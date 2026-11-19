Entrambe le squadre hanno segnato in tutte e nove le partite dell'ultima serata di Champions League, con la fase a gironi che quest'anno viaggia su una media di 4,05 gol a partita.

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Partita Pronostico Stake bet365 Lottomatica Como - AEK Atene Vittoria del Como + GG 2.32 2.32 2.32 Feyenoord - Porto Over 2.5 1.54 1.54 1.54 RB Lipsia - Lens Vittoria del RB Lipsia + GG 2.27 2.27 2.27 PSG - Roma Over 3.5 1.80 1.80 1.80 Atletico Madrid - Viking GG 2.00 2.00 2.00

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Como - AEK Atene: i padroni di casa favoriti in una gara da tanti gol

La tendenza al rialzo dei gol nella fase a gironi di Champions League non è un caso. Dalla stagione d'esordio 2024/25 a oggi, i numeri sono in costante crescita.

Nel primo anno la fase a gironi aveva una media di 3,26 gol a partita, salita a 3,38 lo scorso anno. La fase a gironi allargata ha offerto tanti gol, con la differenza reti che può rivelarsi decisiva nella corsa alla qualificazione.

Il Como ha fatto la storia della UCL con la vittoria più larga a pari merito, travolgendo il Lens 9-1 nella quarta giornata. Gli uomini di Cesc Fabregas segnano in media 4,75 gol a partita quando attaccano. Pur avendo vinto tre delle quattro gare di Champions, il Como ha sempre subito almeno un gol.

L'AEK Atene ha segnato in ogni partita di Champions League disputata finora, nonostante abbia perso tre delle quattro uscite. Con il Como imbattuto in casa in questa competizione, è difficile immaginare che gli ospiti possano creare la sorpresa.

L'attacco straordinario del Como, unito alla sua abitudine di subire gol in questa competizione, rende la vittoria interna con GG una scommessa di valore.

Feyenoord - Porto: ci si aspetta una gara aperta

Il Feyenoord ha visto il computo dei gol superare quota 2,5 in tre delle quattro partite disputate, con una media di 3,75 gol ogni 90 minuti. I padroni di casa affrontano questa giornata fuori dalle prime 24 posizioni, il che li rende disperatamente desiderosi di una vittoria. Il Feyenoord dovrebbe quindi adottare un approccio offensivo, soprattutto giocando in casa.

I gol sono stati frequenti nelle gare casalinghe del Feyenoord in questa competizione, con le due partite disputate che hanno fatto registrare una media di quattro reti a incontro. I padroni di casa hanno segnato 1,5 gol a partita e ne hanno subiti 2,5 tra le mura amiche. Questo offre ulteriore incoraggiamento a puntare sui mercati dei gol in questa sfida.

Il Porto ha ritrovato la propria vena realizzativa nell'ultima uscita, battendo il Napoli 4-1. L'unica trasferta disputata finora in questa competizione è stata una sconfitta per 3-2 contro il Real Betis. Le loro partite hanno una media di 3,25 gol a incontro. Curiosamente, le gare esterne di Champions League del Porto hanno fatto registrare una media di cinque gol ogni 90 minuti.

Anche il Porto è fuori dalle posizioni di qualificazione e vorrà conquistare i tre punti. Con entrambe le squadre che hanno bisogno di punti e cercano di migliorare la propria differenza reti, questa potrebbe essere un'altra sfida ricca di gol.

RB Lipsia - Lens: l'attacco dei tedeschi può fare la differenza

Il RB Lipsia ha ottenuto una sola vittoria in quattro partite di Champions League, ma ha affrontato tre squadre attualmente nelle prime otto posizioni. Nonostante il calendario impegnativo, la squadra di Martin Demichelis ha offerto molto in fase offensiva. Ha segnato in tutte e quattro le partite disputate, incluse le ultime due contro Manchester City e Real Madrid.

