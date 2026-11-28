Il nostro esperto di scommesse si aspetta che la squadra di casa conquisti l'intera posta in palio, con Pio Esposito e Federico Dimarco tra i giocatori pronti a mettersi in mostra.

Migliori scommesse per Inter - Genoa

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a quota 2.25 su Pio Esposito marcatore a quota 1.83 su bet365

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Inter - Genoa 2-0

Pronostico marcatore: Inter - Pio Esposito, Lautaro Martinez

Con Lazio e Roma entrambe in buona forma, l'Inter si trova al momento soltanto al terzo posto in Serie A. I nerazzurri hanno dovuto affrontare impegni di campionato complicati nelle ultime uscite, perdendo punti in due delle ultime tre partite. Il 4-4 dello scorso weekend sul campo dell'Atalanta è arrivato dopo un'importante vittoria casalinga per 2-0 contro il Como.

L'Inter è stata impegnata anche in Europa nel mezzo della settimana. La squadra è reduce da tre vittorie consecutive in Champions League, dopo aver avuto la meglio sul VfB Stoccarda per 2-0.

Il Genoa arriva a questa sfida in buona forma, avendo vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato. Una doppietta di Milutin Osmajic ha sigillato il successo per 2-0 sul Sassuolo nell'ultimo turno. La squadra di Daniele De Rossi, però, è stata sconfitta 2-1 dal Milan poco prima della sosta per le nazionali.

Probabili formazioni Inter - Genoa

Inter : J. Martinez, Akanji, Bastoni, Augusto, Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco, Esposito, L. Martinez

: J. Martinez, Akanji, Bastoni, Augusto, Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco, Esposito, L. Martinez Genoa: Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Ehizibue, Traore, Frendrup, Ellertsson, Baldanzi, Messias, Osmajic

Migliori siti scommesse per Inter - Genoa

In vista di Inter - Genoa, sfida di Serie A in programma sabato 28 novembre, abbiamo selezionato tre bookmaker autorizzati in Italia e confrontato le rispettive offerte di benvenuto. L'iscrizione è riservata ai soli maggiorenni, e il gioco va sempre vissuto con responsabilità.

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L'Inter pronta a mantenere il 100% in casa

L'ottima forma attuale del Genoa deve servire da avviso per l'Inter, che non può permettersi di sottovalutare questa partita. Il Grifone, tuttavia, ha perso tutte e quattro le gare disputate finora in questa stagione contro squadre attualmente nelle prime cinque posizioni. Le trasferte contro Lazio e Roma si sono entrambe concluse con sconfitte senza segnare.

Anche i dati sottostanti suggeriscono che il Genoa sia una squadra relativamente limitata in fase offensiva. I rossoblù hanno creato appena 12,3 xG in Serie A, il secondo peggior dato del campionato dopo il Parma.

La difesa dell'Inter è stata altalenante in questa stagione. I nerazzurri sono stati protagonisti di alcune partite spettacolari, tra cui il 5-3 sull'Udinese e il 4-4 di domenica scorsa.

Tuttavia, l'Inter ha subito un solo gol nelle ultime quattro gare casalinghe in tutte le competizioni. Con un record perfetto davanti al proprio pubblico in Serie A, i nerazzurri rappresentano una scelta di valore per la vittoria senza subire gol.

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Esposito in forma pronto a colpire ancora

L'Inter non manca di opzioni offensive in questo momento, con Lautaro Martinez tornato in forma. Lautaro Martinez offrirà una forte concorrenza a Esposito e Marcus Thuram, che hanno segnato sei gol a testa in Serie A finora.

Vista la forma attuale, per Cristian Chivu sarà difficile rinunciare al meno esperto dei tre attaccanti. Esposito ha segnato otto gol nelle ultime sei presenze tra club e nazionale. È il giovane talento che il calcio italiano aspettava da tempo.

Il ventunenne si sta inserendo spesso in posizioni pericolose. Il suo totale di 5,53 xG è il terzo valore più alto del campionato. Pur avendo tirato 16 volte in meno rispetto a Thuram in Serie A, il suo bottino di gol è identico.

In una partita casalinga favorevole, Esposito punterà ad accrescere ulteriormente questo bottino. Il mercato marcatore in qualsiasi momento appare un'opzione di valore, con una probabilità implicita del 55%.

Scommessa 2: Pio Esposito marcatore a quota 1.83 su bet365

Dimarco pronto a un ruolo chiave in fase creativa

Uno dei giocatori più in evidenza nella scorsa stagione di Serie A è stato Federico Dimarco. Il suo bottino di sette gol e 17 assist dalla fascia è stato prezioso per l'Inter.

Il ventinovenne non è stato altrettanto decisivo in questa stagione, con un numero inferiore di gol e assist. Il suo rendimento è calato chiaramente nei primi mesi della stagione, ma sembra stia ritrovando il suo miglior livello. L'esterno della Nazionale italiana ha fornito un assist in tre delle sue ultime quattro presenze tra club e nazionale.

Dimarco è entrato in campo solo al 41° minuto contro lo Stoccarda mercoledì. Nonostante ciò, ha avuto un ruolo decisivo nel ribaltone della sua squadra. Il giocatore nato a Milano ha completato quattro passaggi chiave e servito l'assist per il gol di Martinez al 74° minuto.

Con una fiducia in chiara crescita, Dimarco potrebbe lasciare il segno anche in questa sfida. Il mercato assist può concretizzarsi, con una probabilità implicita del 33%.