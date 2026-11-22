La squadra di Cristian Chivu guida la classifica dei punti attesi in Serie A e ora deve iniziare a trasformare questo dato in punti reali.

Migliori scommesse per Atalanta - Inter

GG (No) a quota 2.60 su Lottomatica

a quota 2.60 su Under 3.5 a quota 1.77 su William Hill

a quota 1.77 su Pio Esposito marcatore a quota 1.95 su Stake

Quote corrette al momento della pubblicazione e soggette a variazioni. Consigliamo di visitare i siti ufficiali per maggiori informazioni. Solo maggiorenni +18.

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare:

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

Quota maggiorata Atalanta-Inter su Marathonbet

Per il posticipo di domenica, Marathonbet mette a disposizione una quota maggiorata che prevede la maggiorazione di 10.00 sul mercato "Over 0,5", riservata esclusivamente ai nuovi iscritti. Ecco i passaggi fondamentali per attivare questa quota maggiorata Atalanta Inter:

Registrazione: Aprire un nuovo conto gioco attraverso il link presente in questa pagina dove si troverà il codice promozionale dedicato all'offerta

Aprire un nuovo conto gioco attraverso il link presente in questa pagina dove si troverà il codice promozionale dedicato all'offerta Deposito: Versare un minimo di 10€ utilizzando esclusivamente Visa, Mastercard o PayPal.

Versare un minimo di 10€ utilizzando esclusivamente Visa, Mastercard o PayPal. Scommessa: Piazzare una prima giocata singola pre-match (massimo 5€) sull'Over 0,5 del match.

L'eventuale vincita extra derivante dalla promozione verrà accreditata sotto forma di Fun Bonus entro 24 ore dalla refertazione.

Ulteriori quote maggiorate su Atalanta - Inter sono:

Multigol 1-6 a 8.00 anziché 1.03 + 1€ per ogni angolo solo tramite link affiliato su AdmiralBet

Krstovic e Thuram segnano tutti almeno 1 gol a 9.00 su Sisal

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Atalanta - Inter 0-2

Pronostico marcatore: Inter - Esposito, Barella

L'Atalanta ospita l'Inter al New Balance Arena domenica, con l'obiettivo di centrare la quarta vittoria casalinga nelle ultime sette partite interne di Serie A.

Siamo abituati a vedere l'Atalanta lottare per un posto nei primi quattro posti della Serie A nelle ultime stagioni. Fa strano vederla aggirarsi nella parte bassa della classifica nel 2026/27, ma la squadra non è stata abbastanza solida in fase difensiva. Maurizio Sarri deve invertire la rotta.

Isak Hien e Odilon Kossounou dell'Atalanta potrebbero finire in panchina questo weekend. Giacomo Raspadori ha saltato le ultime cinque partite per un problema al bicipite femorale, ma dovrebbe comunque far parte della rosa a disposizione.

La trasferta di Bergamo è stata individuata come l'occasione per il rientro di Lautaro Martinez nell'Inter, dopo i problemi al bicipite femorale. Dovrà contendersi un posto da titolare con un Pio Esposito in gran forma. Marcus Thuram è in dubbio dopo aver accusato fastidi al bicipite femorale durante gli impegni con la nazionale.

John Stones e Curtis Jones sono entrambi tornati ad allenarsi e potrebbero essere a disposizione di Chivu a Bergamo. L'Inter ha una striscia di imbattibilità di 17 partite da difendere contro l'Atalanta questo weekend.

Probabili formazioni Atalanta - Inter

Atalanta: Carnesecchi, Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi, Ederson, Pasalic, Elmas, De Ketelaere, Zalewski, Krstovic

Inter: J. Martinez, Augusto, Bastoni, Akanji, Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco, Mkhitaryan, Pio Esposito

Migliori siti scommesse per Atalanta - Inter

Atalanta e Inter si affrontano in una sfida di Serie A che promette intensità e molti spunti per chi segue il campionato. Per l'evento abbiamo selezionato tre operatori autorizzati in Italia e messo a confronto le rispettive promo di benvenuto. La registrazione è riservata ai maggiorenni.

