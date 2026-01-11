2026年のスポーツビッグイベントは何がある？

2026年もさまざまなスポーツ界のビッグイベントが開催予定。2月にはミラノ・コルティナ冬季オリンピックが開催され、3月には野球日本代表が出場するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）、6月にはサッカー日本代表が臨むFIFAワールドカップが行われる。
本記事では、2026年のスポーツ界のビッグイベントを紹介する。
2026年に開催されるスポーツビッグイベントは？
ミラノ・コルティナ冬季オリンピックGetty Images
4年に1度のスポーツの祭典、冬季オリンピックが2月に開幕する。会場はイタリアの北部都市ミラノやコルティナ・ダンペッツォで、8競技116種目が行われる。
現時点で各競技・種目の日本代表は出揃ってはいないものの、注目されるフィギュアスケートでは坂本花織や鍵山優真ら男女シングル6選手、ペア2組、アイスダンス1組の出場が内定。女子カーリングのフォルティウスも出場権を手にした。その他、前回大会のメダリストであるスピードスケートの高木美帆の出場も決まっている。
■大会概要
|大会名
|2026冬季オリンピック
|開催地
|ミラノ、コルティナ・ダンペッツォ
（イタリア）
|大会日程
|2/6(金)～2/22(日)
|実施競技
|スキー・スノーボード
スケート
バイアスロン
ボブスレー・スケルトン
リュージュ
カーリング
アイスホッケー
山岳スキー
ワールド・ベースボール・クラシックGetty Images
3年に1度開催される野球世界一を決めるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が3月に開催される。前回優勝日本代表（侍ジャパン）をはじめ、大国アメリカ代表や前回大会3位のメキシコ代表など20カ国が出場する
侍ジャパンはプールステージのプールCに入り、チャイニーズ・タイペイや韓国、オーストラリア、チェコと東京ドームで対戦し、ノックアウトステージ進出を目指すことになる。
■大会概要
|大会名
|2026ワールド・ベースボール・クラシック
|開催地
|日本、プエルトリコ、アメリカ
|大会日程
|3/5(木)～3/17(火)
■侍ジャパン試合日程
|試合日
|対戦カード
|会場
|3/6(金)
19:00
|チャイニーズ・タイペイ vs 日本
|東京ドーム
（日本）
|3/7(土)
19:00
|日本 vs 韓国
|東京ドーム
（日本）
|3/8(日)
19:00
|日本 vs オーストラリア
|東京ドーム
（日本）
|3/10(火)
19:00
|日本 vs チェコ
|東京ドーム
（日本）
FIFAワールドカップGetty Images
4年に1度開催されるスポーツ界のビッグイベントの1つであるFIFAワールドカップ。カナダ、メキシコ、アメリカによる史上初の3カ国共同開催となる2026年大会は6月に開幕する。史上最多となる48カ国が出場して1カ月余りにわたる熱戦を繰り広げ、世界一を目指すことになる。
日本代表はアジア予選を突破して世界最速で本戦出場権を獲得し、初出場した1998年大会からこれで8大会連続8回目の出場に。ラウンド16の壁を破るべく、グループステージではグループFに入り、強豪オランダをはじめ、アフリカの強豪チュニジア、さらに欧州プレーオフパスB勝者と激突する。
■大会概要
|大会名
|FIFAワールドカップ2026
|開催地
|カナダ、メキシコ、アメリカ
|大会日程
|6/11(木)～7/19(日)
■サッカー日本代表試合日程
|試合日
|対戦カード
|会場
|6/15(月)
5:00
|オランダ vs 日本
|ダラス・スタジアム
（アメリカ）
|6/21(日)
13:00
|チュニジア vs 日本
|エスタディオ・モンテレイ
（メキシコ）
|6/26(金)
8:00
|日本 vs 欧州PO パスB勝者
|ダラス・スタジアム
（アメリカ）
2026年スポーツイベント
2026年には前述した冬季オリンピック、ワールド・ベースボール・クラシック、FIFAワールドカップのほかにも、世界3大スポーツイベントの1つであるフォーミュラワン（F1）や秋春制に移行した明治安田Jリーグの新シーズンなどさまざまなイベントの開催が予定されている。月ごとの主要スポーツイベントのスケジュールは下記の記事で紹介している。