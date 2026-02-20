主要MLS日程：2026年メジャーリーグサッカーシーズンのスケジュール、カレンダー、テレビ放送情報

MLSが2026年に帰ってくる。インテル・マイアミ、ロサンゼルスFC、LAギャラクシー、フィラデルフィア・ユニオンなどが栄光を懸けて激突する中、ファンは楽しみが尽きない。
今シーズンは、ワールドカップ優勝者のトーマス・ミュラー、韓国のエース、ソン・フンミン、そしてもちろん、バロンドールを8度受賞したリオネル・メッシなど、サッカー界のビッグネームたちがアメリカとカナダのピッチを彩る。楽しみでならない！
ここではGOALが、今シーズンのMLSにおける重要な日程などを紹介する。
MLS 2026 主要日程＆スケジュール
|日付
|イベント
|2026年3月21日～22日
|MLS 2026開幕週末（MLS is Back）
|2026年4月4日
|インター・マイアミ、フリーダム・パーク開場
|2026年5月25日～7月16日
|2026年ワールドカップ中断期間
|2026年7月16日～17日
|MLS 2026再開
|2026年7月29日
|MLSオールスターゲーム2026
|2026年11月7日
|決定日
|未定
|MLSカッププレーオフ
|未定
|MLSカップ
2026年MLSシーズンは2026年3月21日と22日に開幕し、2026年5月25日までレギュラーシーズンが開催されます。その後、ワールドカップ開催のため試合は中断されます。
MLSの試合は2026年7月16日と17日に再開予定（2026年7月19日の2026年ワールドカップ決勝直前の日程）で、通常通り11月7日（通称「ディシジョン・デイ」）まで開催される。
2026年MLSカッププレーオフおよび2026年MLSカップの開催日程は未確定です。
MLS 2026はいつワールドカップのため中断しますか？
- 2026年5月25日～2026年7月16日（MLSワールドカップ中断期間）
2026年5月25日（月）から2026年7月16日（日）まで、2026年ワールドカップ開催に伴い7週間の試合休止期間が設けられます。
この中断により、米国・カナダ・メキシコが共同開催する本大会に向け、各国の代表選手たちが自国代表チームに合流することが可能となります。
MLS試合のライブ視聴・ストリーミング方法
MLSの全試合がApple TVでライブ配信され、オンデマンドサービスやハイライト集も提供されます。
さらに、FOX Sportsは2026年に34試合のMLSをライブ放送（FOXで15試合、FS1で19試合）し、スペイン語放送はFOX Deportesで視聴可能です。
全MLSチームのテレビ放送スケジュール
お気に入りのチームのテレビ放送スケジュールを以下でブックマークしてください。
