主要MLS日程：2026年メジャーリーグサッカーシーズンのスケジュール、カレンダー、テレビ放送情報

メジャーリーグサッカー（MLS）新シーズンの主な日程が気になる方へ、GOALが完全ガイドをお届けします。さらにテレビで試合を観戦する方法の詳細情報も掲載中。

MLSが2026年に帰ってくる。インテル・マイアミロサンゼルスFCLAギャラクシーフィラデルフィア・ユニオンなどが栄光を懸けて激突する中、ファンは楽しみが尽きない。

今シーズンは、ワールドカップ優勝者のトーマス・ミュラー、韓国のエース、ソン・フンミン、そしてもちろん、バロンドールを8度受賞したリオネル・メッシなど、サッカー界のビッグネームたちがアメリカとカナダのピッチを彩る。楽しみでならない！

ここではGOALが、今シーズンのMLSにおける重要な日程などを紹介する。

MLSをApple TVでライブ視聴

MLS 2026 主要日程＆スケジュール

日付イベント
2026年3月21日～22日MLS 2026開幕週末（MLS is Back）
2026年4月4日インター・マイアミ、フリーダム・パーク開場
2026年5月25日～7月16日2026年ワールドカップ中断期間
2026年7月16日～17日MLS 2026再開
2026年7月29日MLSオールスターゲーム2026
2026年11月7日決定日
未定MLSカッププレーオフ
未定MLSカップ

2026年MLSシーズンは2026年3月21日と22日に開幕し2026年5月25日までレギュラーシーズンが開催されます。その後、ワールドカップ開催のため試合は中断されます。

MLSの試合は2026年7月16日と17日に再開予定（2026年7月19日の2026年ワールドカップ決勝直前の日程）で、通常通り11月7日（通称「ディシジョン・デイ」）まで開催される。

2026年MLSカッププレーオフおよび2026年MLSカップの開催日程は未確定です。

MLSチケットを15ドルから購入

  • MLSチケット完全ガイド

MLS 2026はいつワールドカップのため中断しますか？

  • 2026年5月25日～2026年7月16日（MLSワールドカップ中断期間）

2026年5月25日（月）から2026年7月16日（日）まで、2026年ワールドカップ開催に伴い7週間の試合休止期間が設けられます。

この中断により、米国・カナダ・メキシコが共同開催する本大会に向け、各国の代表選手たちが自国代表チームに合流することが可能となります。

  • ワールドカップ2026：グループ分け・試合日程・テレビ放送情報

MLS試合のライブ視聴・ストリーミング方法

MLSの全試合がApple TVでライブ配信され、オンデマンドサービスやハイライト集も提供されます。

さらに、FOX Sportsは2026年に34試合のMLSをライブ放送（FOXで15試合、FS1で19試合）し、スペイン語放送はFOX Deportesで視聴可能です。

  • 今週のMLSテレビ放送はこちら

Apple TVでMLSをライブ視聴

全MLSチームのテレビ放送スケジュール

お気に入りのチームのテレビ放送スケジュールを以下でブックマークしてください。

  • アトランタ・ユナイテッドFCの視聴方法
  • オースティンFCの視聴方法
  • CFモントリオールの視聴方法
  • シャーロットFCの視聴方法
  • シカゴ・ファイアーの視聴方法
  • コロラド・ラピッズの試合を視聴できる場所
  • コロンバス・クルーの視聴方法
  • DCユナイテッドの視聴方法
  • FCシンシナティの視聴方法
  • FCダラスを視聴できる場所
  • ヒューストン・ダイナモFCの視聴方法
  • インテル・マイアミCFの視聴方法
  • LAギャラクシーの視聴方法
  • LAFCの視聴方法
  • ミネソタ・ユナイテッドFCの視聴方法
  • ナッシュビルSCの視聴方法
  • ニューイングランド・レボリューションの視聴方法
  • ニューヨーク・シティFCの視聴方法
  • ニューヨーク・レッドブルズを視聴できる場所
  • オルランド・シティ SC の試合を視聴できる場所
  • フィラデルフィア・ユニオンの試合を視聴できる場所
  • ポートランド・ティンバーズを視聴できる場所
  • レアル・ソルトレイクを視聴できる場所
  • サンディエゴFCの試合を視聴できる場所
  • サンノゼ・アースクエイクスを視聴できる場所
  • シアトル・サウンダーズFCの視聴方法
  • セントルイス・シティSCの視聴方法
  • スポーティング・カンザスシティの視聴方法
  • トロントFCの視聴方法
  • バンクーバー・ホワイトキャップスの試合を視聴できる場所

MLSストアでMLSキットを購入

