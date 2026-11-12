5 pronostici per l'infrasettimanale di Qualificazioni alla Coppa d'Africa

Le Qualificazioni alla Coppa d'Africa sono ancora nelle loro fasi iniziali, ma il trend al rialzo nei gol è stato difficile da ignorare.

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Sudafrica - Kenya: un'altra goleada in arrivo per il Bafana Bafana

Nelle Qualificazioni alla Coppa d'Africa si è registrata finora una media di 2,53 gol a partita. Si tratta di un aumento significativo rispetto alla media di 2,2 della precedente campagna di qualificazione. Siamo ancora agli inizi, ma il trend al rialzo è evidente, e le linee sui gol proposte dai bookmaker sono state lente a reagire.

Partiamo da un Sudafrica che ha raggiunto gli ottavi al Mondiale 2026 e ha portato quello slancio anche in fase di qualificazione. Ha la media gol più alta tra tutte le squadre nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa. Le sue partite hanno fatto registrare una media di 3,5 gol, per cui la linea Over 2.5 in questo match risulta interessante.

Il Sudafrica ha travolto l'Eritrea per 5-0 nell'ultima partita di qualificazione. Era quotato in modo simile dai bookmaker per vincere quella gara rispetto a quanto lo sia ora per battere il Kenya. L'ultima volta che il Kenya è stato quotato in modo simile a questa partita, ha perso 8-0 contro il Senegal nel novembre 2025.

Ci aspettiamo un'altra sconfitta pesante per il Kenya, che però è comunque capace di segnare. Ha pareggiato 1-1 con l'Eritrea in precedenza nelle qualificazioni, a dimostrazione che può trovare il gol anche contro una squadra modesta. La potenza offensiva del Sudafrica dovrebbe fare la maggior parte del lavoro, quindi il nostro pronostico è l'Over 2.5 in questa partita.

Capo Verde - Liberia: attacco pericoloso, difesa traballante

Capo Verde è stata una delle squadre più sorprendenti al Mondiale. Ha pareggiato con la Spagna nella fase a gironi e ha portato ai supplementari la finalista Argentina negli ottavi. Tuttavia, la squadra non ha mantenuto quello slancio nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa, in particolare per quanto riguarda la solidità difensiva.

Capo Verde ha subito una media di 2,5 gol a partita nelle qualificazioni finora. Solo Ciad, Ghana ed Eritrea ne hanno subiti di più per partita. Questa fragilità è esattamente ciò che fa salire il numero di gol complessivi, ed è il motivo per cui la linea appare corta.

Ciononostante, Capo Verde parte favorita contro la Liberia e dispone di una minaccia offensiva significativa. Il percorso al Mondiale ha dimostrato che può creare occasioni anche contro avversari di livello elevato.

Una squadra classificata ben al di sotto di quel livello dovrebbe concederle parecchie occasioni. Mettendo insieme una difesa traballante e un attacco pericoloso, il nostro pronostico è l'Over 2.5.

I numeri lo confermano. In entrambe le partite di qualificazione di Capo Verde ci sono stati almeno tre gol complessivi. La scommessa si è verificata anche nell'unica trasferta della Liberia in questa campagna, una sconfitta per 3-1 contro il Ruanda. Entrambe le squadre sono state protagoniste di partite aperte, e ci aspettiamo altrettanto qui.

Nigeria - Tanzania: una quota più corta

Anche le qualificazioni alla Coppa d'Africa della Nigeria si collocano ben al di sopra della media di gol della competizione. Le sue partite hanno fatto registrare una media di tre gol. Questo rende l'Over 2.5 una scommessa solida, anche a una quota più corta rispetto alle altre indicazioni.

La Nigeria ha aperto la propria campagna di qualificazione con una vittoria per 2-1 sul Madagascar. Era quotata in modo simile sul mercato 1x2 per quella partita rispetto a quanto lo sia per questo confronto con la Tanzania. È seguita una sconfitta per 3-0 in trasferta contro la Guinea-Bissau, un'altra partita che ha superato la linea.

Anche i precedenti vanno nella stessa direzione. Ci sono stati tre gol nell'ultimo confronto tra Nigeria e Tanzania, nel dicembre 2025, quando la Nigeria vinse 2-1. Le partite della Nigeria continuano a produrre gol, che vinca o perda, e l'Over 2.5 qui è la quota più bassa tra le cinque proposte.

Tunisia - Libia: fragile in difesa, pericolosa in attacco

La Tunisia è stata una minaccia offensiva potente nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa, pur mostrandosi fragile in difesa. Affronta una Libia che ha faticato a sua volta in fase difensiva, ma senza raggiungere lo stesso livello di pericolosità offensiva.

Le partite di qualificazione della Tunisia hanno fatto registrare una media di tre gol, con una ripartizione equilibrata tra i due lati del campo. Questo equilibrio è ciò che chi scommette sui gol vuole vedere.

Il quadro a lungo termine è altrettanto solido. Le cinque partite competitive della Tunisia dall'inizio del Mondiale hanno fatto registrare una media di quattro gol a partita. L'unica partita che non ha superato la soglia dei 2,5 gol è stata il pareggio 1-1 contro l'Uganda.

La Tunisia dovrebbe avere il controllo del gioco, ma i risultati recenti della Libia suggeriscono che può rendersi pericolosa. Ci aspettiamo un'altra partita ad alto punteggio di gol.

Mozambico - Etiopia: il mercato Over 2.5 può concretizzarsi a quota contraria

Il Mozambico vanta uno dei migliori reparti offensivi delle qualificazioni alla Coppa d'Africa. Le sue partite hanno fatto registrare una media di 3,5 gol, il che lo rende una scelta naturale come quinta opzione qui.

Un sorprendente pareggio 1-1 contro il Senegal nella prima partita di qualificazione ha dato il tono. Nonostante un possesso palla di appena il 34%, il Mozambico ha comunque rappresentato una minaccia offensiva.

È seguita una vittoria schiacciante per 4-1 contro il Sudan, con dominio del possesso palla e numerose occasioni create. Ci aspettiamo che la squadra prosegua su questa linea anche in questa partita.

L'Over 2.5 si è verificato in quattro delle ultime cinque partite competitive del Mozambico. L'eccezione è stata il pareggio 1-1 con il Senegal, che avrebbe potuto facilmente produrre più gol. Questa costanza dimostra che il Mozambico non dipende da un solo tipo di partita per produrre gol, sia da outsider sia da squadra in controllo.

L'Etiopia ha faticato a segnare nelle ultime uscite, ed è questo il motivo principale di cautela. Ciononostante, l'Over 2.5 a quota contraria appare interessante, vista la forma del Mozambico. Se la squadra gioca con la stessa sicurezza mostrata contro il Sudan, può raggiungere quella soglia da sola. I dati a favore di un gol dell'Etiopia sono semplicemente un bonus.