L'Udinese è sempre stata presente in Serie A dal 1995/96, ma un crollo di forma l'ha lasciata ultima in classifica alla sosta di novembre.

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L'Udinese è davvero in difficoltà?

I tifosi dell'Udinese hanno molti motivi per essere preoccupati in questo momento. La sconfitta per 2-1 in trasferta contro la neopromossa Venezia è stata un colpo durissimo alla vigilia della sosta per le nazionali. I friulani sono ultimi in classifica con appena cinque punti nelle prime 11 partite.

Tutto era iniziato in modo promettente. Al pareggio d'esordio contro il Como era seguita una vittoria in trasferta a Monza. Tuttavia, da quel momento i friulani hanno raccolto appena un punto nelle sette gare successive.

Questa forma deludente è costata il posto al tecnico Kosta Runjaić. Godeva ancora di ampia fiducia, avendo guidato l'Udinese a un 12° e a un 10° posto nelle sue ultime due stagioni.

Il suo sostituto è Paolo Zanetti, ex allenatore di Venezia, Empoli e Verona. Non c'è stato alcun segnale di un immediato effetto nuovo allenatore, visto che ha perso la sua prima partita alla guida della squadra.

Il confronto con la scorsa stagione è impietoso. L'Udinese ha 10 punti in meno rispetto a quanti ne aveva dopo 11 giornate nel 2025/26. Ha segnato lo stesso numero di gol (12), ma ne ha subiti 8 in più, 25 contro 17.

Gli eterni ottimisti sottolineeranno che l'Udinese si è già trovata in questa situazione in passato. Nel 2023/24, evitò la retrocessione in Serie B all'ultima giornata, vincendo 1-0 a Frosinone. Concluse poi il campionato al 15° posto.

Tuttavia, anche quella squadra aveva accumulato 10 punti nelle prime 11 partite, il doppio rispetto a ora. Quella stagione vide inoltre l'avvicendarsi di tre allenatori: Andrea Sottil, Gabriele Cioffi e Fabio Cannavaro.

L'instabilità societaria è un evidente campanello d'allarme, ma apre anche una possibilità per chi scommette sul mercato retrocessione in Serie A.

Perché l'Udinese rappresenta il valore nel mercato retrocessione

Allo stato attuale, l'Udinese è la quinta favorita alla retrocessione dalla Serie A. Il mercato si è mosso in modo marcato nelle ultime settimane.

Ad agosto, era considerata una squadra di metà classifica troppo forte per retrocedere. Pochi mesi dopo, all'inizio dell'autunno, i bookmaker ritengono che possa faticare fino all'ultima giornata della stagione. Questo potrebbe significare un ritorno nella seconda serie del calcio italiano per la prima volta in oltre tre decenni.

Anche i dati sottostanti sono preoccupanti. L'Udinese ha il terzo xG più basso del campionato e si piazza 17ª per occasioni da gol create (21).

All'altro estremo, solo il Sassuolo ha superato il computo di 25 gol subiti dall'Udinese. Il suo xG contro (24,3) è il peggiore del campionato. Ha mantenuto la porta inviolata appena una volta in 11 partite di Serie A in questa stagione.

Solo quattro squadre hanno segnato meno gol dell'Udinese. Tutte e quattro quotano più basse nel mercato retrocessione in Serie A.

Lecce e Udinese sono le uniche vere candidate alla retrocessione che quotano in modo simile. Il Lecce ha già battuto l'Udinese 3-0 in questa stagione. Ha inoltre superato il Monza, 18° in classifica, in un potenziale scontro diretto salvezza. Questo da solo potrebbe bastare a tenere il Lecce davanti alla zona retrocessione.

Anche il calendario dell'Udinese non le concede molti favori. Dopo la sosta di novembre per le nazionali, i friulani affronteranno il Bologna in grande forma, seguito da Fiorentina e Juventus. Un mese senza vittorie lascerebbe la squadra di Zanetti ancora più distaccata alla vigilia delle festività natalizie.

Tutte e tre le squadre retrocesse la scorsa stagione avevano più punti dell'Udinese dopo 11 giornate: il Verona ne aveva sei, il Pisa nove e il Cremonese 14. Le scommesse sulla retrocessione dell'Udinese appaiono dunque una scelta di valore.