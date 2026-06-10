2026年北中米ワールドカップ(W杯)では、グループステージの順位によって決勝トーナメントの対戦相手が決まる。

本記事では、日本代表が決勝Tに進出した場合の対戦相手や条件を紹介する。

2026年ワールドカップのグループ突破条件は？

出場国が全48カ国となった2026年W杯では、グループA～Lまで12組各4カ国のグループステージを開幕から実施。各組上位2カ国はそのまま決勝トーナメント1回戦のラウンド32へと進むことができる。

さらに、各組3位になった計12チームのうち、成績上位8チームも決勝Tに進出。この他グループとの成績は「勝ち点＞得失点差＞総得点＞フェアプレーポイント＞FIFAランキング」の順で比較される。

なお、日本代表はグループFでオランダ代表、スウェーデン代表、チュニジア代表と同組となっている。

日本代表 決勝トーナメント進出時の相手は？

日本が決勝トーナメントに進出することができた場合の対戦相手を、グループ順位別に整理する。

グループF 首位・2位通過の場合

日本がグループFを首位、または2位で通過した場合のラウンド32の対戦相手はシンプル。いずれにせよグループC突破国と対戦することとなり、F組1位はC組2位、F組2位はC組1位と対戦することとなる。

グループCには、ブラジル、モロッコ、ハイチ、スコットランドが入っている。特にブラジル、モロッコが決勝T進出を有力視されている強豪チームだ。

2026年6月30日(火)2:00 グループC・1位 vs グループF・2位

2026年6月30日(火)10:00 グループF・1位 vs グループC・2位

※すべて日本時間。

グループF 3位通過の場合

グループFを3位で通過する場合、他グループの3位通過チームとの兼ね合いで対戦相手は様々に変化する。とはいえ、いずれも1位通過のチームが対戦相手となるため、より厳しい戦いになる可能性は高い。

具体的には、グループA(メキシコ・南アフリカ・韓国・チェコ)、グループB(カナダ・ボスニアヘルツェゴビナ・カタール・スイス)、グループD(アメリカ・パラグアイ・オーストラリア)、グループI(フランス・セネガル・イラク・ノルウェー)のいずれかの首位通過チームと対戦することとなる。

■ラウンド32 試合日程

2026年7月1日(水)6:00 グループI・1位 vs グループC/D/F/G/H・3位

2026年7月1日(水)10:00 グループA・1位 vs グループC/E/F/H/I・3位

2026年7月2日(木)9:00 グループD・1位 vs グループB/E/F/I/J・3位

2026年7月3日(金)12:00 グループB・1位 vs グループE/F/G/I/J・3位

※すべて日本時間。

ワールドカップ2026のテレビ放送・ネット配信予定は？

W杯2026は、ネット『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信。日本代表の試合については、全試合無料配信となる。

地上波『NHK』で計34試合(グループステージ19試合、決勝トーナメント15試合)を生中継、ネット『NHK ONE』で同時・見逃し配信する。さらに、『NHK BS』でも一部の試合を生中継、『NHK BSプレミアム4K』では全104試合を生中継と録画で放送(地上波放送の34試合はBSP4Kでも同時生中継)する予定だ。

また、民放では『日本テレビ系』と『フジテレビ系列』も一部の試合を生中継。『日本テレビ系』では計15試合(グループステージ9試合、決勝トーナメント6試合)、『フジテレビ系列』では計10試合(グループステージ5試合、決勝トーナメント5試合)を放送予定だ。

放送・配信局 形態 対象試合 DAZN ネット ・全104試合をライブ・見逃し配信

※日本戦は全試合無料配信 NHK 総合 [NHK ONEネット同時配信] テレビ ・計34試合を生中継

・グループステージ19試合

・決勝トーナメント15試合 NHK BS テレビ(衛星放送) ・一部試合を生中継

NHK BSプレミアム4K テレビ(衛星放送) ・全104試合を生中継・録画放送

※地上波放送の34試合は同時生中継 日本テレビ系 テレビ ・計15試合を生中継

・グループステージ9試合

・決勝トーナメント6試合 フジテレビ系列 テレビ ・計10試合を生中継

・グループステージ5試合

・決勝トーナメント5試合

W杯2026のおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

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