Il nostro esperto di scommesse si aspetta una gara con pochi gol nella capitale francese, con il Lorient pronto a mettere in difficoltà la capolista fino alla fine.

Migliori scommesse per Paris Saint-Germain - Lorient

Primo Tempo Under 1.5 a quota 1.70 su bet365

a quota 1.70 su Lorient +2 Handicap a quota 2.25 su Lottomatica

a quota 2.25 su GG - No a quota 1.75 su William Hill

Quote corrette al momento della pubblicazione e soggette a variazioni. Consigliamo di visitare i siti ufficiali per maggiori informazioni. Solo maggiorenni +18.

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare:

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Paris Saint-Germain - Lorient 1-0

Pronostico marcatore: Paris Saint-Germain - Ousmane Dembelé

Il PSG è in testa alla Ligue 1, con una vittoria per 3-2 a Nizza lo scorso fine settimana che ha mantenuto il vantaggio sul Paris FC. Tuttavia, quel successo è stato offuscato dall'infortunio al ginocchio che ha chiuso anzitempo la stagione dell'esterno Désiré Doué.

Senza Doué, il PSG è tornato in campo infrasettimanalmente, pareggiando 2-2 contro la Roma in Champions League. I gol di Ousmane Dembelé e Illia Zabarnyi non sono bastati per conquistare l'intera posta in palio.

Per quanto riguarda il Lorient, la squadra arriva a questa sfida dopo un pareggio per 1-1 in casa contro il Rennes lo scorso domenica. La squadra di Alexandre Dujeux occupa comodamente una posizione di metà classifica, con 16 punti nelle prime 11 giornate. Nell'ultima trasferta aveva vinto 2-0 sul campo dell'Havre.

Probabili formazioni Paris Saint-Germain - Lorient

Paris Saint-Germain: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez, Neves, Vitinha, Zaïre-Emery, Akliouche, Dembelé, Godts

Lorient: Mvogo, Adjei, Talbi, Obaretin, Sylla, Cadiou, Avom, Kouassi, Bernardeau, Makengo, Aiyegun

Migliori siti scommesse per PSG - Lorient

Il PSG ospita il Lorient nella Ligue 1 e il match offre diversi spunti per chi segue il calcio francese. Per l'evento abbiamo selezionato tre bookmaker legali e autorizzati in Italia, confrontandone le promo di benvenuto. L'iscrizione è consentita solo ai maggiorenni. Ecco le tre proposte:

Eurobet : Bonus maggiorato 5€ + 50€ extra + fino 100€ deposito e 2.000€ Fun Bonus con link partner

: Bonus maggiorato 5€ + 50€ extra + fino 100€ deposito e 2.000€ Fun Bonus con link partner QuiGioco : Triplo bonus benvenuto scommesse fino a 1.450€

: Triplo bonus benvenuto scommesse fino a 1.450€ Stake: 25€ senza deposito + fino 3.000€ sui primi tre depositi con link partner

Poco spettacolo nella prima frazione di gioco

Con Doué che raggiunge Khvicha Kvaratskhelia nell'elenco degli indisponibili, il Paris Saint-Germain si ritrova privo di due dei suoi giocatori offensivi più pericolosi. Anche Dembelé non parte titolare da oltre un mese, a causa di un infortunio. Questo gioca a favore delle possibilità del Lorient di tenere botta nelle fasi iniziali della partita.

Tutte e quattro le gare casalinghe di campionato disputate finora dal PSG hanno prodotto al massimo un gol nel primo tempo. Al Parc des Princes, in Ligue 1, i parigini non hanno ancora subito reti prima dell'intervallo.

Il Lorient difficilmente mostrerà grandi ambizioni nelle fasi iniziali di questo incontro. I bretoni vantano la miglior difesa in trasferta del campionato e cercheranno di mantenere questa solidità giocando con attenzione. La squadra di Dujeux ha subito appena due reti in cinque trasferte finora.

In queste cinque partite esterne, i Merlus hanno visto solamente due gol segnati prima dell'intervallo. Per questo, puntare sull'Under 1.5 nel primo tempo di questa partita appare una mossa sensata.

Scommessa 1: Primo Tempo Under 1.5 a quota 1.70 su bet365

Il Lorient pronto a competere in una trasferta proibitiva

Con clean sheet in quattro delle ultime sei gare, il Lorient non può essere sottovalutato contro un attacco del PSG indebolito dagli infortuni. Anche i dati sottostanti evidenziano quanto bene stia lavorando la squadra nella propria metà campo. I bretoni hanno concesso appena 12,4 xG in questa stagione, il secondo miglior dato della Ligue 1 dietro al Paris FC.

Luis Enrique predilige spesso una politica di rotazione quando i turni si susseguono così ravvicinati. È probabile che faccia riposare alcuni giocatori dopo la sfida di mercoledì sera contro la Roma. Questo potrebbe aiutare ulteriormente il Lorient a competere al Parc des Princes.

Finora in questa stagione, il PSG ha vinto una sola partita di campionato con un margine superiore a due reti. È successo in trasferta contro il fanalino di coda Havre. Alla luce di ciò, puntare sul Lorient con un handicap di +2 sembra offrire valore.

Scommessa 2: Lorient +2 Handicap a quota 2.25 su Lottomatica

Pochi gol attesi al Parc des Princes

Pur eccellendo in fase difensiva, il Lorient ha dei problemi nella metà campo opposta. Il centrocampista Jean-Victor Makengo è l'unico giocatore ad aver segnato più di una rete in Ligue 1 per i Merlus in questa stagione.

Il Lorient ha anche problemi sul piano creativo. La minaccia principale è arrivata sulla fascia sinistra con Arsène Kouassi, autore di due assist. Tuttavia, il totale xG di 13,4 è il peggior dato del campionato.

Questo rende difficile immaginare come gli ospiti possano riuscire a segnare in questa partita. Il PSG ha pochi dubbi di formazione in difesa e ha concesso appena 12,9 xG in campionato.

Considerando tutte le competizioni, il PSG ha vinto tre delle ultime sei partite senza subire gol. Puntare su almeno una delle due squadre a secco appare una scelta solida, con una probabilità implicita del 57 %.