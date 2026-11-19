Florian Thauvin ha già superato il computo di assist della scorsa stagione dopo appena 10 partite. Il fantasista del Lens può vincere il premio di miglior assistman della Ligue 1 in questa stagione?

Quote corrette al momento della pubblicazione e soggette a variazioni. Consigliamo di visitare i siti ufficiali per maggiori informazioni. Solo maggiorenni +18.

Miglior assistman Ligue 1 2026/27 Stake bet365 Lottomatica Florian Thauvin (Lens) 2.00 2.00 2.00 Cristian Casseres Jr (Tolosa) 7.00 7.00 7.00 Lassine Sinayoko (Paris FC) 13.00 13.00 13.00

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Florian Thauvin - Lens

Prima dell'inizio della stagione di Ligue 1, Florian Thauvin era quotato come outsider per conquistare il premio di miglior assistman del campionato. Quelle quote gli attribuivano una probabilità implicita del 9% di chiudere la stagione 2026/27 in testa alla classifica. Dopo sette assist nelle prime 10 presenze in campionato, il trentatreenne ha ora una probabilità implicita del 50%.

Prima di analizzare i dati dietro le ragioni di Thauvin, vale la pena sottolineare che i tradizionali candidati a questo premio non sono della partita quest'anno.

Khvicha Kvaratskhelia è fermo per infortunio, mentre il Paris Saint-Germain ha diviso il proprio apporto creativo tra i giocatori disponibili. Il georgiano partiva con una probabilità del 12% a inizio stagione, mentre Fabian Ruiz era al 14% e aveva solo due assist in otto presenze.

I numeri di Thauvin sono impressionanti, dato che quattro dei suoi sette assist, ovvero il 57%, sono arrivati in azione. È primo a pari merito in Ligue 1 per occasioni create con 31. Inoltre, guida la classifica sia per xA (expected assist) con 4,14 sia per xA su azione con 3,27.

Thauvin ha inoltre servito l'assist su tutti e tre i gol su palla inattiva del Lens in questa stagione. In totale, ha contribuito a 12 dei 17 gol in campionato del Lens, sette dei quali arrivati come assist.

Il Lens ha segnato più gol di testa di chiunque altro in campionato, con cinque reti, e Thauvin ha un ruolo importante in questo dato. È terzo per cross totali con 38 e secondo per cross riusciti con 12.

Thauvin è secondo per occasioni create dopo una progressione palla al piede, con otto, e guida la classifica per assist dopo una progressione palla al piede, con tre. Questo mix di rifiniture su azione e su palla inattiva lo rende una fonte affidabile di assist.

Cristian Casseres Jr - Tolosa

Il centrocampista del Tolosa Cristian Casseres è partito con una probabilità dell'11% di registrare più assist di chiunque altro. Tuttavia, l'ottimo avvio nelle prime 10 giornate di Ligue 1 ha fatto salire quella percentuale al 14%. Il venezuelano ha già raddoppiato il proprio bottino rispetto alla scorsa stagione, con ancora due terzi di campionato da giocare.

È secondo nella classifica degli assist con sei, e sta sovraperformando rispetto al suo xA di 2,64 (expected assist). Il centrocampista è attualmente a pari merito con Thauvin per occasioni create con 31, ma le sue 22 occasioni create su azione sono seconde solo a quelle di Amine Sbai.

È interessante notare che Casseres non ha mai registrato più di quattro assist in una singola stagione di campionato. Resta da vedere se riuscirà a costruire su questa forma attuale.

Ha giocato più minuti di chiunque altro in questa lista, con 900 finora. Inoltre, solo Vitinha (915) in Ligue 1 ha tentato più passaggi in possesso aperto rispetto agli 846 di Casseres, mentre i suoi 272 passaggi nell'ultimo terzo di campo sono i più alti del campionato. Il rischio nel puntare su di lui sta nel fatto che i suoi numeri reali stanno sovraperformando rispetto a quelli attesi, un divario destinato a ridursi nel corso della stagione.

Il Tolosa è ottavo per gol segnati, con un totale di 15, solo due in meno rispetto al Lens. Il loro xG per 90 minuti è 1,81, quarto migliore del campionato. La loro media di 1,5 gol a partita suggerisce che Casseres resterà sempre coinvolto nelle discussioni offensive.

Il suo nome resta una valida alternativa a lungo termine per il premio, soprattutto considerando che ha fornito l'assist per il 40% di tutti i gol del Tolosa in Ligue 1.

Lassine Sinayoko - Paris FC

Dopo aver iniziato all'Auxerre all'età di 20 anni, Lassine Sinayoko ha vissuto la sua stagione di svolta nel 2025/26. L'attaccante maliano ha segnato 12 gol e registrato quattro assist in 32 presenze in Ligue 1. Quei numeri hanno portato il Paris FC a assicurarsi il suo cartellino in estate, e finora non ha deluso.

Sinayoko ha già cinque assist in Ligue 1 in questa stagione dalle sue 10 presenze. Tuttavia, essendo una punta, la sua minaccia realizzativa è molto più elevata della sua capacità creativa.

Lassine guida la classifica marcatori con nove gol in 10 partite, ma resta comunque un candidato per il titolo di miglior assistman. La sua probabilità implicita di guidare la classifica degli assist è scesa dal 9% di inizio stagione all'8% alla sosta per le nazionali.

Un altro fattore da notare è che Sinayoko ha aggiunto un assist nelle due partite di qualificazione alla Coppa d'Africa del Mali durante questa finestra internazionale. È terzo nella classifica degli assist, ma tutti e cinque i suoi assist sono arrivati in azione, il numero più alto per qualsiasi giocatore in Ligue 1.

Le 21 occasioni create lo collocano al quarto posto nel campionato, tutte arrivate in azione.

Il miglior bottino di assist in carriera dell'attaccante è arrivato nel 2024/25, quando ne ha totalizzati otto, appena tre in più rispetto a quanti ne ha ora. Il suo xA di 0,52 per 90 minuti suggerisce che la sua vena creativa potrebbe ridimensionarsi nel corso della stagione.

Inoltre, l'xA di Sinayoko è solo 1,31, il che indica che ha ampiamente sovraperformato. Di conseguenza, puntare su di lui per tenere il passo degli altri due non è consigliabile, soprattutto considerando che sta già sfruttando bene le occasioni a disposizione.