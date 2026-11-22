I nostri esperti si aspettano un risultato utile del Milan contro il Frosinone con due o tre reti del "Diavolo" – e almeno una di Christian Pulisic.

Migliori pronostici di Milan - Frosinone

Di seguito qualche spunto per le scommesse su Milan - Frosinone, con le quote dei mercati studiati dai nostri esperti:

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Marc O Sost Christian Pulisic a quota 2.25 su William Hill

I nostri esperti prevedono, per esempio, un risultato utile per un Milan in gol per due o tre volte contro il Frosinone e una marcatura di Christian Pulisic.

Quote corrette al momento della pubblicazione e soggette a variazioni. Consigliamo di visitare i siti ufficiali per maggiori informazioni. Solo maggiorenni +18.

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Come arrivano i rossoneri e i ciociari al match

Al rientro dalla sosta, il Milan riceve il Frosinone a due settimane dal 2-1 in casa del Genoa, il suo settimo successo in undici giornate della Serie A 2026/27. E il quarto nelle ultime cinque, nelle quali non ha trovato i tre punti esclusivamente nel 2-4 contro il Bologna. Poi, i rossoneri avevano immediatamente ritrovato la vittoria con il 3-1 nel derby contro l'Inter.

Il Frosinone invece giunge al Meazza per la seconda trasferta consecutiva dopo lo 0-1 a Cagliari, nella prima gara dopo l'infortunio di Antonio Raimondo. Il bomber dei ciociari, capace di firmare otto reti in dieci gare, si era infortunato nella gara casalinga contro il Torino vinta per 2-0.

Dopo la prima sosta, gli uomini di Massimiliano Alvini erano ripartiti con la sconfitta per 0-3 a Napoli. Poi avevano sconfitto allo Stirpe il Sassuolo (4-2) e il Lecce (5-1), con a cavallo il rocambolesco 4-4 in casa dell'Atalanta.

Probabili formazioni di Milan - Frosinone

Milan: Maignan, Gila, De Winter, Diawara, Estupinan, Musah, Modric, Moreira, Rabiot, Pulisic, Ramos

Frosinone: Palmisani, Tchato, Cittadini, Monterisi, Oyono, Calò, Masini, Ghedjemis, Schmid, Kvernadze, Birligea

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Il Milan contro il Frosinone siglerà due o tre reti?

A eccezione degli 1-1 in trasferta contro la Juventus e contro il Sassuolo, il Milan in questo campionato ha sempre segnato due o tre volte. Davanti al proprio pubblico, prima aveva inanellato il 2-0 contro il Venezia, il 3-0 contro il Lecce e il 3-2 contro l'Atalanta.

È vero che queste formazioni hanno finora concesso dai 20 gol in su, ma sono seguiti il 2-4 contro il Bologna e il 31 ottobre il 3-1 contro l'Inter seconda in classifica.

Il Frosinone, prima del 4-4 in casa dell'Atalanta, dopo la sosta di ottobre aveva rimediato la sconfitta per 0-3 a Napoli e ottenuto il 4-2 in casa. Poi ha concesso complessivamente due gol nelle tre uscite contro il Lecce (5-1), il Torino (2-0) e a Cagliari (0-1). Ma se il Milan ha segnato 23 volte in undici turni, queste ultime avversarie viaggiano a un massimo di 15 reti.

Per questi motivi il segno Multigol 2-3 casa è plausibile in vista della sfida fra Milan e Frosinone.

Scommessa 1: Multigol 2-3 casa a quota 1.93 su bet365

I rossoneri rimarranno imbattuti contro i ciociari in una sfida con almeno tre gol?

Dunque, il Milan con il 2-4 a San Siro contro il Bologna nella Serie A 2026/27 ha incassato esclusivamente una sconfitta. Inoltre, per esempio, dalla seconda metà di ottobre solo nel 2-0 in casa dell'Udinese si sono viste meno di tre reti. La trasferta in Friuli, preceduta dal 3-2 contro l'Atalanta, e il 2-4 contro i felsinei erano stati seguiti dal 3-1 contro l'Inter e dal 2-1 a Genoa.

Se il "Diavolo" ha segnato 23 volte in questa Serie A, il Frosinone specie nelle ultime tre giornate ha affrontato squadre con un bottino nettamente inferiore. Al 4-2 contro il Sassuolo (16 reti) sono seguiti, per esempio, il 5-1 contro il Lecce, il 2-0 contro il Torino e lo 0-1 a Cagliari. Viceversa, i ciociari hanno anche concesso tre reti al Napoli e quattro all'Atalanta.

Tutto sommato, la combo Doppia chance 1X + Over 2.5 è da tenere d'occhio nella sfida fra il Milan e il Frosinone.

Scommessa 2: Doppia chance 1X + Over 2.5 a quota 1.61 su Lottomatica

Pulisic segnerà anche in Milan - Frosinone?

Christian Pulisic è tornato alla corte di Ruben Amorim dopo aver eliminato con gli Stati Uniti Haiti nei quarti di finale della CONCACAF Nations League. Oltretutto con un risultato complessivo di 8-0, con tre reti firmate dal giocatore rossonero. In tutto ciò nel 2-0 di mercoledì è salito in cattedra con la sua prima rete in rovesciata.

In Serie A, Pulisic viaggia a quota quattro reti, tre delle quali arrivate nelle ultime tre giornate. L'eccezione è avvenuta nel 2-4 contro il Bologna, quando era subentrato al 58'. Prima e dopo, da fine ottobre lo statunitense ha segnato rispettivamente una volta a Udine, nel derby contro l'Inter e l'8 novembre sul campo del Genoa.

Per questi motivi, nella sfida fra Milan e Frosinone il segno Marc O Sost Christian Pulisic è da tenere d'occhio.