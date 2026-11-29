Una sconfitta per la Vecchia Signora rappresenterebbe un duro colpo nella corsa alla qualificazione europea nella massima serie italiana.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Como - Juventus 1-1

Pronostico marcatore: Como - Paz; Juventus - Woltemade

Il Como ospita la Juventus allo Stadio Giuseppe Sinigaglia domenica sera nella corsa alla qualificazione europea. La squadra di Cesc Fabregas si trova a cinque punti di vantaggio sulla Vecchia Signora, al quinto posto con 26 punti. Entrambe le squadre hanno avuto impegni infrasettimanali intensi, rispettivamente in Champions League e in Europa League.

In Serie A, il Como ha battuto il Cagliari 2-0 lo scorso weekend, con Jacobo Ramon e Lucas Da Cunha entrambi a segno al Sinigaglia.

Fabregas dovrà fare a meno di diversi giocatori chiave per questa partita. Moise Kean, Assane Diao, Jesus Rodriguez e Addai restano ai box. Trevoh Chalobah è in dubbio. Nonostante l'impegno di Coppa Italia a metà settimana successivo a questo match, è molto probabile che il Como scenda in campo con la formazione migliore possibile contro la Juve.

La Juventus arriva a Como al sesto posto con 21 punti, dopo aver travolto il Venezia per 4-0 la settimana precedente. Nick Woltemade, Teun Koopmeiners, Juan Cabal e Randal Kolo Muani sono tutti andati a segno.

La squadra di Luciano Spalletti ha affrontato anche l'Omonia in Europa League, segnando anch'essa quattro reti in una vittoria casalinga per 4-1. Ciò significa che avrà un giorno in meno di recupero rispetto al Como. I problemi di infortuni della Juve continuano: Khephren Thuram, Arkadiusz Milik e Manuel Locatelli sono tutti fuori.

C'è qualche buona notizia con un possibile recupero di Kenan Yildiz, che resta però in dubbio per la sfida di domenica sera.

Probabili formazioni Como - Juventus

Como : Butez, Couto, Chalobah, Ramon, Valle, Perrone, Da Cunha, Milla, Baturina, Paz, Douvikas

: Butez, Couto, Chalobah, Ramon, Valle, Perrone, Da Cunha, Milla, Baturina, Paz, Douvikas Juventus: Vicario, Celik, Bremer, Lucumi, McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Conceicao, Cabal, Kolo Muani, Woltemade

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Como e Juventus si sfidano in una gara di Serie A che promette equilibrio e spunti interessanti per chi segue i pronostici. Per il big match abbiamo selezionato tre bookmaker autorizzati in Italia e messo a confronto le loro offerte di benvenuto, ricordando che la registrazione è riservata ai maggiorenni.

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Due tra le difese più solide della Serie A si sfidano al Sinigaglia

Ci aspettiamo una partita combattuta ed equilibrata domenica sera. Como e Juve vantano alcune delle difese più solide della Serie A 2026/27. Il Como ha subito una media di appena 0,8 gol a partita. Solo la capolista Lazio eguaglia questo dato.

Anche la Vecchia Signora non scherza in fase difensiva. Vicario ha già cinque clean sheet in questa stagione, con una media di appena 1,0 gol subiti ogni 90 minuti. I loro ultimi due precedenti si sono conclusi entrambi 2-0 per il Como, rispettando la linea Under 2.5.

La Juventus è stata colpita duramente dagli infortuni ai suoi giocatori offensivi nelle ultime settimane. Per questo motivo ha dovuto adottare un approccio più prudente, risultando una squadra molto difficile da battere.

Un fattore importante per entrambe le squadre è che arrivano da impegni europei infrasettimanali. Per questo motivo, e per tutte le ragioni sopra elencate, il mercato Under può concretizzarsi alla pari.

Scommessa 1: Under 2.5 a quota 2.00 su William Hill

Gli impegni ravvicinati potrebbero accontentare entrambe le squadre con un pareggio

Il Como vanta già cinque punti di vantaggio sulla Vecchia Signora. Un margine importante nella corsa alla qualificazione europea per la prossima stagione.

Entrambe le squadre devono gestire calendari fitti anche attorno a questa gara. La Juve ha meno di 72 ore per recuperare dopo la gara di Europa League contro l'Omonia Nicosia. Il Como torna in campo in Coppa Italia, contro la Cremonese appena tre giorni dopo questa sfida.

Ognuno degli ultimi quattro precedenti tra le due squadre ha prodotto un vincitore, ma riteniamo che uno stallo sia il risultato più probabile di domenica. Un pareggio per il Como manterrebbe la Juve a distanza di sicurezza. Per gli ospiti, un pareggio eviterebbe almeno che il distacco si allarghi a otto punti.

Il segno X, a una probabilità implicita di circa il 29 %, offre un valore interessante considerando la posta in gioco di questa partita.

Scommessa 2: Segno X a quota 3.50 su Stake

Paz sulle spalle il peso creativo del Como

Nico Paz è stato una delle note più liete della stagione 2026/27 del Como in Serie A. L'argentino ha sei contributi a rete in 11 presenze in campionato: tre gol e tre assist, oltre a una doppietta recente con l'Argentina in amichevole contro la Costa Rica.

Si trova attualmente nel 100° percentile per tentativi di gol e nel 97° percentile per gol segnati in Serie A. I suoi numeri sottostanti confermano il trend, con 3,12 xG e 1,42 xA finora in questa stagione.

Con il Como privo di Moise Kean e Assane Diao, Fabregas si è affidato molto a Paz come scintilla creativa della squadra.

La sua percentuale di contributi a rete in Serie A quest'anno si attesta al 54 %. Il mercato legato a un suo gol o assist domenica sera viaggia a una probabilità implicita del 45 %. È probabilmente la scommessa di maggior valore tra i pronostici Como - Juventus di questa sera.