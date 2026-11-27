A Venezia, i nostri esperti prevedono un risultato utile del Bologna con due, tre o quattro reti felsinee – e al massimo due dei padroni di casa.

Migliori pronostici di Venezia - Bologna

Ecco alcuni consigli per le scommesse su Venezia - Bologna, con le quote delle opzioni esplorate dai nostri esperti:

Multigol 2-4 ospite a quota 2.20 su Lottomatica

Under 2.5 casa + Over 1.5 ospite a quota 2.25 su William Hill

Doppia chance X2 + Over 1.5 a quota 1.70 su Stake

I nostri esperti si aspettano, per esempio, un risultato utile per un Bologna capace di segnare due, tre o quattro volte a Venezia – a fronte di al massimo due reti lagunari.

Quote corrette al momento della pubblicazione e soggette a variazioni. Consigliamo di visitare i siti ufficiali per maggiori informazioni. Solo maggiorenni +18.

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Come arrivano i lagunari e i rossoblù al match

Un Venezia appaiato a sei punti con l'Udinese penultima in classifica ospita il Bologna a cinque giorni dallo 0-4 in casa della Juventus. La "Vecchia Signora" ha così inflitto ai lagunari la decima sconfitta in dodici turni. Fra l'1-0 contro il Napoli al debutto di Davide Nicola e il 2-1 contro i friulani erano arrivati gli 0-1 a Genova e a Como – oltreché lo 0-2 contro l'Inter.

Il Bologna giunge al Penzo dopo l'1-1 contro l'Udinese, il secondo pari in otto gare dopo l'1-1 contro il Torino all'esordio di Raffaele Palladino. Dal 2-1 a Lecce d'inizio ottobre a quello a Parma d'inizio novembre i rossoblù avevano visto cinque successi e l'1-3 contro l'Inter. Lontano dal Dall'Ara, si erano imposti anche per 2-0 a Cagliari e per 4-2 contro il Milan.

Probabili formazioni di Venezia - Bologna

Venezia: Stankovic, Hallal, Moreno, Juan Jesus, Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps, Adams, Yeboah

Bologna: Skorupski, Darmian, Casale, Theate, Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane, Orsolini, Odgaard, Bernardeschi

Migliori siti scommesse per Venezia - Bologna

Venezia e Bologna si ritrovano in una sfida di Serie A che offre diversi spunti di analisi per chi segue le quote. Per l'evento abbiamo selezionato tre bookmaker autorizzati in Italia e messo a confronto le rispettive offerte di benvenuto. La registrazione è riservata ai maggiorenni.

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In Venezia - Bologna vedremo due, tre o quattro reti rossoblù?

Dall'arrivo in panchina di Raffaele Palladino a metà settembre, il Bologna ha sempre segnato nelle ultime otto giornate. E non ha superato quota un gol esclusivamente negli 1-1 contro il Torino e l'Udinese, oltreché nell'1-3 contro l'Inter. Da fine ottobre a inizio novembre aveva inanellato il 2-0 a Cagliari, il 4-2 in casa del Milan e i due 2-1 contro il Monza e a Parma.

Il Venezia non ha mai concesso più di quattro reti, ma ne ha concesse meno di due solo in quattro occasioni. Dopo l'unico clean sheet nell'1-0 contro il Napoli era accaduto anche negli 0-1 a Genova e a Como e nel 2-1 contro l'Udinese. Mentre ne ha subite rispettivamente due contro l'Inter terza in classifica e quattro domenica in casa della Juventus sesta in graduatoria.

Dunque, il segno Multigol 2-4 ospite è plausibile in vista della gara fra Venezia e Bologna.

Scommessa 1: Multigol 2-4 ospite a quota 2.20 su Lottomatica

I lagunari non segneranno più di due volte contro i felsinei?

Nelle finora dodici uscite nella Serie A 2026/27, il Bologna ha subìto più di due marcature esclusivamente nell'1-3 contro l'Inter. Archiviata la gara contro i nerazzurri, ne ha concesse cinque in altrettanti incontri. Di cui due nel 4-2 a San Siro contro il Milan seguito dai 2-1 contro il Monza e il Parma – oltreché dall'1-1 contro l'Udinese di domenica.

Inoltre, prima del 2-1 nello scontro diretto contro l'Udinese del 6 novembre, il Venezia aveva segnato più di una volta solo a settembre. Allora, i lagunari avevano visto il 2-3 in casa del Frosinone e il 2-4 contro la Fiorentina. Poi, nello 0-4 contro la Juventus di domenica, sono rimasti a secco di gol per la quarta volta in cinque turni.

Per questi motivi, la combo Under 2.5 casa + Over 1.5 ospite è da tenere d'occhio nella sfida fra il Venezia e il Bologna.

Scommessa 2: Under 2.5 casa + Over 1.5 ospite a quota 2.25 su William Hill

Quindi, a Venezia, il Bologna rimarrà imbattuto?

Il Venezia riceve il Bologna dopo lo 0-4 contro la Juventus, la sua decima sconfitta in dodici giornate. L'1-0 contro il Napoli del 17 ottobre all'esordio di Nicola si sarebbe rivelato un fuoco di paglia. Prima del 2-1 contro l'Udinese, infatti, i lagunari avevano perso contro il Genoa (0-1), l'Inter (0-2) e il Como (0-1).

Il Bologna invece sotto la guida di Raffaele Palladino ha perso punti per strada solo nell'1-3 contro l'Inter e negli 1-1 contro il Torino e l'Udinese. Undici giorni dopo la sconfitta contro la terza in classifica, aveva espugnato per 4-2 il campo del Milan quarto in graduatoria. Sempre da fine ottobre erano arrivati il 2-0 a Cagliari e i 2-1 contro il Monza e il Parma.

Dunque, il segno Doppia chance X2 + Over 1.5 è realistico nella partita fra il Bologna e il Venezia.