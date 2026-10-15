I Biancocelesti sono attualmente secondi con 16 punti, mentre il Cagliari, quarto, ha sorpreso tutti con il suo bottino di 13 punti.

Piazzamento Top 4 Serie A Quota Atalanta 11.00 Lazio 15.00 Cagliari 51.00

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Ulteriori quote e info sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. Inoltre i lettori possono visitare

La nostra guida al codice promozionale Lottomatica, bonus di benvenuto e registrazione sul portale

La nostra pagina con un elenco dei siti scommesse SPID disponibili in Italia.

Lazio

La Serie A è stata il campionato più imprevedibile tra i grandi tornei europei negli ultimi anni. Nessuna squadra campione in carica è riuscita a difendere il titolo dal 2020. Anche la corsa alla qualificazione in Champions League tende a riservare sorprese, con Milan e Juventus rimaste fuori la scorsa stagione come esempio più lampante.

Milan e Juve sono partite lente anche quest'anno. Le statistiche attuali suggeriscono che vale davvero la pena considerare una candidata outsider nel mercato Top 4. La Lazio, seconda in classifica, sembra offrire il miglior valore sulla base delle quote attuali.

I biancocelesti hanno conquistato una vittoria per 3-1 sul Monza nell'ultimo turno, il quinto successo in sei partite. Si tratta del miglior avvio di sempre della Lazio in Serie A. È arrivato come una vera sorpresa, considerando che le aspettative di pre-stagione erano estremamente basse.

La Lazio era vincolata da una sessione di mercato a saldo zero imposta, il che significava che le cessioni dovevano bilanciare i nuovi acquisti. Nonostante questo vincolo, è comunque riuscita a mettere a segno un vero e proprio colpo acquistando Davide Frattesi dall'Inter.

Il ventisettenne ha avuto un esordio da sogno, segnando nelle sue prime tre uscite in Serie A con i biancocelesti. Il centrocampista ha segnato il gol decisivo nelle vittorie per 1-0 contro Bologna e Genoa, permettendo alla sua nuova squadra di partire a razzo. È andato a segno anche nella vittoria per 2-1 in trasferta contro l'Udinese alla terza giornata.

Avere un giocatore di calibro da nazionale come punto di riferimento nel cuore del campo ha rinnovato l'ottimismo biancoceleste. L'eliminazione dalla Coppa Italia ad agosto significa inoltre che la squadra di Gennaro Gattuso ha una sola competizione su cui concentrarsi.

Questo potrebbe dare alla Lazio un vantaggio concreto nella corsa Top 4. Sorprendentemente, nonostante l'ottima forma, oggi le loro quote sono più alte rispetto a sole tre settimane fa.

Cagliari

Mentre Inter e Roma sono entrambe imbattute in campionato e difficilmente usciranno dai giochi, nessun'altra squadra sembra una candidata concreta al quarto posto. Rispetto allo stesso punto della scorsa stagione, Juventus e Milan hanno entrambe un punto in meno. Tuttavia, la loro attuale media punti a partita le mantiene comunque in rotta per toccare circa i 70 punti o più.

Nelle ultime tre stagioni, le squadre quarte classificate in Serie A hanno sempre chiuso tra i 69 e i 71 punti. Questo rende i 70 punti un discreto parametro di riferimento per le squadre che puntano a quel piazzamento.

Pur essendo ancora molto presto nella stagione, la media di 2,17 punti a partita del Cagliari lo mantiene saldamente sulla buona strada per raggiungere quella soglia. Con appena tre gol subiti in sei partite, uno straordinario lavoro difensivo è stato la chiave del loro successo. Insieme alla Roma, vantano la miglior difesa, a pari merito, tra i cinque maggiori campionati europei.

Il portiere Elia Caprile è la ragione principale di questo rendimento. Sta facendo registrare una media di 4,7 parate a partita, il secondo valore più alto della Serie A.

Il venticinquenne ha compiuto nove parate mentre il Cagliari teneva a bada la Juventus, fino al pareggio di Randal Kolo Muani all'81' nell'ultima gara. I rossoblu hanno retto fino alla fine per un pregevole 1-1, dopo essere passati in vantaggio grazie al quarto gol stagionale di Daniel Maldini.

Questa è chiaramente una squadra che sa restare umile e giocare in modo efficace anche senza il pallone. I sardi sono ultimi in Serie A per possesso palla, con il 38,2%, ma sono stati cinici negli ultimi sedici metri.

I bookmaker gli concedono ancora solo il 2% di probabilità di chiudere la stagione in zona Champions. Con un calendario favorevole in arrivo, il Cagliari è il nome che ci aspettiamo possa reggere fino alla fine.

Tuttavia, sarebbe una sorpresa enorme se riuscissero a replicare questa forma lungo l'arco di 38 partite. C'è una chiara dipendenza dal loro portiere e occupano solo il 15° posto in Serie A per xPTS (punti attesi), con 5,8. Questo suggerisce che al momento stanno clamorosamente rendendo oltre le attese.

Atalanta

Con appena nove punti in sei partite, l'Atalanta non ha certo brillato in questo avvio di stagione. Tuttavia, è una habituée della zona Champions e potrebbe recuperare terreno nei prossimi impegni casalinghi favorevoli contro Frosinone e Parma. Vincere quelle partite dovrebbe far scendere leggermente le quote Top 4 della Dea.

L'Atalanta è abituata a giocare tra Champions League ed Europa League, competizione vinta nel 2024. Questo lascia pensare che l'impegno in Conference League quest'anno sarà gestibile.

Sulla carta, la rosa nerazzurra è più forte sia di quella della Lazio sia di quella del Cagliari. È probabilmente migliore rispetto alla scorsa stagione, quando l'Atalanta chiuse a 12 punti dal piazzamento Champions. Gli arrivi di Franck Kessié e Gianluca Gaetano dovrebbero aiutare a colmare quel divario, a fronte di poche partenze di rilievo.

Maurizio Sarri è un tecnico esperto, capace di tirare fuori il massimo da una rosa piena di talento internazionale. La sua squadra ha mantenuto la porta inviolata una sola volta finora in Serie A. Va detto, però, che ha affrontato Roma, Juventus e Cagliari.

Il sessantasettenne non ha ancora trovato un modulo fisso, alternando una difesa a tre e una struttura 4-3-3. In attacco l'Atalanta è apparsa a tratti spuntata, ma il 3-1 rifilato al Venezia lunedì è stata la miglior prestazione offensiva finora.

Con cinque grandi occasioni create in quella partita, potrebbe trattarsi di un punto di svolta nella stagione dell'Atalanta. Alla luce di ciò, la Dea sembra offrire valore con una probabilità implicita del 9% di chiudere il campionato in zona Top 4.