プレミアリーグ
team-logoアストン・ヴィラ
Villa Park
team-logoリーズ
Renuka Odedra

翻訳者：

本日開催のアストン・ヴィラ対リーズ戦（プレミアリーグ）の視聴方法：ライブ配信、テレビ放送、開始時刻

アストン・ヴィラ対リーズのプレミアリーグ試合の視聴方法、キックオフ時間、チーム情報

アストン・ヴィラ対リーズの試合を英語でライブ配信している場所はこちら。GOALが今日の試合の視聴方法に関する必要な情報をすべてお届けします。

アメリカピーコック
オーストラリアスタン・スポーツ
カナダフボ カナダ
インドJioStar
南アフリカ／サハラ以南アフリカスーパースポーツ
マレーシアアストロ
中東beIN Sports MENA

VPNでどこでも視聴する方法

海外旅行中や、世界中のどこからでも普段利用しているストリーミングサービスにアクセスしたい場合、地域制限に遭遇することがあります。そんな時に役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

ExpressVPNなどのVPNを利用すれば、安全で暗号化されたオンライン接続を確立できます。試合が放送されている国に仮想的に位置を変更することで、ブラックアウト制限を回避し、お気に入りのチームの試合をライブ視聴できます。詳細な手順はこちらをクリックするか、GOALのスポーツストリーミング向けベストVPNガイドをご覧ください。

アストン・ヴィラ対リーズ キックオフ時間

プレミアリーグ - プレミアリーグ
Villa Park

本日行われるアストン・ヴィラ対リーズの試合は、2026年2月21日 15:00にキックオフします。

試合プレビュー

Aston Villa 2026Getty Images

今週土曜、ヴィラ・パークでプレミアリーグの名勝負が繰り広げられる。アストン・ヴィラがチャンピオンズリーグ出場権獲得への望みを固めようとする一方、リーズ・ユナイテッドは降格圏からの脱出を懸けて戦う。 ウナイ・エメリ率いるアストン・ヴィラは今季のサプライズチームとして、堅調に上位3位をキープしている。しかし直近3ホームゲームで2敗を喫し、やや勢いを失っている。ダニエル・ファーケ指揮下のリーズは「引き分けのスペシャリスト」と化しており、敗戦を許さない一方、勝ち点1を3点に変えることに苦戦中だ。現在、リーグ戦アウェイ10試合未勝利が続いている。

チームニュース＆メンバー

アストン・ヴィラ vs リーズ 予想スタメン

アストン・ヴィラHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestLEE
23
エミリアーノ・マルティネス
5
タイロン・ミングス
4
エズリ・コンサ
26
ラマーレ・ボガード
22
イアン・マートセン
10
エミリアーノ・ブエンディア
19
ジェイドン・サンチョ
27
モーガン・ロジャーズ
21
ドウグラス・ルイス
24
アマドゥ・オナナ
11
オリー・ワトキンス
26
カール・ダーロウ
15
ジャカ・ビヨル
6
ジョー・ロドン
5
パスカル・ストライク
11
ブレンデン・アーロンソン
29
ウィルフリード・グノント
44
イリヤ・グルエフ
4
イーサン・アンパドゥ
2
ジェイデン・ボーグル
3
ガブリエル・グドムンドソン
9
ドミニク・カルバート＝ルーウィン

3-4-2-1

LEEAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ウナイ・エメリ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ダニエル・ファルケ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

フォーム

AVL
-直近成績

ゴールを許す
6/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

LEE
-直近成績

ゴールを許す
7/9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

対戦成績

AVL

直近の 5 試合

LEE

4

勝利

1

Draw

0

勝利

8

得点

2
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

順位表

アストン・ヴィラ対リーズ戦を今日視聴するためのステップバイステップVPNガイド

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. ダウンロード＆インストールExpressVPNまたは信頼できるVPNサービス（GOALのガイドはこちら）に登録し、デバイスにアプリをダウンロードしてください。
  2. サーバーへの接続：アプリを開き、試合が放送されているサーバーの場所を選択します（例：英国にお住まいの方で米国のストリームを視聴したい場合は、米国のサーバーに接続してください）。
  3. キャッシュのクリア： ブラウザが以前の位置情報を保持している場合があります 。変更を反映させるため、クッキーを削除するかブラウザを再読み込みしてください。
  4. ストリーミング開始： 放送局のウェブサイトまたはアプリにアクセスし 、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマートフォンやノートパソコンでの視聴も問題ありませんが、スポーツ中継はやはり大画面で観戦するのが最適です。テレビでVPNを利用する方法をご紹介します：

  • スマートテレビとFire Stick: AndroidベースのテレビやAmazon Fire TV Stick、 Google TV搭載のGoogle Chromecastなどの デバイスには、 ネイティブVPNアプリが搭載されています 。テレビのアプリストアでVPNプロバイダーを検索し、ログインして、スマートフォンと同じように接続するだけです。
  • Apple TV、Roku、ゲーム機：これらのデバイスは直接VPNアプリをサポートしていない場合が多いです。最も簡単な回避策は、Smart DNS（ 通常はVPNアカウント設定で利用可能）を使用するか、VPN接続済みのスマートフォンやノートPCからTVへストリーミングをミラーリング/キャストする ことです。

