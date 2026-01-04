このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
2026年の主要スポーツ一覧 月ごとの開催スケジュールまとめ

【2026年】1年間に行われる主要スポーツイベントを紹介。サッカーや野球、テニス、ラグビーなどの主要大会はいつ？

2026年もスポーツ界はビッグイベントが目白押しだ。2月にはイタリアのミラノ・コルティナで冬季オリンピックが開催され、6月にはカナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催のFIFAワールドカップが開幕する。

本記事では、2026年に開催される予定の主要スポーツイベントを月ごとに紹介する。

    【1月】

    【ラグビーユニオン】2025年12月27日～1月7日：第105回全国高等学校ラグビーフットボール大会（日本/大阪）

    【サッカー】2025年12月28日～1月12日：第104回全国高等学校サッカー選手権大会（日本）

    • 放送：日本テレビ系列
    • 配信：TVer、スポーツブル

    【駅伝】1月1日：第70回全日本実業団対抗駅伝競走大会（日本/群馬）

    【駅伝】1月2日～3日：第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（日本/東京・神奈川）

    【モータースポーツ】1月3日～ 17日：ダカール・ラリー（サウジアラビア）

    【大相撲】1月11日～25日：一月場所（日本/東京）

    • 放送：NHK
    • 配信：ABEMA

    【テニス】1月12日～26日：全豪オープン（オーストラリア）

    【マラソン】1月25日：第45回大阪国際女子マラソン（日本/大阪）

    【2月】

    【マラソン】2月1日：第74回別府大分毎日マラソン（日本/大分）

    【スポーツ総合】2月6日〜22日：2026年冬季オリンピック（イタリア）

    【サッカー】2月6日～8日：Jリーグ特別大会開幕

    【アメリカンフットボール】2月8日：第60回NFLスーパーボウル（アメリカ）

    【マラソン】2月22日：大阪マラソン（日本/大阪）

    【3月】

    【マラソン】3月1日：東京マラソン2025（日本/東京）

    【野球】3月5～17日：ワールド・ベースボール・クラシック（日本・アメリカ・プエルトリコ）

    • 配信：Netflix

    【スポーツ総合】3月6日～15日：2026年冬季パラリンピック（イタリア）

    【マラソン】3月8日：名古屋ウィメンズマラソン2026（日本/愛知）

    【大相撲】3月8日～22日：三月場所（日本/大阪）

    【競泳】3月19日 - 22日：第101回日本選手権水泳競技大会（日本/東京）

    【野球】3月19日～31日：第98回選抜高等学校野球大会（日本・兵庫）

    【フィギュアスケート】3月24日 - 29日：世界選手権（ チェコ）

    【野球】3月25日：MLB開幕戦（アメリカ）

    【モータースポーツ】3月27日～29日：F1日本グランプリ決勝（日本/三重）

    【野球】3月27日：プロ野球セ・パ両リーグ公式戦開幕（日本）

    【4月】

    【ゴルフ】4月9日～12日：マスターズ・トーナメント（アメリカ）

    【ゴルフ】4月23日 - 26日：シェブロン選手権（アメリカ）

    【柔道】4月26日：令和8年全日本柔道選手権大会（日本/東京）

    【マラソン】4月26日：ロンドンマラソン（イギリス）

    【5月】

    【ゴルフ】5月7日～10日：第53回ワールドレディスチャンピオンシップ（日本/茨城）

    【大相撲】5月10日～24日：五月場所（日本・東京）

    【ゴルフ】5月14日～17日：全米プロゴルフ選手権（アメリカ）

    【ゴルフ】5月21日～24日：第93回日本プロゴルフ選手権大会（日本/滋賀）

    【バスケットボール】5月23日～26日 ：Bリーグファイナルズ（日本）

    【テニス】5月24日～6月7日：全仏オープン（フランス）

    【サッカー】5月30日：UEFAチャンピオンズリーグ決勝（ハンガリー）

    【6月】

    【ゴルフ】6月4日～7日：第26回日本ゴルフツアー選手権（日本/茨城）

    【ゴルフ】6月4日～7日：第81回全米女子オープン（アメリカ）

    【モータースポーツ】6月5日～7日：F1モナコグランプリ（モナコ）

    【サッカー】6月11日 - 7月19日：FIFAワールドカップ2026（カナダ・メキシコ・アメリカ）

    • 放送：NHK、日本テレビ系列、フジテレビ系列
    • 配信：DAZN

    【陸上競技】6月12日～14日：第110回日本陸上競技選手権大会（日本/愛知）

    【モータースポーツ】6月13日～14日：第94回ル・マン24時間（フランス）

    【ゴルフ】6月18日～21日：第126回全米オープン（アメリカ）

    【ゴルフ】6月25日～28日：KPMG女子PGA選手権（アメリカ）

    【テニス】6月29日～7月12日：ウィンブルドン選手権（イギリス）

    【7月】

    【自転車】7月4日～26日：ツール・ド・フランス（スペイン・フランス）

    【ゴルフ】7月9日 - 12日：第32回アムンディ・エビアン選手権（フランス）

    【大相撲】7月12日～26日：七月場所（愛知）

    【ゴルフ】7月16日 - 19日：第154回全英オープン（イギリス）

    【スポーツ総合】7月22日 - 8月23日：令和8年度全国高等学校総合体育大会（滋賀など）

    【ゴルフ】7月30日 - 8月2日：第50回AIG女子オープン（イギリス）

    【8月】

    【サッカー】8月7日～9日：2026/27シーズンJリーグ開幕（日本）

    【マラソン】8月30日：シドニーマラソン（オーストラリア）

    【テニス】8月30日〜9月13日：全米オープン（アメリカ）

    【野球】未定：第108回全国高等学校野球選手権大会（日本/兵庫）

    【9月】

    【ゴルフ】9月10日～13日：第59回日本女子プロゴルフ選手権大会（日本/石川）

    【大相撲】9月13日～27日：九月場所（日本/東京）

    【スポーツ総合】9月19日～10月4日：アジア競技大会（日本/愛知など）

    【マラソン】9月27日：ベルリンマラソン（ドイツ）

    【10月】

    【ゴルフ】10月1日～4日：第59回日本女子オープンゴルフ選手権競技（日本/兵庫）

    【駅伝】10月12日：出雲全日本大学選抜駅伝競走（日本/島根）

    【ゴルフ】10月15日～18日：第91回日本オープンゴルフ選手権競技（日本/滋賀）

    【スポーツ総合】10月18日～24日：アジアパラ競技大会（日本/愛知など）

    【野球】10月23日～31日：MLBワールドシリーズ（アメリカ）

    【野球】10月24日～11月1日：SMBC日本シリーズ（日本）

    【11月】

    【マラソン】11月1日：ニューヨークシティマラソン（アメリカ）

    【駅伝】11月1日：第58回全日本大学駅伝対校選手権大会（日本/愛知）

    【アイスホッケー】11月6日～16日：女子世界選手権（デンマーク）

    【大相撲】11月8日～22日：十一月場所（日本/福岡）

    【ゴルフ】11月26日～29日：第48回JLPGAツアーチャンピオンシップ（日本/宮崎）

  • 【12月】

    【ゴルフ】12月3日～6日：第63回ゴルフ日本シリーズ（日本/東京）

