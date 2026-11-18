Il Manchester United ha esonerato Michael Carrick e si è affidato a Mauricio Pochettino. Il club si trova in zona retrocessione in Premier League.

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Perché il Manchester United ha esonerato Carrick per Pochettino?

La scorsa settimana, il Manchester United ha licenziato il tecnico Michael Carrick, con il club impantanato nella zona retrocessione della Premier League. Carrick era succeduto a Ruben Amorim a gennaio. Aveva guidato i Red Devils a un terzo posto finale vincendo 12 delle ultime 17 partite della stagione 2025/26.

Questa stagione è andata molto male. Carrick lascia Old Trafford con una percentuale di vittorie del 47 %, la terza peggiore tra gli otto allenatori succeduti a Sir Alex Ferguson dal 2012.

I segnali d'allarme c'erano fin dall'inizio. Dopo una sconfitta alla prima giornata contro l'Hull City, neopromosso, lo United aveva faticato anche contro un'altra squadra neopromossa, l'Ipswich Town, nella prima gara casalinga della stagione 2026/27.

Solo uno scivolone di Marcelino Nunez nella propria metà campo ha permesso a Bruno Fernandes di firmare un pareggio immeritato sulla sirena del primo tempo. Lo United ha poi vinto con un comodo 5-2, ma l'Ipswich aveva dominato ampi tratti della prima frazione.

Curiosamente, lo United non vince in Premier League da quella vittoria sui Tractor Boys.

Lo United ha raggiunto una fase della stagione in zona retrocessione più avanzata rispetto a qualsiasi altra annata dal 1986/87. Se lo United dovesse restare nel terzultimo posto dopo la sfida contro il Liverpool del 22 novembre, sarebbe la sua più tardiva permanenza in zona retrocessione dal 1974.

In Champions League, lo United ha raccolto sei punti in quattro partite della fase campionato e si trova al 17° posto. I prossimi impegni con Sporting CP e RB Lipsia sono, sulla carta, alla portata.

La rosa ha un potenziale indubbio. Da quando Carrick ha preso in mano la squadra, lo United ha conquistato 47 punti in Premier League. Solo Arsenal (63) e Manchester City (56) ne hanno ottenuti di più. Il difetto sta nella retroguardia. Hanno incassato 30 gol in questa stagione, il dato peggiore tra i cinque maggiori campionati europei, dietro solo al Lens.

Pochettino risponde al profilo giusto per invertire la rotta. L'argentino predilige un calcio offensivo, ha una storia di sviluppo di giovani talenti e sa connettersi sia con i giocatori sia con i tifosi.

Dalla sua seconda stagione al Tottenham, ha ottenuto tre piazzamenti consecutivi tra le prime tre posizioni della Premier League. Gli Spurs sono diventati veri e propri contendenti al titolo nelle prime due annate. In generale, erano una squadra piacevole da guardare.

Pochettino arriva nel nord-ovest dell'Inghilterra per dirigere gli allenamenti il 18 o il 19 novembre, un paio di giorni prima della trasferta di Anfield. Lascia la nazionale statunitense per prendere in carico lo United con un contratto di due anni e mezzo, fino a giugno 2029.

Perché Pochettino crea valore nelle scommesse sui Red Devils?

I risultati erano migliorati la scorsa stagione quando Carrick aveva sostituito Amorim. Puntare su un effetto simile ora, con il nuovo tecnico, è plausibile. Pochettino ha le competenze e la concentrazione per costruire maggiore fisicità.

La squadra di Amorim era incredibilmente in forma dal punto di vista atletico, con una buona resistenza nonostante i difetti. Senza impegni europei, quella condizione fisica si è trasferita alla gestione di Carrick. Questo gli ha permesso di giocare un calcio end-to-end nelle sue prime 16 partite.

Pochettino non avrà un pre-campionato a disposizione, ma alzare la fisicità del 15 % o del 20 % darebbe ai giocatori una base per competere. Gli Stati Uniti erano una vera squadra alla Pochettino allo scorso Mondiale estivo. Tra le squadre che hanno disputato cinque o più partite, solo i vincitori Spagna e Canada li hanno superati per recuperi palla in zone alte per partita (8,0) o per PPDA (10,2).

Il suo curriculum sostiene una risalita in classifica. Non ha mai chiuso una stagione completa in Inghilterra sotto il quinto posto, inclusi un secondo posto nel 2016-17 e un terzo posto nel 2015-16 e nel 2017-18. Per questo, il Manchester United a chiudere la Premier League in top six è la scommessa principale. Il top 5 è l'opzione più audace, mentre il top 4 resta un'ipotesi remota.

Un piazzamento in top eight in Champions League resta una possibilità, ma lo United ha terreno da recuperare dal 17° posto, con Sporting e Lipsia ancora da affrontare. Dovrebbero vincere entrambe le partite per avere una chance di qualificazione diretta alla fase a eliminazione della Champions League.

Il titolo è il mercato da evitare, incluso quello sul trofeo importante. Pochettino è stato a lungo criticato per non essere riuscito a portare a termine percorsi vincenti in Inghilterra. Al Tottenham, ha perso la finale di League Cup 2014-15 e ha raggiunto le semifinali di FA Cup nel 2016-17 e nel 2017-18. Nel 2018-19, ha raggiunto la finale di Champions League e le semifinali di League Cup.

Al Chelsea, ha chiuso al sesto posto nel 2023-24, ha raggiunto le semifinali di FA Cup e ha perso la finale di League Cup. Ha vinto i suoi primi trofei al PSG, la Coppa di Francia 2021 e la Ligue 1 2022. Tuttavia, la dirigenza ha considerato questo il minimo indispensabile, e l'argentino non è riuscito a portare a termine il proprio contratto.

Una retrocessione appare improbabile. Lo United era penultimo nell'agosto 2007 prima di vincere il titolo. Pochettino come allenatore del mese di novembre è un'opzione divertente a basso rischio. Tuttavia, questo richiederebbe quasi certamente una vittoria ad Anfield, seguita da un successo casalingo contro un ottavo posto solido come il Brentford.

Nel complesso, i mercati top five e top six sembrano offrire le opzioni migliori se Pochettino riuscirà a dare un impatto immediato.