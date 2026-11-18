Il Sassuolo ha perso cinque partite di fila e ha esonerato Alberto Aquilani, affidando la panchina a Roberto D'Aversa, proprio nella zona bassa della Serie A.

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D'Aversa può salvare il Sassuolo dalla retrocessione?

Il crollo del Sassuolo in Serie A è stata una delle storie più grandi della sosta di novembre per le nazionali. Cinque sconfitte consecutive, concluse con un 3-0 subito a Roma, hanno costretto il club a separarsi da Alberto Aquilani. La proprietà ha quindi affidato la panchina a Roberto D'Aversa.

Con 11 partite giocate e 27 ancora da disputare, la lotta salvezza nel massimo campionato italiano è tutt'altro che definita. Sette squadre sono separate da appena cinque punti, dall'Udinese (5), ultima in classifica, al Lecce, quattordicesimo con 10.

Il periodo di Aquilani ricorda la stagione più turbolenta del Sassuolo in Serie A, quella dell'esordio nella categoria nel 2013/14. Alberto Malesani perse tutte e cinque le partite dirette prima di essere esonerato.

Nel 2014 il cambio in panchina del Sassuolo non produsse alcun punto in cinque partite, ma il richiamo di Eusebio Di Francesco permise al club di salvarsi. Può succedere lo stesso con D'Aversa?

I numeri dicono di non contarci, soprattutto guardando al curriculum di D'Aversa. Ha centrato la salvezza in Serie A solo tre volte, due con il Parma e una con il Torino la scorsa stagione, dove però ha gestito appena 12 partite.

L'ultima volta che D'Aversa ha guidato una squadra per un'intera stagione di Serie A è stato nel 2024/25 con l'Empoli. Il club retrocesse, vincendo solo sei partite.

È retrocesso anche con il Parma nel 2020/21, subentrando a stagione in corso e chiudendo all'ultimo posto con una sola vittoria in 22 partite.

È stato inoltre esonerato dalla Sampdoria nel 2021/22 e dal Lecce nel 2023/24 mentre entrambi i club erano in zona retrocessione. Tuttavia, entrambe le squadre riuscirono poi a evitare la retrocessione dopo la sua uscita.

In definitiva, i numeri dimostrano che D'Aversa non è un vero specialista delle salvezze. Una situazione diversa da quella di Davide Nicola, appena approdato al Venezia. Il suo rapporto vittorie in carriera è solo del 30,31 %, un dato che fa presagire pericolo per il Sassuolo, ma anche un'opportunità per gli scommettitori più attenti.

Cosa dicono i numeri sul Sassuolo?

Sassuolo e Parma sono appaiati a quota otto punti, appena sopra la zona retrocessione. Entrambe le squadre hanno recentemente cambiato allenatore.

Il Sassuolo ha segnato 16 reti, superando il Parma in questo dato, ma ne ha anche subite 29. Questo record difensivo ha pesato molto sulla sua posizione in classifica. È comodamente il peggior reparto difensivo della Serie A.

D'Aversa deve rilanciare una squadra con un chiaro potenziale offensivo ma reali difficoltà a contenere gli avversari. La sosta gli ha dato tempo per lavorare con la rosa in vista dell'esordio contro il Genoa, che ha vinto tre delle ultime cinque partite. I liguri sono tredicesimi, con 13 punti.

Non è ancora chiaro quale modulo sceglierà il tecnico, classe 1975. Ha spesso prediletto una difesa a tre, mentre il Sassuolo è abituato a un 4-3-3 o un 4-2-3-1 costruito attorno agli esterni offensivi come Berardi e Laurienté.

Aquilani aveva sperimentato una difesa a tre nella disastrosa ultima uscita a Roma, quando i giocatori erano probabilmente già privi di fiducia. Domenico Berardi ha sfruttato la sosta per tornare alla piena forma fisica. Ha segnato due gol finora, contro Torino e Frosinone, e il Sassuolo ha bisogno del suo talento.

D'Aversa deve anche risolvere la questione portiere: Muric ha giocato otto partite e Turati tre. Muric si colloca nel 65° percentile per gol evitati (0,89) in questa stagione. Tuttavia, è solo nel 45° percentile per percentuale di parate (68,5 %).

I dati sottostanti sono cupi. Gli expected points di OPTA per il Sassuolo sono 11 contro un reale di 8, il che li colloca solo 0,8 punti sopra la zona retrocessione. La loro differenza reti attesa di -8,2 è la terza peggiore della Serie A, a suggerire che la squadra occupa la posizione che merita.

La valutazione media del Sassuolo in questa stagione è 6,58, la più bassa della Serie A. Anche gli xG subiti (22,1) sono i terzi peggiori del campionato.

Conviene puntare sulla retrocessione del Sassuolo?

Il Sassuolo è solo settimo favorito per la retrocessione. Parma, Venezia e Udinese, anch'esse coinvolte nella lotta salvezza, hanno tutte cambiato allenatore di recente. I loro risultati sono attesi in miglioramento.

Il Sassuolo ha chiuso undicesimo la scorsa stagione da neopromosso. Sono inoltre retrocessi con soli 30 punti nel 2023/24, e la media attuale di 0,72 punti a partita rispecchia da vicino quella campagna. Una squadra che subisce così tanti gol deve essere considerata una candidata primaria alla retrocessione, a meno che D'Aversa non risolva rapidamente il problema.

Il calendario è impegnativo, con alcuni scontri diretti importanti prima delle festività natalizie. Prima di Natale, il Sassuolo affronterà Genoa, Venezia, Lecce e Parma. Tutte e quattro le squadre sono coinvolte nella lotta per evitare la retrocessione in Serie B.

Visto lo scarso recente curriculum di D'Aversa, il Sassuolo retrocesso sembra la scommessa migliore. Sassuolo ultimo in classifica è un'ipotesi più lontana, con l'Udinese ultima a 5 punti. Tuttavia, se il ritmo realizzativo rallenterà e i problemi difensivi persisteranno, il Sassuolo potrebbe ritrovarsi a lottare anche per evitare l'ultimo posto.