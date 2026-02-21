本日開催のアストン・ヴィラ対リーズ戦（プレミアリーグ）の視聴方法：ライブ配信、テレビ放送、開始時刻

アストン・ヴィラ対リーズの試合を英語でライブ配信している場所はこちら。GOALが今日の試合の視聴方法に関する必要な情報をすべてお届けします。

アストン・ヴィラ対リーズ キックオフ時間

プレミアリーグ - プレミアリーグ Villa Park

本日行われるアストン・ヴィラ対リーズの試合は、2026年2月21日 15:00にキックオフします。

試合プレビュー

今週土曜、ヴィラ・パークでプレミアリーグの名勝負が繰り広げられる。アストン・ヴィラがチャンピオンズリーグ出場権獲得への望みを固めようとする一方、リーズ・ユナイテッドは降格圏からの脱出を懸けて戦う。 ウナイ・エメリ率いるアストン・ヴィラは今季のサプライズチームとして、堅調に上位3位をキープしている。しかし直近3ホームゲームで2敗を喫し、やや勢いを失っている。ダニエル・ファーケ指揮下のリーズは「引き分けのスペシャリスト」と化しており、敗戦を許さない一方、勝ち点1を3点に変えることに苦戦中だ。現在、リーグ戦アウェイ10試合未勝利が続いている。

チームニュース＆メンバー

フォーム

対戦成績

順位表

アストン・ヴィラ対リーズ戦を今日視聴するためのステップバイステップVPNガイド

ダウンロード＆インストール：ExpressVPNまたは信頼できるVPNサービス（GOALのガイドはこちら）に登録し、デバイスにアプリをダウンロードしてください。 サーバーへの接続：アプリを開き、試合が放送されているサーバーの場所を選択します（例：英国にお住まいの方で米国のストリームを視聴したい場合は、米国のサーバーに接続してください）。 キャッシュのクリア： ブラウザが以前の位置情報を保持している場合があります 。変更を反映させるため、クッキーを削除するかブラウザを再読み込みしてください。 ストリーミング開始： 放送局のウェブサイトまたはアプリにアクセスし 、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマートフォンやノートパソコンでの視聴も問題ありませんが、スポーツ中継はやはり大画面で観戦するのが最適です。テレビでVPNを利用する方法をご紹介します：