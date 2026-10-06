Dopo la goleada rifilata agli Under 23 del Burkina Faso, l'Argentina spera in una sfida con il Benin dal taglio più competitivo, con Lionel Messi pronto a dire addio alla Nazionale.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Argentina - Benin 4-0

Pronostico marcatore: Argentina - Messi (x2), Alvarez, Paz

L'Argentina ospita il Benin all'Estadio Monumental nella notte di martedì, in quella che sarà l'ultima partita di Lionel Messi con la maglia dell'Albiceleste. Anche se gli avversari non sono tra i nomi più altisonanti, questa gara è qui per celebrare un solo protagonista: Lionel Messi.

Messi scenderà in campo per la sua 208ª e ultima presenza con l'Argentina, dopo aver annunciato il suo ritiro dalla Nazionale lo scorso agosto. Il fuoriclasse ha già giocato 28 volte in questo stadio, ma questa sarà senza dubbio la più toccante. Ci aspettiamo un pubblico delle grandi occasioni, pronto a celebrare la carriera di Messi più che a concentrarsi sull'aspetto agonistico della partita.

Oltre a Messi, anche Nicolás Otamendi è pronto a disputare la sua ultima presenza in Nazionale. Il difensore dovrebbe tornare dal ritiro internazionale per questa sola gara, a rendere l'occasione ancora più speciale. Juan Foyth e Thiago Almada, invece, hanno dato forfait per infortunio. Nicolás Tagliafico è in dubbio, mentre Rodrigo De Paul potrebbe fare ritorno tra i convocati.

L'Argentina è stata spietata in questa finestra internazionale. Ha battuto 4-0 la Bolivia e poi travolto 7-0 gli Under 23 del Burkina Faso. Il Benin occupa la 114ª posizione nel ranking mondiale, quindi non è certo un avversario da temere per l'Albiceleste. Il Benin ha recentemente battuto 2-1 la Mauritania in una gara di qualificazione alla Coppa d'Africa.

Il Benin dovrà fare a meno del terzino destro Abdoul Rachid Moumini, che non può viaggiare per motivi burocratici.

Probabili formazioni Argentina - Benin

Argentina: Martinez, Giay, Otamendi, Romero, Medina, De Paul, Mac Allister, Lo Celso, Paz, Messi, Alvarez

Benin: Djandjinou, Azongnitode, Roche, Tijani, Ourou, Hassane, D'Almeida, Aloko, Olaitan, Ourorou, Tosin

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L'amichevole tra Argentina e Benin, evento attesissimo in quanto segnerà lo storico addio alla nazionale di Lionel Messi al Monumental, rappresenta un'occasione speciale anche per gli appassionati di pronostici sportivi. Per chi desidera scommettere su questo incontro internazionale, abbiamo analizzato e selezionato tre tra i migliori bookmaker legali in Italia che offrono interessanti promozioni per i nuovi utenti. Ricordando che la registrazione sulle piattaforme di gioco è consentita unicamente ai maggiorenni, ecco un confronto delle migliori offerte di benvenuto accessibili tramite i link partner di Goal:

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L'Argentina può ripetere il punteggio della scorsa settimana contro la Bolivia

L'Argentina ha prodotto un 4-0 appena otto giorni fa. Ha battuto la Bolivia a Córdoba con reti arrivate in entrambi i tempi: Lautaro Martínez e Nico Paz tra i marcatori nel primo, Cristian Romero e Jose Lopez nel secondo.

Il divario di qualità appare evidente anche in questa occasione. Il Benin è 114° nel ranking mondiale, mentre l'Argentina è vicecampione del mondo 2026. La squadra di Lionel Scaloni ha segnato 11 gol senza subirne nemmeno uno in questa finestra internazionale.

Una serata celebrativa potrebbe anche mantenere un ritmo più compassato. L'Argentina non andrà a caccia di un punteggio tennistico in un addio di questo tipo. Nico Paz ha preso parte a tre gol nelle ultime due presenze con l'Argentina. Il mercato prezza questo risultato esatto con una probabilità implicita del 21%. Riteniamo che potrebbe essere più alta, dato che il Benin faticherà a segnare e Messi, Alvarez e compagni dovrebbero avere campo libero.

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Il Benin non è la selezione Under 23 del Burkina Faso

Il Benin è una vera nazionale maggiore, non un gruppo di Under 23 come quello affrontato dall'Argentina contro il Burkina Faso. Gli africani hanno battuto 2-1 la Mauritania nella loro gara d'apertura di qualificazione alla Coppa d'Africa, una situazione completamente diversa rispetto all'ultimo avversario dell'Albiceleste.

Il contesto conta, e non poco, in quel 7-0. Il Burkina Faso era arrivato a Buenos Aires poche ore prima del fischio d'inizio a causa di disagi nei voli, schierando poi una squadra composta in gran parte da giocatori Under 23, il che ha gonfiato il risultato finale.

Ci aspettiamo che anche Scaloni svuoti la panchina per l'occasione. Le sostituzioni tendono a spezzare il ritmo di una partita. Il Benin ha subito un solo gol contro la Mauritania in quella gara di qualificazione. Il mercato attribuisce una probabilità implicita del 48% a un match con meno di 5 gol complessivi. Un valore che appare troppo basso, considerata la natura celebrativa dell'incontro. Potrebbe anzi essere la scommessa di maggior valore tra i nostri pronostici Argentina - Benin di questa settimana.

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Il Benin può calare alla distanza dopo l'intervallo

Il Benin dovrebbe presentarsi con un piano chiaro fin dalle prime battute: chiudersi e provare a frustrare l'Argentina è l'approccio più logico. Mantenere quell'assetto per 90 minuti, però, è tutt'altra impresa.

Stanchezza e sostituzioni dovrebbero aprire la partita nella ripresa, e l'Argentina ha la profondità di rosa per punire gambe appesantite. Anche Messi verrà probabilmente sostituito a un certo punto, per ricevere il saluto che merita.

L'Argentina era già avanti 5-0 all'intervallo contro il Burkina Faso la scorsa settimana, ma in circostanze molto diverse e contro giovani emergenti. Nella vittoria contro la Bolivia, invece, i gol si sono divisi equamente tra i due tempi.

La preparazione del Benin per questa gara è stata, a quanto riferito, complicata, tra voli scomodi e sistemazioni poco agevoli per la squadra. Una probabilità del 50% che nella ripresa si segnino più gol che nel primo tempo sembra sorprendentemente bassa, e riteniamo che vada sfruttata.