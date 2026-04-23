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Yuta Tokuma

【4月24日】シュトゥットガルトvsフライブルクのテレビ放送・ネット配信予定｜DFBポカール2025-2026準決勝

DFBポカール
シュトゥットガルト 対 SCフライブルク
シュトゥットガルト
SCフライブルク

DFBポカール2025-2026準決勝が日本時間2026年4月24日(木)に開催され、シュトゥットガルトと、鈴木唯人の所属するフライブルクが対戦する。

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本記事では、シュトゥットガルトvsフライブルクの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

シュトゥットガルトvsフライブルク｜試合日程・キックオフ時間

シュトゥットガルトvsフライブルクは、日本時間4月24日(木)にシュトゥットガルトのホーム、MHPアレーナで開催される。

  • 大会：DFBポカール2025-2026 準決勝
  • 日時：2026年4月24日(木) 3:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：シュトゥットガルト vs フライブルク
  • 会場：MHPアレーナ

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シュトゥットガルトvsフライブルク｜放送・配信予定

DFBポカール2025-2026準決勝のシュトゥットガルトvsフライブルクは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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シュトゥットガルトvsフライブルクのおすすめ視聴方法

DFBポカール2025-2026準決勝は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信する。

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シュトゥットガルトvsフライブルク チーム情報

シュトゥットガルト vs SCフライブルク 予想スタメン

シュトゥットガルトHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestSCF
33
アレクサンダー・ニューベル
4
ヨシュア・ヴァグノマン
7
マクシミリアン・ミッテルシュテット
3
ラモン・ヘンドリクス
24
ユリアン・シャボー
11
ビラル・エル・カンヌース
6
アンジェロ・シュティラー
10
クリス・フューリッヒ
16
アタカン・カラソル
18
ジェイミー・レヴェリング
26
デニス・ウンダフ
21
フロリアン・ミュラー
29
フィリップ・トレウ
28
マティアス・ギンター
33
ヨルディ・マケンゴ
43
ブルーノ・オグブス
44
ヨハン・マンザンビ
7
デリー・シェアハント
8
マクシミリアン・エッゲシュタイン
19
ヤン・ニクラス・ベステ
14
鈴木唯人
31
イゴール・マタノヴィッチ

4-2-3-1

SCFAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • セバスティアン・ヘーネス

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ユリアン・シュスター

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

VFB
-直近成績

ゴールを許す
11/10
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

SCF
-直近成績

ゴールを許す
11/5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

VFB

直近の 5 試合

SCF

3

勝利

0

引分け

2

勝利

10

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

順位表