Eurobet : Bonus maggiorato 5€ + 50€ extra + fino 100€ deposito e 2.000€ Fun Bonus con link partner

: Bonus maggiorato 5€ + 50€ extra + fino 100€ deposito e 2.000€ Fun Bonus con link partner QuiGioco : Triplo bonus benvenuto scommesse fino a 1.450€

: Triplo bonus benvenuto scommesse fino a 1.450€ Stake: 25€ senza deposito + fino 3.000€ sui primi tre depositi con link partner

Pressione crescente su Sarri

L'Atalanta non è riuscita a segnare nelle ultime due gare casalinghe di Serie A contro l'Inter. I nerazzurri hanno conquistato vittorie per 1-0 e 2-0 nelle ultime due trasferte di Bergamo. Ci aspettiamo un punteggio simile questo weekend.

L'Atalanta ha subito 1,8 gol a partita in questa Serie A. Ha incassato tre reti dal Parma e quattro dal Frosinone prima della sosta di novembre per le nazionali. Vista la qualità del proprio reparto offensivo, l'Inter appare una buona opzione per segnare almeno una rete in questa partita.

L'Atalanta è solo decima in Serie A per grandi occasioni create, e potrebbe faticare. Questo nonostante sia settima per tocchi nell'area avversaria. Un dato che suggerisce difficoltà nel concretizzare la manovra nell'ultimo terzo di campo. Lo scorso anno, invece, la squadra era quinta in Serie A per grandi occasioni create.

I dati indicano una possibile involuzione, e crediamo che l'Inter possa tenere la porta inviolata contro l'Atalanta, aumentando così la pressione su Sarri. Sembra essere il mercato di maggior valore tra i pronostici Atalanta - Inter di stasera.

Scommessa 1: GG (No) a quota 2.60 su Lottomatica

Valore su una gara dal basso punteggio

Quattro degli ultimi cinque confronti tra Atalanta e Inter hanno visto due gol o meno. Sorprende quindi che i bookmaker abbiano quotato l'Under 3.5 al prezzo indicato.

L'Inter ha un xGA di 10,9, il secondo valore più basso della Serie A quest'anno. È inoltre prima nella classifica xG con 29,0. L'Atalanta ha subito una media di 1,8 gol a partita, contro l'1,2 dell'Inter. Tuttavia, con due attaccanti chiave dell'Inter assenti o alle prese con problemi fisici, la squadra potrebbe faticare a concretizzare.

I recenti risultati dell'Atalanta potrebbero star distorcendo le quote. Le ultime cinque partite di Serie A della squadra hanno fatto registrare una media di 4,2 gol. Ci aspettiamo che questo dato cambi di fronte ai detentori dello Scudetto.

Scommessa 2: Under 3.5 a quota 1.77 su William Hill

Il gioiellino azzurro pronto a proseguire il suo momento d'oro

Pio Esposito ha segnato cinque gol nelle ultime quattro partite ufficiali. Tre di queste reti sono arrivate con la maglia della nazionale, inclusa una doppietta nella storica vittoria contro la Francia. Esposito si è preso le proprie responsabilità nell'Inter durante l'assenza di Lautaro Martinez.

L'attaccante si colloca nell'86° percentile della Serie A per xG sui tiri in porta (xGOT). È stato anche una minaccia nel gioco aereo, posizionandosi nel 90° percentile del campionato per tentativi di testa verso la porta.

Visto che Esposito è diventato una sorta di simbolo del calcio italiano nelle ultime settimane, una puntata su di lui questo weekend appare un'opzione interessante. Il mercato lo vede segnare con una probabilità implicita di circa il 52% presso i bookmaker. Un valore interessante per un calciatore che ha segnato in ciascuna delle sue ultime quattro partite.

Scommessa 3: Pio Esposito marcatore a quota 1.95 su Stake

+