Inoltre, la forma mostrata in campionato tra le mura amiche lascia pensare che possa vincere anche questa gara. I Red Bulls hanno vinto tutte e cinque le partite di Bundesliga disputate finora, uno dei migliori rendimenti tra i top cinque campionati europei. Pur avendo lasciato a desiderare in trasferta, in casa contro avversari modesti all'Red Bull Arena meritano fiducia.

Il RC Lens ha vissuto una serata da dimenticare nell'ultima uscita, quando il Como ha rifilato nove gol tra le mura amiche dei francesi. Da allora c'è stato un cambio in panchina, con Didier Digard che ha preso il posto del precedente allenatore. Per quanto il cambiamento possa dare i suoi frutti, affrontare la trasferta in Germania nella sua prima gara europea da allenatore potrebbe rivelarsi un compito arduo.

Vale la pena sottolineare che il Lens ha fatto registrare una media di cinque gol segnati a partita in questa Champions League. Pur mancando della qualità per ribaltare i padroni di casa, i francesi hanno abbastanza potenziale offensivo per segnare almeno una rete. Florian Thauvin è stato tra i protagonisti della stagione del Lens, con sei gol e otto assist in 14 presenze tra Ligue 1 e Champions League.

PSG - Roma: le difese potrebbero faticare a tenere la porta inviolata

Le partite del PSG hanno fatto registrare il maggior numero di gol a pari merito in questa Champions League, con una media di 6,25 a incontro. I parigini hanno segnato quattro o più gol in tutte e quattro le gare della fase a gironi, più recentemente nel 6-0 inflitto al Villarreal.

Quella è stata la loro prima porta inviolata nella competizione quest'anno. Potrebbero superare la soglia di 3,5 gol da soli, senza alcun contributo degli avversari.

Tuttavia, la vena realizzativa della Roma rende il pronostico Over 3.5 ancora più interessante. I giallorossi hanno segnato in tutte e quattro le partite di Champions League disputate, con una media di 2,5 gol a incontro. Hanno subito una media di due gol a partita.

Con una sola vittoria in quattro gare, la squadra di Gian Piero Gasperini ha bisogno di altri tre punti. La Roma può inoltre contare su Donyell Malen, che ha segnato quattro gol in altrettante partite di Champions League in questa stagione. Il centravanti è più che capace di violare la difesa di casa, soprattutto considerando che i parigini hanno una percentuale di porta inviolata del 25% in questa UCL.

Atletico Madrid - Viking: entrambe le squadre hanno molto in palio

L'Atletico Madrid si trova appena all'interno delle prime 24 posizioni in vista di questa giornata, ma la sua posizione non è così comoda.

Giocando in casa, ci aspettiamo che i Colchoneros vincano questa sfida in modo piuttosto convincente, anche per rimediare agli errori della sconfitta nell'ultima uscita contro il Bayern Monaco. Quella partita è stata l'unica in cui l'Atletico non ha segnato in casa nelle ultime sette gare disputate al Metropolitano.

Il Viking si è dimostrato capace in questa Champions League. Ha segnato in tutte e quattro le partite della fase a gironi, che hanno fatto registrare una media di 4,75 gol a incontro, ed entrambe le squadre hanno segnato in ognuna di esse.

I norvegesi hanno ribaltato i pronostici contro il Bayern Monaco pareggiando 3-3, e sebbene possano non vincere questa gara, sono certamente capaci di segnare.

Con gli ospiti che si trovano una posizione sopra l'Atletico in classifica solo in virtù dei gol segnati, la necessità di fare gol non potrebbe essere più evidente. Gli uomini di Diego Simeone saranno desiderosi di vincere, ma anche di segnare più gol possibile per evitare uno scenario simile che potrebbe costare loro la qualificazione.

Di conseguenza, i gol dovrebbero continuare ad arrivare, non solo in questa partita, ma nella Champions League nel suo complesso.