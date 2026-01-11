2026年のスポーツビッグイベントは何がある？

2026年もさまざまなスポーツ界のビッグイベントが開催予定。2月にはミラノ・コルティナ冬季オリンピックが開催され、3月には野球日本代表が出場するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）、6月にはサッカー日本代表が臨むFIFAワールドカップが行われる。

本記事では、2026年のスポーツ界のビッグイベントを紹介する。

2026年に開催されるスポーツビッグイベントは？

ミラノ・コルティナ冬季オリンピック

4年に1度のスポーツの祭典、冬季オリンピックが2月に開幕する。会場はイタリアの北部都市ミラノやコルティナ・ダンペッツォで、8競技116種目が行われる。

現時点で各競技・種目の日本代表は出揃ってはいないものの、注目されるフィギュアスケートでは坂本花織や鍵山優真ら男女シングル6選手、ペア2組、アイスダンス1組の出場が内定。女子カーリングのフォルティウスも出場権を手にした。その他、前回大会のメダリストであるスピードスケートの高木美帆の出場も決まっている。

■大会概要

大会名 2026冬季オリンピック 開催地 ミラノ、コルティナ・ダンペッツォ

（イタリア） 大会日程 2/6(金)～2/22(日) 実施競技 スキー・スノーボード

スケート

バイアスロン

ボブスレー・スケルトン

リュージュ

カーリング

アイスホッケー

山岳スキー

ワールド・ベースボール・クラシック

3年に1度開催される野球世界一を決めるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が3月に開催される。前回優勝日本代表（侍ジャパン）をはじめ、大国アメリカ代表や前回大会3位のメキシコ代表など20カ国が出場する

侍ジャパンはプールステージのプールCに入り、チャイニーズ・タイペイや韓国、オーストラリア、チェコと東京ドームで対戦し、ノックアウトステージ進出を目指すことになる。

■大会概要

大会名 2026ワールド・ベースボール・クラシック 開催地 日本、プエルトリコ、アメリカ 大会日程 3/5(木)～3/17(火)

■侍ジャパン試合日程

試合日 対戦カード 会場 3/6(金)

19:00 チャイニーズ・タイペイ vs 日本 東京ドーム

（日本） 3/7(土)

19:00 日本 vs 韓国 東京ドーム

（日本） 3/8(日)

19:00 日本 vs オーストラリア 東京ドーム

（日本） 3/10(火)

19:00 日本 vs チェコ 東京ドーム

（日本）

FIFAワールドカップ

4年に1度開催されるスポーツ界のビッグイベントの1つであるFIFAワールドカップ。カナダ、メキシコ、アメリカによる史上初の3カ国共同開催となる2026年大会は6月に開幕する。史上最多となる48カ国が出場して1カ月余りにわたる熱戦を繰り広げ、世界一を目指すことになる。

日本代表はアジア予選を突破して世界最速で本戦出場権を獲得し、初出場した1998年大会からこれで8大会連続8回目の出場に。ラウンド16の壁を破るべく、グループステージではグループFに入り、強豪オランダをはじめ、アフリカの強豪チュニジア、さらに欧州プレーオフパスB勝者と激突する。

■大会概要

大会名 FIFAワールドカップ2026 開催地 カナダ、メキシコ、アメリカ 大会日程 6/11(木)～7/19(日)

■サッカー日本代表試合日程

試合日 対戦カード 会場 6/15(月)

5:00 オランダ vs 日本 ダラス・スタジアム

（アメリカ） 6/21(日)

13:00 チュニジア vs 日本 エスタディオ・モンテレイ

（メキシコ） 6/26(金)

8:00 日本 vs 欧州PO パスB勝者 ダラス・スタジアム

（アメリカ）

2026年スポーツイベント

2026年には前述した冬季オリンピック、ワールド・ベースボール・クラシック、FIFAワールドカップのほかにも、世界3大スポーツイベントの1つであるフォーミュラワン（F1）や秋春制に移行した明治安田Jリーグの新シーズンなどさまざまなイベントの開催が予定されている。月ごとの主要スポーツイベントのスケジュールは下記の記事で紹介している。