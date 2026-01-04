2026年の主要スポーツ一覧 月ごとの開催スケジュールまとめ

2026年もスポーツ界はビッグイベントが目白押しだ。2月にはイタリアのミラノ・コルティナで冬季オリンピックが開催され、6月にはカナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催のFIFAワールドカップが開幕する。
本記事では、2026年に開催される予定の主要スポーツイベントを月ごとに紹介する。
【ラグビーユニオン】2025年12月27日～1月7日：第105回全国高等学校ラグビーフットボール大会（日本/大阪）
【サッカー】2025年12月28日～1月12日：第104回全国高等学校サッカー選手権大会（日本）
【駅伝】1月1日：第70回全日本実業団対抗駅伝競走大会（日本/群馬）
【駅伝】1月2日～3日：第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（日本/東京・神奈川）
【モータースポーツ】1月3日～ 17日：ダカール・ラリー（サウジアラビア）
【大相撲】1月11日～25日：一月場所（日本/東京）
【テニス】1月12日～26日：全豪オープン（オーストラリア）
【マラソン】1月25日：第45回大阪国際女子マラソン（日本/大阪）
【マラソン】2月1日：第74回別府大分毎日マラソン（日本/大分）
【スポーツ総合】2月6日〜22日：2026年冬季オリンピック（イタリア）
【サッカー】2月6日～8日：Jリーグ特別大会開幕
【アメリカンフットボール】2月8日：第60回NFLスーパーボウル（アメリカ）
【マラソン】2月22日：大阪マラソン（日本/大阪）
【マラソン】3月1日：東京マラソン2025（日本/東京）
【野球】3月5～17日：ワールド・ベースボール・クラシック（日本・アメリカ・プエルトリコ）
【スポーツ総合】3月6日～15日：2026年冬季パラリンピック（イタリア）
【マラソン】3月8日：名古屋ウィメンズマラソン2026（日本/愛知）
【大相撲】3月8日～22日：三月場所（日本/大阪）
【競泳】3月19日 - 22日：第101回日本選手権水泳競技大会（日本/東京）
【野球】3月19日～31日：第98回選抜高等学校野球大会（日本・兵庫）
【フィギュアスケート】3月24日 - 29日：世界選手権（ チェコ）
【野球】3月25日：MLB開幕戦（アメリカ）
【モータースポーツ】3月27日～29日：F1日本グランプリ決勝（日本/三重）
【野球】3月27日：プロ野球セ・パ両リーグ公式戦開幕（日本）
【ゴルフ】4月9日～12日：マスターズ・トーナメント（アメリカ）
【ゴルフ】4月23日 - 26日：シェブロン選手権（アメリカ）
【柔道】4月26日：令和8年全日本柔道選手権大会（日本/東京）
【マラソン】4月26日：ロンドンマラソン（イギリス）
【ゴルフ】5月7日～10日：第53回ワールドレディスチャンピオンシップ（日本/茨城）
【大相撲】5月10日～24日：五月場所（日本・東京）
【ゴルフ】5月14日～17日：全米プロゴルフ選手権（アメリカ）
【ゴルフ】5月21日～24日：第93回日本プロゴルフ選手権大会（日本/滋賀）
【バスケットボール】5月23日～26日 ：Bリーグファイナルズ（日本）
【テニス】5月24日～6月7日：全仏オープン（フランス）
【サッカー】5月30日：UEFAチャンピオンズリーグ決勝（ハンガリー）
【ゴルフ】6月4日～7日：第26回日本ゴルフツアー選手権（日本/茨城）
【ゴルフ】6月4日～7日：第81回全米女子オープン（アメリカ）
【モータースポーツ】6月5日～7日：F1モナコグランプリ（モナコ）
【サッカー】6月11日 - 7月19日：FIFAワールドカップ2026（カナダ・メキシコ・アメリカ）
【陸上競技】6月12日～14日：第110回日本陸上競技選手権大会（日本/愛知）
【モータースポーツ】6月13日～14日：第94回ル・マン24時間（フランス）
【ゴルフ】6月18日～21日：第126回全米オープン（アメリカ）
【ゴルフ】6月25日～28日：KPMG女子PGA選手権（アメリカ）
【テニス】6月29日～7月12日：ウィンブルドン選手権（イギリス）
【自転車】7月4日～26日：ツール・ド・フランス（スペイン・フランス）
【ゴルフ】7月9日 - 12日：第32回アムンディ・エビアン選手権（フランス）
【大相撲】7月12日～26日：七月場所（愛知）
【ゴルフ】7月16日 - 19日：第154回全英オープン（イギリス）
【スポーツ総合】7月22日 - 8月23日：令和8年度全国高等学校総合体育大会（滋賀など）
【ゴルフ】7月30日 - 8月2日：第50回AIG女子オープン（イギリス）
【サッカー】8月7日～9日：2026/27シーズンJリーグ開幕（日本）
【マラソン】8月30日：シドニーマラソン（オーストラリア）
【テニス】8月30日〜9月13日：全米オープン（アメリカ）
【野球】未定：第108回全国高等学校野球選手権大会（日本/兵庫）
【ゴルフ】9月10日～13日：第59回日本女子プロゴルフ選手権大会（日本/石川）
【大相撲】9月13日～27日：九月場所（日本/東京）
【スポーツ総合】9月19日～10月4日：アジア競技大会（日本/愛知など）
【マラソン】9月27日：ベルリンマラソン（ドイツ）
【ゴルフ】10月1日～4日：第59回日本女子オープンゴルフ選手権競技（日本/兵庫）
【駅伝】10月12日：出雲全日本大学選抜駅伝競走（日本/島根）
【ゴルフ】10月15日～18日：第91回日本オープンゴルフ選手権競技（日本/滋賀）
【スポーツ総合】10月18日～24日：アジアパラ競技大会（日本/愛知など）
【野球】10月23日～31日：MLBワールドシリーズ（アメリカ）
【野球】10月24日～11月1日：SMBC日本シリーズ（日本）
【マラソン】11月1日：ニューヨークシティマラソン（アメリカ）
【駅伝】11月1日：第58回全日本大学駅伝対校選手権大会（日本/愛知）
【アイスホッケー】11月6日～16日：女子世界選手権（デンマーク）
【大相撲】11月8日～22日：十一月場所（日本/福岡）
【ゴルフ】11月26日～29日：第48回JLPGAツアーチャンピオンシップ（日本/宮崎）
【ゴルフ】12月3日～6日：第63回ゴルフ日本シリーズ（日本/東京）