14,421円
|5%OFF
|KTC 27インチ 湾曲ゲーミングモニター WQHD(2560x1440) 180Hz 1ms(MPRT) 1500R VA HDR10 AdaptiveSync対応 H27S17
|21,800円→20,710円
|5%OFF
【最大12％還元】Amazonスマイルセール初売りの参加方法
2026年のAmazonスマイルセール初売りは、2026年1月3日(土)午前9時から1月7日(水)23時59分まで開催。ブラックフライデーなどとは異なり、本セール前の先行セールなどは実施されない。
Amazonスマイルセール初売りでは、人気商品が多数セール対象となるだけでなく、福袋セールも同時開催されるなど、年始ならではのセールとなっている。また、ポイントアップキャンペーンにエントリーすることで最大12%のポイント還元を受けられる点も魅力だ。
▶Amazonスマイルセール初売り 公式サイトよりポイントアップキャンペーンにエントリー
還元率アップの内訳・加算条件
※最大12%のポイント還元はペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品の対象商品を購入した場合に限り適用。それ以外の商品は最大7%のポイント還元が適用。
※ウェア・バッグ・シューズは最大5%ポイントアップ対象外。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。