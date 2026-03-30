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Amazon新生活セールFinalは3/31(火)～！注目の事前公開品をチェック
Aoi Fujimiya

Amazon新生活セールFINALはいつから？セール日程・最新キャンペーン情報まとめ

Amazon新生活セールFINALはいつから？2026年の開催日程・先行セール期間・ポイントアップキャンペーン・最新特典情報を紹介。

3/31(火)～4/6(月)まで開催

Amazon

Amazon新生活セールFinal2026

先行セールが2026年3月31日(火)～開催

人気商品は売り切れ必至！今すぐ割引価格をチェック

Amazon新生活セール2026

注目アイテムが大幅値下げ

セール会場はこちら

新生活シーズンの締めくくりとなる大型セール「Amazon新生活セールFINAL」の開催が発表され、日程やキャンペーン内容に注目が集まっている。春の買い替え需要が高まるタイミングと重なることから、家電や日用品、ガジェットを中心に大幅な値引きが期待されるイベントだ。

Amazon新生活セールFinal2026は3/31(火)～4/6(月)まで開催！セール対象品をチェック

本記事では、Amazon新生活FINAL先行セールの日程・最新情報について紹介する。

Amazon新生活セールFinal2026先行セールの日程は？

2026年の「Amazon新生活セールFinal」は、3月末から4月上旬にかけて開催される大型セールで、まずは先行セールからスタートする。先行セールは2026年3月31日(火)0:00から4月2日(木)23:59までの3日間にわたり実施される。

その後、4月3日(金)0:00から4月6日(月)23:59まで本セールが開催され、約1週間にわたってお得な販売が続くスケジュールとなっている。なお、先行セールと本セールで価格差は設けられておらず、どちらの期間でも同一価格で購入可能だ。

また、先行セール期間中の購入も最大14%(上限5,000ポイント)還元のポイントアップキャンペーン対象となるため、早期に購入しても損はない。むしろ人気商品は開始直後に売り切れるケースもあるため、先行セールからチェックしておくことが重要となる。

  • 先行セール：2026年3月31日(火)0:00 ～ 4月2日(木)23:59
  • 本セール：2026年4月3日(金)0:00 ～ 4月6日(月)23:59
  • 開催期間：合計7日間
  • ポイントアップ：最大14%(上限5,000ポイント)
  • 価格差：先行セール・本セールともに同一価格

Amazon新生活セールFinal2026は3/31(火)～4/6(月)まで開催！セール対象品をチェック

Amazon新生活セールFinal2026の最新キャンペーン情報

2026年の「Amazon新生活セールFinal」では、セール価格の割引に加えて複数のポイント還元や特典キャンペーンが同時に展開される。特にポイントアップ施策や抽選キャンペーンが充実しており、条件を満たすことで実質的な割引率を大きく引き上げることが可能だ。

中でも注目は、合計10,000円(税込)以上の購入で最大14%還元(上限5,000ポイント)が受けられるポイントアップキャンペーン。プライム会員やAmazon Mastercard決済、対象ブランド・カテゴリーの商品購入など複数条件を組み合わせることで還元率が加算される仕組みとなっている。

さらに、同条件を満たしたユーザーを対象に最大10万ポイントが当たる抽選キャンペーンも実施。加えて、24時間限定のタイムセールやKindle関連の大型割引、クーポン配布など、多方面でお得な施策が用意されている。

これらのキャンペーンは事前エントリーが必要なものも多いため、購入前に対象条件を確認しておくことが重要となる。セールを最大限活用するには、複数の特典を組み合わせて効率よく買い物を行うことがポイントだ。

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Amazon新生活セールFinal2026の最大14％ポイント還元キャンペーンを実施！

「Amazon新生活セールFinal2026」では、期間中の購入金額に応じて最大14%のポイントが付与されるキャンペーンが実施されている。商品自体の割引に加えてポイントが上乗せされるため、実質的な割引効果をさらに高められる点が特徴となる。

ポイント付与は条件達成型となっており、事前エントリーのうえ、合計10,000円(税込)以上の購入が必要。還元率は支払い方法や対象商品・カテゴリーの購入状況に応じて変動し、複数条件を満たすことで段階的に上昇する仕組みだ。

具体的には、プライム会員の利用で+1.5%、Amazon Mastercard決済で最大+3.0%、対象ブランドや対象商品の購入で+4.0%が加算される。さらに、食品や日用品、飲料など対象カテゴリーの商品を購入すると+5.5%が追加される。

これらの条件をすべて満たした場合、合計で最大14%のポイント還元が適用される。なお、ポイントはセール終了後からおよそ40日後に付与されるため、反映タイミングも含めて把握しておくことが重要だ。

効率よく還元を受けるためには、事前エントリーの確認と対象条件の組み合わせを意識した買い物がポイントとなる。

条件還元率概要
プライム会員利用+1.5%会員状態で購入すると加算
Amazon Mastercard決済最大+3.0%カード払いで還元率アップ
対象商品・ブランド+4.0%指定アイテム購入で適用
対象カテゴリー+5.5%食品・日用品などが対象
合計最大最大14%全条件達成時の還元率
ポイント付与約40日後セール終了後に反映

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Amazon新生活セールFinalのおすすめ目玉商品

Amazon新生活セールFinalに向けて事前に公開されている注目アイテムを厳選して紹介する。人気商品はセール開始直後に完売することも珍しくないため、気になる商品はあらかじめ「ほしい物リスト」に追加し、スムーズに購入できる状態を整えておくことがポイントとなる。

事前公開のセール対象商品(3/31-)

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