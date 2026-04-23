【4月24日】シュトゥットガルトvsフライブルクのテレビ放送・ネット配信予定｜DFBポカール2025-2026準決勝

DFBポカール2025-2026準決勝が日本時間2026年4月24日(木)に開催され、シュトゥットガルトと、鈴木唯人の所属するフライブルクが対戦する。

本記事では、シュトゥットガルトvsフライブルクの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

シュトゥットガルトvsフライブルク｜試合日程・キックオフ時間

シュトゥットガルトvsフライブルクは、日本時間4月24日(木)にシュトゥットガルトのホーム、MHPアレーナで開催される。

大会：DFBポカール2025-2026 準決勝

日時：2026年4月24日(木) 3:45キックオフ／日本時間

対戦：シュトゥットガルト vs フライブルク

会場：MHPアレーナ

シュトゥットガルトvsフライブルク｜放送・配信予定

DFBポカール2025-2026準決勝のシュトゥットガルトvsフライブルクは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

シュトゥットガルトvsフライブルクのおすすめ視聴方法

DFBポカール2025-2026準決勝は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信する。

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シュトゥットガルトvsフライブルク チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表